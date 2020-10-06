《變形金剛》柯博文配色？炫彩 G-SHOCK MT-G 「火山雷」即將撼動限量上市！

CASIO於2020年3月發表全新MTG-B1000VL火山雷限量錶款，終於要在本週正式上市，以「火山雷」為靈感所設計發想，將撼動天地的磅礡自然奧秘力量，運用彩虹離子IP鍍膜處理錶圈與半透紅色錶帶打造火山噴發時的電光交錯與炙熱岩漿場景。

自然界的浩瀚美景火山雷是指火山噴發時伴隨出現閃電的奇景，由於噴發時夾帶火山灰…等各種顆粒物質碰撞產生靜電，而G-SHOCK MT-G「火山雷」MTG-B1000VL將火山雷的斑斕炫目奇景，以彩虹離子IP電鍍技術處理，將藍色、紫色和金色濃縮於彩虹離子鍍膜錶圈，錶盤細節處的錶眼與指針點綴繽紛色彩呼應錶圈設計，按鈕、錶冠、扣環與螺絲..等處亦採用不同色調的IP電鍍處理，而錶帶部分採用半透明紅色強化樹脂材質，宛如炙熱岩漿從火山口噴發流竄。

以MTG-B1000為基礎錶款，採用四面不鏽鋼鋼板接合下上錶圈與背蓋打造出核心防護構造，保護內殼避免受外部力衝擊。錶面玻璃採用藍寶石水晶玻璃，清透耐磨無反射。功能上搭載Connected Engine Module，可透過與手機BLUETOOTH®藍牙配對後連線到時間伺服器或接收世界六局電波標準時間訊號來校正時間，藉由G-SHOCK Connected App應用程式可以更便利的設定世界時間與鬧鈴功能，搭載太陽能錶盤全力支援電力供應，透過吸收日光、電燈…等微弱光源即可轉換成電力驅動手錶運作。

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MTG-B1000VL預計於2020年10月9日(五)販售，僅在CASIO概念店(Outlet店除外)、e-CASIO台灣卡西歐官方商城、CASIO網路官方旗艦店與G-SHOCK MT-G經銷店限量販售。