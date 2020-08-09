穿搭缺乏靈感？就讓最會穿「花襯衫」 的男人－鍾佳播 帶你找到屬於你的夏日穿搭！

要說道屬於夏日必備的單品絕對少不了「花襯衫」，充滿的陽光及渡假氣息，但該單品可以說是讓人又愛又恨，畢竟沒有一定程度的搭配之下，很容易不小心變成「阿尼Gi￼」或是「歐 G 桑」，瞬間帥不起來；因此這次 #COOL穿搭講堂 特別針對了知名 YouTuber 「反正我很閒」的鍾佳播，他同時也是被譽為最會穿「花襯衫」 的男人，利用他的日常穿搭來告訴大家如何將花襯衫穿的有型！或將帶你找到屬於你的夏日穿搭！

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LOOK#1：膝上短褲 x 涼鞋

同樣屬於夏日單品的「膝上短褲」和「涼鞋」絕對是花襯衫的好夥伴，由於花襯衫本身有著顯眼且強烈的印花，再搭配下身可以選擇素色膝上短褲及簡約涼鞋，整體視覺將會顯得非常協調且平衡，當然舒適度及涼爽度也兼顧到了，最適合夏季出遊或是衝音樂祭，絕對是最基本且萬年不敗的 Look ！

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LOOK#2：黑長褲 x 帆布鞋

同樣的，由於上身的花襯衫本身視覺上已經非常強烈，因此下身建議選擇素面的，來保持視覺上的平衡及協調，其中黑色更是最常見也最安全的，再隨意踩著例如 Converse 、 Vans 的平底帆布鞋，整體將會非常俐落有型且帶有美國西岸的復古街頭味道，當然如果要增加豐富度，不妨可以再戴個黑框太陽眼鏡，增加氣場。像是浪漫 Duke 便常以這身穿搭出場，展現他壞壞的魅力。

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LOOK#3：多層次穿法

當然花襯衫除了單穿之外，也是增加穿搭豐富度的絕佳單品！裏頭只要穿著一件簡單的素 Tee 或是印花 Tee ，外面再加一件花襯衫，層次及豐富度一次搞定，此穿搭技巧也非常推薦給不敢單穿花襯衫的朋友！至於頂上的配件，建議試試漁夫帽，同樣非常有渡假有夏日氣息的單品！

以上就是「反正我很閒」鍾佳播最常見的 3 個穿搭 Look ，重點來說就是下身建議選素面，達到平衡上下身視覺，配件方面可以選擇漁夫帽、太陽眼鏡這些夏日必備單品，鞋子則是涼鞋為主！最後希望大家都能找到屬於你的夏日穿搭！