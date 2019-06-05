為何丹寧褲穿來穿去還是「原色」最對味？掌握這 4 個穿搭技巧 人人都是六叔、藤原浩！

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丹寧褲現今型態百百種，不過這次就讓我們回歸原味，那就是永垂不朽的原色 Indigo ；那為何一般大眾所認知的原色，就是靛藍色呢？那先來講道「丹寧布」（ Denim ）的製作方式，使用粗支數的紗，採用斜紋組織交織而成的布，其中經紗以 indigo 染色，緯紗則是原本的白色，因此細看丹寧布表面除了可以看到湛藍的表面外，也會透出微微的白色緯紗，而內裏的大面積白色斜紋就是白色緯紗。

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大眾所認定的原色就是靛藍色則是要講述到丹寧布的歷史，原本丹寧布使用來給礦工們著用，服裝工人發現將斜紋織布再經過高溫使用化學染料染色之後，染料會滲透織物，讓布變得硬挺和黏稠，唯有使用天然的靛藍 indigo 染料，顏色會僅附著在織物的錶面上，經過水洗後，顏色會自然脫落，因此會越洗越軟，此方式讓礦工穿著丹寧褲時更便於勞動，而經歷百年下來，靛藍 indigo 也成為丹寧布的經典原色。 分享 facebook

當然地，原汁原味的靛藍 indigo 丹寧褲絕對是永不退流行的經典，就算是前幾年的水洗、大破壞、補丁等加工元素火紅之下，它依然能屹立不搖，近期更是大勢單品。簡單、素雅又暗藏巧思的原色褲，不僅百搭，用心搭配之下更能襯托出強大的氣場。因此這次 #特別企劃 ，就特別傳授給大家 4 個原色褲的穿搭重點，不管是任何版型，都能輕鬆穿出不無聊的原色褲 Look ！

Point #1 ：下身原色丹寧褲，上身搭配工裝外套

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原色丹寧褲絕對是工裝外套的好朋友，就從歷史淵源來看，也是如此，因此兩種品項搭在一起絕對和諧；尤其對於寬版型的丹寧褲，上身只要穿上大地色系的工裝風外套，並秉持著上寬下寬的搭法，這樣使色系協調之外，比例也有型！

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Point #2 ：褲長如夠，大面積反摺

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有些歐美品牌的褲長可能對於東方人來說過長，但某些人又想保留褲腳原本的車縫，不想任意修改長度，那就建議來個大面積反摺，除了能讓褲長符合自己腿長之外，也能增加穿搭的層次感與豐富度，如果褲子本身有赤耳布邊也能露出。像是潮流大神藤原浩就是此穿法的愛好者之一。順帶一提，原色褲的靛藍色與大地色系十分相襯，因此建議上身顏色除了保守的黑白之外，可挑選卡其、軍綠、棕色等單品。

Point #3 ：長度篇短，小面積反摺

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近年來，不少人將褲長改為短一點，小面積的反摺之後露出一點腳踝或是襪子，除了可讓丹寧褲露出原本的赤耳布邊及呈現褲型自然的垂墜感之外，同時增加搭配的豐富度與層次感，當然也是非常有修飾比例的效果。

Point #4 ：搭配皮鞋、帆布鞋等低筒平底鞋

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原色丹寧褲對於鞋款雖然很百搭，但還是建議穿著一些低筒的平底鞋，像是深色亮皮鞋、 Converse 及 Vans 帆布鞋等鞋款，盡量讓褲腳不堆積在鞋子部分，使下身可以看起來更加流線、整齊之外，也能讓褲子原本精細設計的版型完整顯現出來，給予人更舒服、整潔的感覺。

以上就是本次介紹原色丹寧褲穿搭時的四種小技巧，如果衣櫃中有許多被你埋藏許久的原色丹寧褲，趕緊拿出來搭配，試試一番吧！不管怎樣，穿搭還是穿出自信最重要！