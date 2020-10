蛋堡曬「金爸獎」網狂讚！重磅直言「這是最高榮譽」溫暖爆棚

第 31 屆金曲獎於日前盛大落幕,雖然「入圍即是肯定」,但沒得到獎心情仍舊難免失落,而今年以〈最高品質靜悄悄 Airplane Mode〉作品入圍「最佳單曲製作人」的 Soft Lipa蛋堡,儘管無緣今年的獎座、卻在 Instagram 貼文上 po 出最難能可貴的殊榮。

第 31 屆金曲獎於 10/3 號盛大落幕,儘管因為著 COVID-19 的關係、致使典禮延後舉辦,但透過政府對疫情的嚴密把關,也讓這萬眾期待的華語音樂最高殿堂嶄新於「台北流行中心」閃耀舉辦。而在第 31 屆的頒獎盛會上、同樣出現了許多亮點,包括 9M88 和 ØZI 攜手共演的合作舞台外;甚至 頑童MJ116 三人的意外合體,更加令許多樂迷感到驚喜。

然而在這個頒獎盛會上,雖然「入圍即是肯定」,但假如粉絲所喜愛的音樂人沒得到獎、心情仍舊難免失落,豈料今年以〈最高品質靜悄悄 Airplane Mode〉作品入圍「最佳單曲製作人」的 Soft Lipa蛋堡,儘管無緣今年的講座、卻在 Instagram 貼文上 po 出最難能可貴的殊榮。

據 蛋堡 自述、這張由 Soft Lipa 寶貝女兒「蛋花」繪畫出來的金曲獎座,是 蛋堡 一參與完金曲獎回到家後便溫馨拿到的莫大殊榮。蛋花 除了童趣地以可愛、童稚的線條畫出金曲獎的輪廓,甚至還寫下 "This is my best Daddy and but you do not need to win" 的文字,彷彿給了 Soft Lipa 最溫暖的鼓勵。然而當此貼文一曝光後,也迅速引起網友共鳴,且當網友興奮寫下「蛋花幫你討回來」的留言時、蛋堡 也以「金爸獎已經是最高榮譽!」回應,貌似表達儘管未能獲獎、自己也收穫了世界上最甜蜜且溫暖的「金爸」殊榮!