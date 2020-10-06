你薪水還穩？藤原浩閃電 x BVLGARI「聯乘精品腕錶」發售

要說道屬於夏日必備的單品絕對少不了「花襯衫」，充滿的陽光及渡假氣息，但該單品可以說是讓人又愛又恨，畢竟沒有一定程度的搭配之下，很容易不小心變成「阿尼Gi￼」或是「歐 G 桑」，瞬間帥不起來；因此這次 #COOL穿搭講堂 特別針對了知名 YouTuber 「反正我很閒」的鍾佳播，他同時也是被譽為最會穿「花襯衫」 的男人，利用他的日常穿搭來告訴大家如何將花襯衫穿的有型！或將帶你找到屬於你的夏日穿搭！

2020-08-09 08:02