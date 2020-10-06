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蛋堡曬「金爸獎」網狂讚！重磅直言「這是最高榮譽」溫暖爆棚

聯合新聞網 / COOL流行酷報
蛋堡Soft Lipa 曬出「金爸獎」引發網友狂讚！重磅直言
蛋堡Soft Lipa 曬出「金爸獎」引發網友狂讚！重磅直言 "這是最高榮譽" 溫暖爆棚！ image via IG@softlipapa

第 31 屆金曲獎於日前盛大落幕，雖然「入圍即是肯定」，但沒得到獎心情仍舊難免失落，而今年以〈最高品質靜悄悄 Airplane Mode〉作品入圍「最佳單曲製作人」的 Soft Lipa蛋堡，儘管無緣今年的獎座、卻在 Instagram 貼文上 po 出最難能可貴的殊榮。

第 31 屆金曲獎於 10/3 號盛大落幕，儘管因為著 COVID-19 的關係、致使典禮延後舉辦，但透過政府對疫情的嚴密把關，也讓這萬眾期待的華語音樂最高殿堂嶄新於「台北流行中心」閃耀舉辦。而在第 31 屆的頒獎盛會上、同樣出現了許多亮點，包括 9M88 和 ØZI 攜手共演的合作舞台外；甚至 頑童MJ116 三人的意外合體，更加令許多樂迷感到驚喜。

然而在這個頒獎盛會上，雖然「入圍即是肯定」，但假如粉絲所喜愛的音樂人沒得到獎、心情仍舊難免失落，豈料今年以〈最高品質靜悄悄 Airplane Mode〉作品入圍「最佳單曲製作人」的 Soft Lipa蛋堡，儘管無緣今年的講座、卻在 Instagram 貼文上 po 出最難能可貴的殊榮。

據 蛋堡 自述、這張由 Soft Lipa 寶貝女兒「蛋花」繪畫出來的金曲獎座，是 蛋堡 一參與完金曲獎回到家後便溫馨拿到的莫大殊榮。蛋花 除了童趣地以可愛、童稚的線條畫出金曲獎的輪廓，甚至還寫下 "This is  my best Daddy and but you do not need to win" 的文字，彷彿給了 Soft Lipa 最溫暖的鼓勵。然而當此貼文一曝光後，也迅速引起網友共鳴，且當網友興奮寫下「蛋花幫你討回來」的留言時、蛋堡 也以「金爸獎已經是最高榮譽！」回應，貌似表達儘管未能獲獎、自己也收穫了世界上最甜蜜且溫暖的「金爸」殊榮！

蛋堡Soft Lipa 曬出「金爸獎」引發網友狂讚！重磅直言
蛋堡Soft Lipa 曬出「金爸獎」引發網友狂讚！重磅直言 "這是最高榮譽" 溫暖爆棚！ image via IG@softlipapa

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