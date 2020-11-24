OG配色加「老屁股」就是香！AIR JORDAN 4 FIRE RED販售資訊懶人包

1989 年首次問世的 Air Jordan 4 承襲著開始火紅的三代輪廓，並多增添了如網布與側翼支撐結構等顯著細節，搭配上獨特的復古色調與奪冠歷史，好看的顏值與種種因素使其成為飛人品牌旗下意義非凡的經典鞋款。

其中以芝加哥公牛代表色-紅色為主軸的 “Fire Red”，更是許多鞋迷們心中的必須入手的 OG 配色，本次 2020 再次回歸的 Air Jordan 4 Fire Red 不僅以當年原汁原味的配色重磅回歸，還將印有 Nike Air 字樣的「老屁股」細節一併帶回，相信有在 Follow 俗稱 OG 鞋款的朋友們，除了關注色調的完整性外，是否為「老屁股」設計也是會影響到入手意願的一大原因，這回全部元素一次到位，勢必沒有鞋迷能抵擋得住這股魅力吧？

目前 Air Jordan 4 Fire Red 已出現於 Nike 官網的 SNKRS 頁面當中，將於 11/28 上午 10 點正式販售，如有其他店點釋出訊息我們會於這篇文章更新，還請有興趣的朋友不妨收藏＋筆記。