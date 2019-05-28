夏日絕對少不了的「白帥帥」！盤點近期高話題性的「白色」單品 讓你不只帥氣還很療癒啊！

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給人明亮、典雅、乾淨的白色絕對是夏天的代表色，不管是身上所著的衣服、腳上所踩的球鞋到日常所需物品，只要用了白色，就是給人舒服、整潔的印象，自己心情也會跟著好起來；而在本季春夏之中，許多品牌也大量推出以白色為主的單品，因此本次 #特別企劃，將用白色嚴選幾樣夏日不可或缺之話題單品，看看你的荷包是否守得住呢？

Y-3 Runner 4D II

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adidas 旗下與山本耀司共同打造的 Y-3 近期也搭上 4D 風潮，推出了全新鞋款 Y-3 Runner 4D II ，搭載了米白色的最新 4D 中底科技，而白色鞋面的鞋帶系統也是極具巧思，有如綁帶的設計讓腳背完善的包覆，整雙看下來機能感十足之外，還帶幾分戰鬥氣息，不管是運動用途還是穿搭用途，都能比人帥個好幾等。目前該鞋款已於全球 Y-3 門市上架，定價約 $600 美金，有興趣的讀者不妨親自走一遭，試試那神奇的 4D 大底腳感。

Nike Air Force 1 Low 「Big Swoosh」

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全白 Nike Air Force 1 在球鞋史上絕對是經典中經典，更是百搭中的百搭，而這次 Nike 又對它動了一點手腳，將鞋身上的 Swoosh 變粗、變大，推出「 Big Swoosh」版本；經典度不變，但品牌辨識度再次提升，恰好呼應近期的大 LOGO 趨勢，是夏日不可或缺的復古球鞋。目前該鞋款已在各大指定 Nike 門市及通路開販，定價為 $130 美金。

Nike Air Max 720 Wmns

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Nike 為女性推出的“Nos Differences Nous Unissent”系列之中，最備受注目的就是這雙 Air Max 720 ，除了擁有雪白色的鞋身之外，白色半透明 720 大底上佈滿著白色圓點，配上一個小巧的藍色 Swoosh ，看起來格外清新，絕對是女孩們夏日白鞋首選！目前該鞋款已在 5 月 16 日正式上架，定價為 $180 美金。

Human Made x adidas Solar Hu

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adidas 在稍早與 NIGO 大神所主理的 Human Made 開始一連串的聯乘企劃，其中這雙 adidas Solar Hu 聯乘版本可以說是近期話題之最，共推出紅色愛心 Logo 和藍色 Logo 版本；整雙潔白無瑕的鞋面配上超顯眼的愛心 Logo ，簡單的設計卻霸氣十足，想要一雙高調白鞋的朋友，這雙絕對不能錯過！不過該鞋款已在 5 月 3 日的 Human Made 京都門店開幕日獨家販售，想要的朋友可能要在找一下了。

Nike React Element 55 SE

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今年 Nike React Element 55 絕對是大勢鞋款，既好看又好搭之外，舒適度也完全不在話下；本季推出全白配色，從鞋面到大底，無一處不是白色，雖然配色簡單，但透過 React Element 55 原本的造型，更顯現出該鞋款設計的厲害之處。目前已在全台門市以及 Nike.com 可購得，售價為 $4000 台幣。

PALLADIUM PAMPA LITE KNIT

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相信大家對於 PALLADIUM 的經典軍靴 PAMPA 已經再熟悉不過了，但這一次又大膽進化了，推出全新「太空輕量」系列，保留經典外型，在材質上革新，追求最極致的輕量和舒適度，其中推出編織技術打造的「KNIT」系列更是堪稱史上最輕的靴款，所推出極簡白配色，在白色系之的巧妙搭配之下，連視覺上都給予人無負擔的輕盈感。目前該鞋款已在全台門市上架，有興趣的朋友已可前往試穿一波了。

第二代 AirPods

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今年三月底， Apple 正式釋出全新的 AirPods ，雖然沒有大家所期待的「黑魂」版本，依然延續著全白設計，不過你不得否認白色依然是 Apple 百看不厭的指標性顏色。第二代的 AirPods 在性能上和功能上更加強大，對於想入手耳機且使用 Apple 手機的朋友，新款 AirPods 還是必須列入你的購物清單之中。目前已在全球上市，定價為 $5290 台幣。

Dior Homme x Bogarde BMX

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Dior Men與法國 BMX 自行車專業製造商 Bogarde 攜手設計新款特技自行車。這款獨家作品沿用了雙輪越野自行車的標準尺寸，採用鍍鉻飾面，再現了 Dior Men 的經典元素。預計台灣將會在 6 月中旬登場，全球限量僅 150 台，售價約台幣33萬元，

Xbox One Wireless Controllers 「Phantom White」

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XBOX One 近期推出 Phantom 白色特別版的控制器，採用褪成白色的半透明設計並配備條紋握把，讓你遊玩時擁有更舒適的握持體驗之外，視覺上也是一大享受。目前已在全球販售點上架，定價為 $1,890 台幣。