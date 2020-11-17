聽新聞
test
0:00 / 0:00

327太帥、外套太燒！ LEVI’S X NB 2020秋冬聯名系列重磅登台

聯合新聞網 / COOL流行酷報
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列

丹寧領導品牌LEVI’S® 擁有悠久歷史與文化底蘊，秉持洞察潮流趨勢、與時俱進的精神，持續引領街頭時尚，今年春夏與具有相同品牌理念的 New Balance®聯手出擊，推出聯名鞋款引爆搶購熱潮。2020秋冬季度，再度攜手合作，推出包含經典版型衣著及鞋履的LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列，將兩大品牌的美式經典相互融合，創造新世代的新潮流IT單品。

LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列

LEVI’S ® X New Balance® 327 以New Balance® 320 原創慢跑鞋的進行復刻，注入 1970 年代復古風潮與摩登潮流的不對稱元素，並融合LEVI’S®經典丹寧色調搭配NEW BALANCE®新三原色的多種色選。包含以深淺丹寧色調搭配三原色中的經典灰與恣意白，及採用水洗石灰丹寧色調搭配極限黑，推出兩種男性鞋款色彩拼接選擇；女鞋則以日系水洗的淺色丹寧揉合恣意白打造輕甜女款鞋履。不僅備有多樣色選，聯名鞋款亦承載著兩大美式品牌經典魅力：洋溢70 年代風情的鬆餅鞋底，鞋側以LEVI’S ® 經典紅旗標搭配現代感十足的超大New Balance® 記號，和鞋舌上保有的經典藍白「NB」標誌。

LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列

LEVI’S ® X New Balance®聯名亦將合作單品向上延伸，推出與鞋履色彩拼接相同的三款可雙面穿丹寧夾克外套，演繹雙美式風範：正面為LEVI’S ®經典丹寧面料拼接而成，背面則以New Balance® 絎縫版的大寫「N」字重新演繹，同時綴以 3M 反光車邊縫線，向品牌的慢跑鞋反光元素致敬。宣傳廣告由身兼攝影師、造型師與創意總監的 Cam Hicks 掌鏡，靈感汲取自陰陽二元的概念，由LEVI’S® 各色深淺、水洗丹寧色調打造湛藍太極背景，凸顯此聯名鞋履和服飾所蘊含的兩大美國街頭潮流品牌相互碰撞融合後的獨特魅力。據悉，此番聯名將於 2020 年 11 月 10 日（二）於台北西門旗艦店及高雄崛江旗艦店，限量販售，有興趣的朋友千萬別錯過

LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列
LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列

LEVI’S® x NEW BALANCE® 2020秋冬聯名系列限定門市：

LEVI’S® 西門町旗艦店：

台北市萬華區峨眉街57號｜(02)2567-8386

LEVI’S® 高雄崛江旗艦店：

高雄市新興區五福二路191號1樓｜(07)281-8815

延伸閱讀

LEVI'S、New Balance再聯手 翻玩經典元素打造話題鞋款、服飾

限量3萬盒！萊爾富再推外耳繩「丹寧牛仔隕石黑醫療口罩」　開賣時間快筆記

10倍速成長！口罩新戰線 吹時尚風

江戶勝帶你一秒穿越17世紀日本 斥資百萬元打造快閃店、推出限量丹寧服飾

相關新聞

327太帥、外套太燒！ LEVI’S X NB 2020秋冬聯名系列重磅登台

丹寧領導品牌LEVI’S® 擁有悠久歷史與文化底蘊，秉持洞察潮流趨勢、與時俱進的精神，持續引領街頭時尚，今年春夏與具有相同品牌理念的 New Balance®聯手出擊，推出聯名鞋款引爆搶購熱潮。2020秋冬季度，再度攜手合作，推出包含經典版型衣著及鞋履的LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列，將兩大品牌的美式經典相互融合，創造新世代的新潮流IT單品

