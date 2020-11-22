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夜晚派對就從嘻哈開始 找回90年代美式街頭的瘋狂

聯合新聞網 / COOL流行酷報

夜晚派對就從嘻哈開始　找回90年代美式街頭的瘋狂

一間真正的地下酒吧通常都不會給你太明確的指示，唯有透過自己主動的探索，才有可能解鎖這個祕密的空間。位於日式居酒屋地下室的ESIDE BOND，將90年代美國東岸的街頭場景搬到了2020年的台北東區，低調昏黃的燈光和經典的饒舌嘻哈音樂，讓人不禁感受到這個場所具有的強大生命力。穿著時髦的酒客和帥氣的Bartender聊著天，店內影像播著幾個或許認識又或許不認識的嘻哈歌手，一個奇妙的節奏感就這樣自然地帶領著ESIDE BOND的氣氛，將所有人都緊緊連結在一起。

ESIDE BOND以「廢墟裡的籃球場」為概念，透過塗鴉、紅磚牆、霓虹、地窖感的油漆為空間設計，試圖透過嘻哈文化來與客人交流，營造些許黑幫風格的家人情誼。創辦人之一的Manson表示，這個場景希望可以召喚大家記憶中電影的某種畫面：在一個屬於地下的秘密格鬥場，人們用饒舌來一決勝負，不起眼的角色卻有最厲害的才能，這裡，就像是有什麼人隨時會出來讓你驚豔一樣。

「牆上的三幅塗鴉，就是我們自己的故事。」Manson聊著塗鴉的內容，畫面上藉由車廂貫穿主題，從紐約一路開到東京，三人再一起眺望遠方象徵著嘻哈將彼此相連。

音樂是ESIDE BOND中最重要的元素，其中有兩首重要的歌曲就被悉心刻在這裡的牆上。一首是從大門進來，位於座位區上方的彩色霓虹招牌「Party We Will Throw Now」，這裡的字樣是取自Warren G於2012年發行的同名單曲，延續其90年代開創的G Funk曲風，獨特的韻律節奏彷彿宣告派對即將在此開始；此外，位於包廂內的牆壁上，也刻著Drake《Legend》的其中一段歌詞「If I die, all I know I'm a motherfucking legend It's so great for my city, I'm the realest one that rappin」希望能將嘻哈文化中的自信與驕傲同樣也帶給來這裡的酒客。

Manson表示，嘻哈最棒的地方就是他是有靈魂的音樂，ESIDE BOND也希望自身成為一個有靈魂的地方，可以藉由這裡的各式收藏、音樂、空間展示，打開人與人之間的話題，讓大家可以真正在這裡放鬆，就算你不是真正Hardcore的嘻哈粉絲，也能在這裡找到屬於自己的位置。

嘻哈黑話入酒　多元化特調霸氣登場

ESIDE BOND在酒單的設計上以多元為主，不偏私於特定基酒，酒體也不會很重，加入水果或其他內容物做出亮點。這裡的取名方式也很特別，幾乎全都是滿滿的黑話，有些取自電影或歌曲，有些則是黑人的口頭禪。店內最受歡迎的調酒是「Ballin’」，意指貧民窟裡的有些黑人，因為具有打籃球的長才，待某日被球探發掘進入球壇後一夜致富。「Ballin’」用開派對的紅色杯子裝盛，味道模仿葡萄柚汽水並加入Tequlia和Aperol的香氣，再裝滿滿的碎冰，並放上一把迷你冰槍，展現土豪的霸氣。

獨家！Cool單身特調：Crose to me

以情人節「送花」習慣為靈感，將「Cross」諧音改為「Crose」，透過玫瑰形象傳遞愛情的曖昧訊息。基酒是選用琴酒，同時放入麝香葡萄讓口感稍微偏酸，上頭再擠上自製的草莓鮮奶油，並灑上玫瑰花瓣增添浪漫氣息。第一口品嘗到的鮮奶油，會讓你想起甜甜的回憶，接著進入口中的酸味，則會讓你想起某些揪心或痛苦的往事，愛情就是此般心情交織構成，整體看來是非常應景的調酒。

若是一個人在情人節來到ESIDE BOND，Bartender可能會先給你一杯Shot暖暖身，讓你能鼓起勇氣用這杯「Crose to me」當作藉口點給身旁的人，畢竟，誰不愛草莓呢？這款甜中帶酸、戀愛氣息濃厚的調酒，希望讓陌生人喝了這杯後可以主動接近你，開啟新的戀愛旅程。

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