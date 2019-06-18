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當人頭代排限量球鞋真的有這麼賺？北中南「代排價碼」大揭露！

2019-06-18 09:07COOL流行酷報

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這陣子半透明鞋面設計的 YEEZY BOOST V2 「黑魂」引起不少話題，就連炒賣價格也不容小覷，在還沒開售之前，預購價平均已經來到 15000 元至 16000 元台幣，漲幅大概是訂價是兩倍，這利潤非常可觀，加上本次台灣販售採發號碼牌，以「先到先買」的方式購買，這也使得大量炒賣商及代排人力仲介公司嗅到商機，紛紛在 Facebook 等社群網站上招兵買馬，集合一批「代排大軍」，迎戰這一波黑魂潮。那你是否曾好奇，去參加這樣的「代排」，真的有賺頭嗎？

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我們先看一下「投籤」的行情價格，拿 2018 年 3 月 17 號發售的 atmos x Nike “Animal Pack” 的徵代投籤 FB 貼文來看。

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當時在 NEO 19 是採投籤和現場抽籤，內文表示不用一小時的時間，只要投籤就能現領 200 ，也因為這雙鞋的炒賣價漲幅之高，如果有中獎，將有另外的獎金 1000 元。簡單來說，就是投籤行情大概 200 元，獎金高低則是取決該雙鞋的限量程度以及炒賣價漲幅。那麼再來看看需要「長時間抗戰」的 YEEZY BOOST V2 黑魂代排到底賺不賺？我們以北中南來分別看一下。

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▲台北的需排隊 23 個小時又 30 分鐘，現領 2500 元，換算下來，時薪僅 106元。

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▲台中則是開出一小時 $150 元， 12 個小時，提早到還可以照算。

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這樣看下來，大部分這些代排人頭的時薪皆不到目前政府規定的最低時薪 150 元，雖然工作內容看似輕鬆，僅需要坐著板凳，甚至可以玩手機、打牌等；不過這樣連續 24 小時的工作，再來看這樣的薪資，只能說是非常血汗的，因此在這些人群中，幾乎都會看到一些年紀較大，亦或是一些較為弱勢的族群。只能說「代排」、「走路工」養活了一群人，卻間接影響到了那些想真正入手和上腳的朋友，但這個現象絕對會永遠存在的，就看你怎麼看待了。

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COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。

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