玩酷子弟｜新 E.SO NEW LEVEL！瘦子：「這次我要做一張自己喜歡的專輯」

–「冒險王不是不再冒險，是更了解現在自己要些什麼。」

為了籌備這次的《OUTTA BODY》，E.so 到了愛尼島、一個人煙稀少的地方旅行。陪伴他的不是兄弟、夥伴，而是一群雞和牛。整天的例行公事，就是拿起一罐啤酒到處走走，不斷換位置邊 Chill 邊思考，與自己好好相處。他講到、其實那段時間壓力非常大，因為在做這張專輯時，彷彿像背負著一大堆人的期待。

「會有人希望你把新專輯做成什麼模樣，譬如要像是《冒險王》或者《Y.S.G》、要 Go Hard，這我當然理解，但是你到底是誰？你到底喜歡什麼？你做這張專輯是要不要討這些人開心，還是討你自己開心，我會覺得，我這次想自私一點。因為我已經討大家開心很久了，所以我應該對自己好一點，做一張自己喜歡的專輯，我覺得這是我在那邊、那一段日子所得出來的答案。

如果你能仔細發現，從 E.so 首波曝光的〈Change〉單曲 Cover 開始，皆是一組呈現了 E.so 側臉的照片、並用著不同顏色去做設計，而會這般安排，其實也潛藏了些意義。

「我覺得這組照片滿有趣的，因為我在拍照時打赤膊，但拍起來的感覺是我沒有刺青的，包括我的手和胸口。所以一看到這照片時、我第一個感覺是『這個人是誰呀？沒有刺青』所以我想要這組照片當封面照，就是因為像個新生兒、一個全新的我。刺青有點代表大家印象中的我，但這組照片的感覺、可以象徵不同過往的我。」

這張《OUTTA BODY》、就是在呈現 E.so 的 New Level，如同他說的、他想做一張自己喜歡的專輯，那現在這個時期的 E.so、就是想唱歌。「旋律饒舌」其實有分很多種，只不過有部份人把它給搞混，認為這風格與高爾宣很像，但這張由 Tipsy 主要擔綱製作人的專輯，在當中加入了 Gospel、Jazz 等元素，和 OSN 的音樂是不一樣的感覺。

但有趣的地方就在於，從 Boom Bap 再到 Crunk、從陷阱再到旋律，百變般 E.so 總在不同時期端出驚人好菜，但面對這狀況，他反倒是調侃自己說到「太叛逆才會一直變來變去，覺得饒舌唸一唸很無聊、那就去唱一點旋律般的東西吧！」而已在饒舌世界打滾十多年的 E.so，對 hip-hop 曲風的莫大改變也有感而發。

「我們以前就是在做比較 dirty south 南岸的東西，你想一下那種東西已經過幾年了？大概有 10 年了吧！所以我就有跟 Tipsy 聊或許我們可以來 sample 這些東西。想想那些東西當初是最流行、然後很年輕的，現在居然變成一個老唱片要拿來 sample，就覺得滿酷的。」

–「E.so：當你發現快樂不是只能用錢買到的時候，那就是你人生真的成功的開始。」

頑童MJ116 這組原本生活在木柵的小孩，在許多人起初都不看好的情況下、卻驚人締造優異成績。遙想那時候、三人還得自費尋求表演機會，再到現在，屢屢演出都創下秒殺成績、萬人空巷，甚至還拿下了「金曲獎」的獎項殊榮，他們真的實踐了讓「饒舌音樂主流化」的諾言，也透過許多方式證明了他們的成功。

但不少嘻哈樂迷都應該清楚，假若國外饒舌歌手一夕成名、達到他們所謂的「成功」時，有許多人都會以炫富的形象、企圖證明著自己的聲勢。但當我問到 E.so 是怎麼定義一個成功的人，他卻不假思索的說到「你在社會上成功是一碼子事、你在人生中成功又是另一碼子事。」

「我其實認識很多有錢人，就是他們有他們的問題、他們有他們的不開心。俗套一點的講法，就是『有錢人說他們自己不快樂』但這是事實。我覺得金錢它是一個工具、一個你買快樂的工具，它不是一個目標，因為你的目標是快樂。所以我們開始存了一大堆錢，好像就是存了一大堆快樂，但你什麼都沒存到、因為你到最後就是盲目在追錢。當你發現快樂不是只能用錢買到的時候，那就是你人生真的成功的開始、你才開始學著怎麼活著。」

「其實不用講饒舌歌手，你活在資本主義下的社會，有錢就會代表成功。那如果我們換的角度想，嘻哈就是要反體制。如果這體制要你像螞蟻一樣努力賺錢，然後告訴大家我開法拉利、戴勞力士才是成功的話，你還是努力呀！那真正的反體制是什麼？是我再反你一次，連你這套我都不幹了，我還是有辦法找到自己厲害的地方、還是可以很爽，甚至還可以賺到很多錢。」

–「比起穿金戴銀的外在形象，E.so 更想讓群眾知道正確的價值觀。」

E.so 難能可貴之處，便是總在社群媒體發揮自己的影響力，企圖影響、甚至是鼓舞群眾去做些事情。譬如po 文號召粉絲關注「亞馬遜雨林大火」、親力親為進行淨灘活動，也在沒有任何商業動機的情況下，自發性的到了關愛之家捐贈物資，並透過他的視角、傳遞些鮮為人知的事情給群眾，而在他最新的「露營」嗜好上，E.so 同樣也有話要說。

