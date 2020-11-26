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2,000 元有找！《realme Buds Wireless Pro 頸掛藍牙耳機》降噪的寧靜不再高不可攀

聯合新聞網 / COOL流行酷報

去年推出的 realme Buds Wireless 頸掛藍牙耳機，我到現在還會常常拿出來使用，尤其是遇到上健身房、慢跑等運動情境，頸掛式的設計在配戴穩定度上還是比真無線耳機多了幾分安心感。現在，它的後繼機型 realme Buds Wireless Pro 全新推出，延續既有的連線快、高續航、IP4 防水等優質表現，realme Buds Wireless Pro 更跟上蘋果 AirPods Pro 的腳步加入主動降噪功能，老樣子，向品牌借一組來開箱試聽：

Unboxing…開箱介紹

realme Buds Wireless Pro 外盒設計和前一代如出一轍，「Noise Off. Music On.」slogan 更直接點出新品最大賣點：主動降噪（ANC），支援 ANC 雙重主動降噪功能，能帶給使用者更專注、沉浸的聆聽饗宴。

除了降噪功能，realme Buds Wireless Pro 採用 SONY LDAC Hi-Res 高解析音質技術，搭配 13.6mm 大驅動單元、 DBB 低音增強技術、119 毫秒低延遲，在音質體驗上也毫不馬虎。

這次編輯拿到的是全新的薄荷綠配色，這可是色彩權威 Pantone 日前公布的 2020 秋季主打色之一，整體給人一種清爽活潑又不失溫柔的感覺。而且親膚的矽膠材質和鈦合金製成的記憶金屬，掛在頸部非常舒適。

realme Buds Wireless Pro 雖然不似前一代有耳翼設計，但只要選擇適合尺寸的矽膠耳塞，穩定性上是不用太過擔心的。

realme Buds Wireless Pro 充電介面改用 USB-C 連接埠。內建 160mAh 大電池，可連續播放 22 小時音樂，加上支援充電 5 分鐘使用 100 分鐘的快充功能，對於像我這樣經常忘東忘西的人來說，實用性 100%！

realme Buds Wireless Pro 耳機主體採用磁吸式設計，把左、右耳分開就能配對、開機，吸附在一起立刻斷開藍牙連線並關機。

透過頸掛圈上控制器的實體按鍵，可以更直覺的操作音量、歌曲、接聽電話、啟動語音助理等功能。另外 realme Buds Wireless Pro 也具備降噪模式、通透模式的切換。

具備 IPX4 等級防水，就算運動時汗如雨下也不用擔心耳機損壞。

COOL編總結

作為一款建議售價 1,999 元，卻擁有 S1 晶片與 ENC 通話降噪技術，並具備最高可降低 35 分貝主動降噪功能的藍牙耳機，realme Buds Wireless Pro 應該是目前最超值的 ANC 主動降噪藍牙耳機了。實際測試它的降噪能力，雖然不像 AirPods Pro 隔絕功效這麼「徹底」，但配戴時反而沒有噁心壓迫感，對我來說可以用「恰到好處」來形容。而且在試用 realme Buds Wireless Pro 的這段時間，頸掛式 + 磁吸設計讓耳機就像項鍊配件一般，掛在胸前完全不用擔心掉落。

整體音質上，特別喜歡 realme Buds Wireless Pro 的低音表現，但到底有多讚？再次謝謝 realme 的大方贊助，直接贈送一組讓幸運的 COOL粉絲帶回家試聽吧：

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