潮流「全天候裝備」強勢回歸！NIKE釋出冬季系列 讓「機能」與「永續」兼併！

近年 Outdoor 風氣強勁，其中 Nike ACG 系列便是以「全天候裝備」為主旨的 Outdoor 機能服飾，深受許多潮人與戶外人士喜愛；此番 2020 冬季 Nike ACG 系列強勢回歸，推出全新服飾系列和戶外鞋款。

蛋堡曬「金爸獎」網狂讚！重磅直言「這是最高榮譽」溫暖爆棚

第 31 屆金曲獎於日前盛大落幕，雖然「入圍即是肯定」，但沒得到獎心情仍舊難免失落，而今年以〈最高品質靜悄悄 Airplane Mode〉作品入圍「最佳單曲製作人」的 Soft Lipa蛋堡，儘管無緣今年的獎座、卻在 Instagram 貼文上 po 出最難能可貴的殊榮。

你薪水還穩？藤原浩閃電 x BVLGARI「聯乘精品腕錶」發售

日本「裏原宿教父」藤原浩日前於Instagram親自曝光一支BVLGARI銀鋼腕錶，更翻攝了正反面印有「閃電」Fragment Design x BVLGARI的設計畫面，並且明示「Bvlgari November」信息，直接證實將於今年11月會曝光更多聯乘消息。

《變形金剛》柯博文配色？炫彩 G-SHOCK MT-G 「火山雷」即將撼動限量上市！

CASIO於2020年3月發表全新MTG-B1000VL火山雷限量錶款，終於要在本週正式上市，以「火山雷」為靈感所設計發想，將撼動天地的磅礡自然奧秘力量，運用彩虹離子IP鍍膜處理錶圈與半透紅色錶帶打造火山噴發時的電光交錯與炙熱岩漿場景。

當我要去夜店你卻說要去健身房…ALLEN IVERSON 發千字悼念信 催淚回憶弄哭眾多網友！

今天是台灣時間的 25 號，也是美國時間 Kobe Bryant 紀念日的 8 月 24 日，在曼巴週經過兩天的時間，相信許多球迷朋友也用了自己的方式來悼念這位傳奇球星，而網路上自然也能看到各界名人、NBA 球星等人也同步在致敬象徵努力不懈的「曼巴精神」。

呈現 E.so 的 New Level！瘦子：這次我要做一張自己喜歡的專輯

饒舌風格百花齊放，不是旋律饒舌都長的一樣。 如果你覺得 E.so 不硬了、怎麼都在唱情歌，那可能代表，你沒很認真在聽他的新音樂。 這次，《靈魂出竅》的新 E.so，正是在呈現他的 New Level。

穿搭缺乏靈感？就讓最會穿「花襯衫」 的男人－鍾佳播 帶你找到屬於你的夏日穿搭！

要說道屬於夏日必備的單品絕對少不了「花襯衫」，充滿的陽光及渡假氣息，但該單品可以說是讓人又愛又恨，畢竟沒有一定程度的搭配之下，很容易不小心變成「阿尼Gi￼」或是「歐 G 桑」，瞬間帥不起來；因此這次 #COOL穿搭講堂 特別針對了知名 YouTuber 「反正我很閒」的鍾佳播，他同時也是被譽為最會穿「花襯衫」 的男人，利用他的日常穿搭來告訴大家如何將花襯衫穿的有型！或將帶你找到屬於你的夏日穿搭！

熱門新聞

灰階木質襯底 地坪高低活絡居家情趣

潮流「全天候裝備」強勢回歸！NIKE釋出冬季系列 讓「機能」與「永續」兼併！

327太帥、外套太燒！ LEVI’S X NB 2020秋冬聯名系列重磅登台

Nordic fashion北歐風尚 老屋變身優雅機能宅

Modern Old House鎏金歲月 摩登老屋顏

「防疫有你，視障按摩有禮」 振興成效優異 仍請民眾持續支持視障按摩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。