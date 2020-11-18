禰豆子變渡邊直美！日本釋出《鬼滅》邪神人像 網：靠臉殺鬼

近期《鬼滅之刃：無限列車篇》在日本及台灣正式上映，精彩的動畫製作與感人的劇情打動無數粉絲，日前票房更屢屢創下新高成為了近日最火熱的討論話題，再度將這部具現化級作品帶回人們的眼界中。隨著《鬼滅之刃》人氣的再度翻紅，不少廠商也紛紛推出了與其合作的聯名周邊，除了製作精美的周邊之外，其中也不外乎一些做工粗糙的跟風之作，想不到最重視動漫合作的日本近期竟出現了幾尊《鬼滅之刃》的「邪神人像」，嚴重崩壞竈門兄妹的毀三官程度也引來不少網友笑稱：「要殺無慘靠臉就好」！

「邪神」是網友拿來形容「造型崩壞」模型的代詞，過去在網路上流傳許久的「邪神佐助」與「邪神 Saber」便是其中最知名的作品，這類作品一般都是出自於中國的盜版商品，沒想到這次的邪神竟出自於原產地日本令人感到相當意外。前陣子在一則日本新聞中介紹了長崎縣最近釋出的「鬼滅之刃」稻草人人像，並以「鬼滅之刃聖地」作為新聞標題報導，但仔細一看便會發現一古邪氣從電視中竄出，只見主角炭治郎的瓜子臉完全扭曲，圓滾滾的臉頰神似櫻桃小丸子中的 Q 版角色，而在原作中被不少網友受封「我婆」的禰豆子則更加悽慘，嬌小的身軀直接橫向發展將近 5 倍，瀏海也吹成了老派的半屏山，更別說那令人想歪的咖啡色髮尾，不說大家還以為這尊稻草人的原型是渡邊直美呢。

除了這尊令然感到毛骨悚然的邪神外，另尊竈門兄妹稻草人也同樣令人震驚，雖然在臉部表情上較為忠於原作，不過那好像被人活生生灌了兩拳的臉頰到底是怎麼回事？！除了這兩對邪神外，這個觀光園區更還有 25 尊邪神鎮守，可說是連無慘都害怕的絕對領域阿！這次的《鬼滅之刃》邪神風波也讓不少日本網友笑到噴飯，能看到少有出包的日本難得推出邪神，想必連日本網友都感到非常訝異吧！

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。