聽新聞
test
0:00 / 0:00
你薪水還穩？藤原浩閃電 x BVLGARI「聯乘精品腕錶」發售
日本「裏原宿教父」藤原浩日前於Instagram親自曝光一支BVLGARI銀鋼腕錶，更翻攝了正反面印有「閃電」Fragment Design x BVLGARI的設計畫面，並且明示「Bvlgari November」信息，直接證實將於今年11月會曝光更多聯乘消息。
早前奢侈品牌 BVLGARI 與 AMBUSH 以蛇頭包為題，經過 Yoon 巧手的滲透解讀可說是為其經典再添時尚活力。不過正當話題仍繼續燒焚平壤時，藤原浩亦於 Instagram 親自曝光一支 BVLGARI 銀鋼腕錶，更翻攝了正反面印有「閃電」Fragment Design x BVLGARI 的設計畫面，並且明示「Bvlgari November」信息，直接證實將於今年 11 月會曝光更多聯乘消息。鑒於雙方二次攜手，恐怕後續又將是一陣潮流動盪。感興趣的朋友不妨留意COOL後續報導。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言