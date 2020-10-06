聽新聞
test
0:00 / 0:00
蛋堡曬「金爸獎」網狂讚！重磅直言「這是最高榮譽」溫暖爆棚
第 31 屆金曲獎於日前盛大落幕，雖然「入圍即是肯定」，但沒得到獎心情仍舊難免失落，而今年以〈最高品質靜悄悄 Airplane Mode〉作品入圍「最佳單曲製作人」的 Soft Lipa蛋堡，儘管無緣今年的獎座、卻在 Instagram 貼文上 po 出最難能可貴的殊榮。
第 31 屆金曲獎於 10/3 號盛大落幕，儘管因為著 COVID-19 的關係、致使典禮延後舉辦，但透過政府對疫情的嚴密把關，也讓這萬眾期待的華語音樂最高殿堂嶄新於「台北流行中心」閃耀舉辦。而在第 31 屆的頒獎盛會上、同樣出現了許多亮點，包括 9M88 和 ØZI 攜手共演的合作舞台外；甚至 頑童MJ116 三人的意外合體，更加令許多樂迷感到驚喜。
然而在這個頒獎盛會上，雖然「入圍即是肯定」，但假如粉絲所喜愛的音樂人沒得到獎、心情仍舊難免失落，豈料今年以〈最高品質靜悄悄 Airplane Mode〉作品入圍「最佳單曲製作人」的 Soft Lipa蛋堡，儘管無緣今年的講座、卻在 Instagram 貼文上 po 出最難能可貴的殊榮。
據 蛋堡 自述、這張由 Soft Lipa 寶貝女兒「蛋花」繪畫出來的金曲獎座，是 蛋堡 一參與完金曲獎回到家後便溫馨拿到的莫大殊榮。蛋花 除了童趣地以可愛、童稚的線條畫出金曲獎的輪廓，甚至還寫下 "This is my best Daddy and but you do not need to win" 的文字，彷彿給了 Soft Lipa 最溫暖的鼓勵。然而當此貼文一曝光後，也迅速引起網友共鳴，且當網友興奮寫下「蛋花幫你討回來」的留言時、蛋堡 也以「金爸獎已經是最高榮譽！」回應，貌似表達儘管未能獲獎、自己也收穫了世界上最甜蜜且溫暖的「金爸」殊榮！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言