「我覺得大家去露營、不管到了哪裡，你走的時候要把垃圾撿乾淨。既然大家喜歡這個活動，我們就要保有這個環境、給大家一直去露營嘛，不要把城市的習慣帶到山上去啦！」

「我能了解大部份人覺得說因為在野外的關係，抽完菸習慣丟在地上就踩了，但那下面是草嘛、你把人家草燒壞了。你可以拿個東西裝著呀，菸蒂就放在裡面，你離開的時候也不會一個一個找你丟了幾根。」

-「E.so：你想要得到稱讚、也必須得接受負評，天經地義。」

面對上一路高飛的事態，E.so 的一舉一動也成為群眾討論的焦點，甚至 Stu sis 還對 E.so 創作過惡搞迷因、貌似暗諷著他唱情歌這件事情。儘管他認為迷因這種事情看看就好，笑說「作為一個藝人，你的服務項目之一，就是要給人家揶揄一下嘛。因為你想要得到稱讚、也必須得接受負評，天經地義，所以 ok 啦！」但 E.so 也對許多人認為他唱情歌這件事情多做解釋。

「如果你認定我在做的音樂是情歌的話，那我覺得你可能沒有很認真的在聽我的音樂。因為其實我講過，那些歌其實不是情歌，每首歌都在傳達一個訊息，我只是用情歌包裝起來。還有就是，我覺得大家應該要感謝我們這些人，讓你現在聽得流行音樂至少是饒舌音樂，不然你還是在聽那些舊的東西呀！我覺得現在的主流就是嘻哈，你也可以認為我們是在做流行音樂，因為這就代表我們成功了。我當初在 underground 的時候一心就想當主流呀！我就是想當偶像，那麼今天我來了，剛好而已。」

–「這位頑童就算已經不搞牛肉，但並不代表他不會戰鬥。」

作為一位晉身主流樂壇的音樂人，E.so 除了饒舌音樂外、更是大量汲取了許多其他風格的作品，但就算如此，貌似他血液中所流竄的嘻哈血液也不曾停歇，對那般「戰鬥感」仍舊會感到興奮、熱血沸騰。雖然 E.so 也坦言自己沒有在做 Diss 這件事情了，就算在幾年前、還真的有人寫歌罵過他，但如果沒有讓 E.so 覺得超級強、想玩一下的話，他會認為沒有什麼好回應的。

但當我問到他、會不會介意有人出歌罵你時，他也坦然講出「不會介意，這很正常！」並補充到「你不罵我、你要罵誰，對吧？就像當初我罵滿人一樣，你年輕小伙出來混，一定是挑戰上面那個擋著你的人呀，對吧？你今天一定要罵我，因為罵我才會有人關注、你的 diss 才會被大家聽到，這是很正常的事情。」

–「你能期待 E.so 的東西，可能不只只有音樂。」

《OUTTA BODY》專輯締造佳績，甚至在迄今總共曝光的六支音樂錄影帶上、也驚人都打進了「YouTube 發燒影片」排行，此成績在現今台灣饒壇上能說無可匹敵。而包括在首部 MV〈Change〉開始也能發現，E.so 貌似將呈現一個微電影帶給樂迷，雖然他最初的想法、是把所有的劇情濃縮在〈Follow You〉這首歌中呈現，但就在與導演謝乾乾討論的過程上，才決議把故事分成四等份呈現。

「我當初想要拍一個故事在講說，一個男朋友的女朋友很喜歡我，然後因此忽略了他，而那個男的為了要再跟這個女生聊天，所以他就辦了一個我的假帳號，用假的我去跟他的女朋友講話，因此才能感覺到他們是在相處。但到了最後，這個女生遇到了我本人、這件事情就要被拆穿了。男生為了讓他夢幻的事情不要被破滅，所以他必須把我給殺了，不然我會把這件事情拆穿，他也能繼續和他女朋友傳簡訊。」

會有拍攝微電影的點子，是 E.so 在從愛尼島回來後想到的，但鑒於這個劇情廣受樂迷討論，好奇 E.so 會不會繼續寫劇本、甚至是自己擔任導演去拍片時，他卻直白回覆 “不可能”，講到「當導演太累了，我絕對不會做這種事。我只喜歡講 idea，比如說我跟你講，你可以怎麼做、怎麼做，然後拿去、不用錢！我之前真的有想到一個很酷的劇本，是可以在台灣拍的，然後我也是告訴一個拍電影的導演，我就說你可以拍甚麼，然後你拿去、不用錢，送給你這樣子。」

–結

倘若問起「現今華語饒舌的頂尖人物」，你會想到誰？是開天闢地的 MC HotDog、抑或是與 Nas 和達賴喇嘛合作過的大支呢。儘管這答案、或許真的見仁見智，但肯定在你那夢幻清單中，絕對會出現 E.so 這個名字。

作為台灣樂壇的大勢團隊，MJ116 的精神 “嘻哈” 的很純粹。從木柵開始發跡、一路透過 underground 走起，並成功創立自己的服飾品牌，進而揚名立萬。這扶搖直上的過程，是透過橋下、Mad Street 汲取經驗，所以爾後才有粉紅馬演唱會、環島演出和站上至高舞台「台北小巨蛋」，這拼搏的過程，不論是哪個 underground 的份子，都能十足給予 respect。

MJ116 三人的音樂才華都不容小覷，包括 E.so 的 flow、小春的口調和大淵的快嘴。他們的強勢、就在於三人各司其職地展現特色，才能融合出一首首精銳盡出的作品，而當中 E.so 備受矚目的地方、便是他總能驚人地端出嶄新的自己，如他最新推出的個人專輯《靈魂出竅 OUTTA BODY》一樣，透過歲月的洗鍊，並用著不同過往的音樂姿態、向世界介紹他對於人生的新見解。

Editor_ Victoria

Text_World Peace

Stylist_ Cara

Photographer_ 鄒紘超 (傑森 攝影工作室)

Visual_ Kiwa

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