327太帥、外套太燒！ LEVI’S X NB 2020秋冬聯名系列重磅登台

丹寧領導品牌LEVI’S® 擁有悠久歷史與文化底蘊，秉持洞察潮流趨勢、與時俱進的精神，持續引領街頭時尚，今年春夏與具有相同品牌理念的 New Balance®聯手出擊，推出聯名鞋款引爆搶購熱潮。2020秋冬季度，再度攜手合作，推出包含經典版型衣著及鞋履的LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列，將兩大品牌的美式經典相互融合，創造新世代的新潮流IT單品。

LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列 LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列

LEVI’S ® X New Balance® 327 以New Balance® 320 原創慢跑鞋的進行復刻，注入 1970 年代復古風潮與摩登潮流的不對稱元素，並融合LEVI’S®經典丹寧色調搭配NEW BALANCE®新三原色的多種色選。包含以深淺丹寧色調搭配三原色中的經典灰與恣意白，及採用水洗石灰丹寧色調搭配極限黑，推出兩種男性鞋款色彩拼接選擇；女鞋則以日系水洗的淺色丹寧揉合恣意白打造輕甜女款鞋履。不僅備有多樣色選，聯名鞋款亦承載著兩大美式品牌經典魅力：洋溢70 年代風情的鬆餅鞋底，鞋側以LEVI’S ® 經典紅旗標搭配現代感十足的超大New Balance® 記號，和鞋舌上保有的經典藍白「NB」標誌。

LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列 LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列

LEVI’S ® X New Balance®聯名亦將合作單品向上延伸，推出與鞋履色彩拼接相同的三款可雙面穿丹寧夾克外套，演繹雙美式風範：正面為LEVI’S ®經典丹寧面料拼接而成，背面則以New Balance® 絎縫版的大寫「N」字重新演繹，同時綴以 3M 反光車邊縫線，向品牌的慢跑鞋反光元素致敬。宣傳廣告由身兼攝影師、造型師與創意總監的 Cam Hicks 掌鏡，靈感汲取自陰陽二元的概念，由LEVI’S® 各色深淺、水洗丹寧色調打造湛藍太極背景，凸顯此聯名鞋履和服飾所蘊含的兩大美國街頭潮流品牌相互碰撞融合後的獨特魅力。據悉，此番聯名將於 2020 年 11 月 10 日（二）於台北西門旗艦店及高雄崛江旗艦店，限量販售，有興趣的朋友千萬別錯過

LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列 LEVI’S® x New Balance®秋冬聯名系列

LEVI’S® x NEW BALANCE® 2020秋冬聯名系列限定門市：

LEVI’S® 西門町旗艦店：

台北市萬華區峨眉街57號｜(02)2567-8386

LEVI’S® 高雄崛江旗艦店：

高雄市新興區五福二路191號1樓｜(07)281-8815