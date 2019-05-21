親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

菜市仔名？喊聲「小黑」 全台28隻校犬都回頭

日廣告取景六合夜市變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

身為 BAPE 創始人、 HUMAN MADE 主理人的 NIGO 都開甚麼車？這超狂蒐藏只能跪著看完！

2019-05-21 09:25COOL流行酷報

分享

先前 #名人座駕 單元已為你介紹過潮流大神 藤原浩 的個人座駕，這次為你帶來裏原宿文化中，另一位傳奇人物，那就是 BAPE 創辦人以及目前 Human Made 的主理人 NIGO 。曾經因為 BAPE 讓他年紀輕輕就擁有上億身價，不過也曾因為 BAPE 一度的衰落，讓他瀕臨破產，在這一路的載浮載沉之中，他的坐擁的奢華轎車卻從沒少過， NIGO 絕對是一位愛車成癡的男人。

分享

那麼這位潮流傳奇人物對於車子有多癡迷呢？ NIGO 早期曾經上過日本節目介紹自宅和收藏物品，在他的家中甚至有一面牆，上頭貼滿了他所擁有過的車子照片，可見這狂度已經不是一般人；而 NIGO 也多次上過汽車雜誌 DUB 的專訪，據報導表示，在 2003 年和 2005 年之間， NIGO 擁有過 Lamborghini Murcielago 、 Aston Martin Vanquish 、 Bentley Continental Mulliner Edition 、Mercedes Benz G-Wagen 、 Ferrari 360 Spyder 、 Mercedes Benz SL55 和 S55 等高達數十輛的名車，可見 NIGO 對於車子絕對是毫不手軟，一輛接著一輛，那麼究竟他近年來，收藏了哪些好車呢？這集 #名人座駕 就讓你一暸。

分享

Mercedes 300SL

分享

一台 經典的 1954 年 Mercedes 300SL 絕對是每個男人的夢想，那歐翼車門更是豎立了該系列的指標設計，而 NIGO 在 2009 年時，將自己所收藏的 300SL 交給當時的 AMG 車廠改造，全車身皆以經典的 BAPE 1st Camo 呈現，甚至該車有專屬金屬銘牌。不過當時受到不少愛車人士抨擊，認為 NIGO 這樣的設計玷汙了車子本身的經典。

分享

Lamborghini Gallardo

分享

曾經擁有一台 Lamborghini Murcielago 的 NIGO ，當然也不會錯過俗稱小牛的 Gallardo 。

分享

Rolls-Royce Phantom

分享

除了上述的一些夢幻跑車之外，氣派和舒適或許才是 NIGO 所嚮往的，這台 Rolls-Royce Phantom 完全詮釋了這兩個詞，而 NIGO 似乎還嫌這台 Phantom 外觀不夠奢華，更找來珠寶品牌 Jacob&Co 的創辦人Jacob Arabo 幫他在車頭的「歡慶女神像」上鑲滿閃亮亮的鑽石，讓整台車更加尊爵不凡。

分享

Hummer H2

分享

身為一位有品味的男人，絕對少不了收藏一些經典 G-Wagen ， NIGO 除了擁有多台 Mercedes Benz G-Wagen 之外，還有這台經典的 Hummer H2 ，超長的車身和超高車寬，果然才能襯出 NIGO 的霸氣。

分享

Bentley Bentayga

分享

NIGO 近年來隨著年齡上增長，對於車款選擇也越來越「成熟化」，早年曾經開過 Bentley Continental Mulliner 的他，近年所選的是 Bentley 的休旅車款 Bentayga ，給予人沉穩大方感。

分享

Rolls-Royce Dawn

分享

Rolls-Royce 一直是 NIGO 至始至終的摯愛，這台敞篷的 Rolls-Royce Dawn 應該是 NIGO 目前的玩樂車款，時常友人來東京找他，他便會開這台一同出遊。

分享

Rolls-Royce Cullinan

分享

又是一台 Rolls-Royce ，這台以世界最大顆鑽石 Cullinan 取名的車款是 Rolls-Royce 所打造的第一款 SUV， NIGO 在 2018 年底將它購入，可見奢華兼具實用才是他目前的首選。

分享

Lamborghini Urus

分享

NIGO 近期最新入手的車款就是一台大黃色 Lamborghini Urus ；由於是 Lamborghini 第一台 SUV 車款，不難猜到 Nigo 會入手！

分享

只能說潮流圈傳奇人物果然不是蓋的，這些收藏真的只能跪著看完，而且這些絕對只是 NIGO 收藏中的冰山一角啊！只能說，好想去一趟東京，坐上 Nigo 的 Rolls-Royce ，順便欣賞一下他家的車庫啊！最後也期待 NIGO 繼續給我們用力的曬車了。如果想一窺名人私下的坐駕的朋友，不妨持續關注 CooL 的 #名人座駕 單元囉！

分享

COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。

相關新聞

寸頭就是男人MAN味的展現！各大潮流ICON都是愛好者 今年夏天確定還不寸一波？

2019-05-13 13:40

演藝圈 3 對「潮流 CP」！原來曬恩愛等同於粉紅泡泡滿點的「曬球鞋」？

2019-04-30 08:42

你愛 XX 還是小花？ 村上隆 VS. KAWS 誰才是現今「當代潮流藝術」霸主？

2019-04-24 09:36

不管是二輪還是四輪 看一下「老蕭」蕭敬騰的愛車收藏 完全沒在跟你客氣的！

2019-04-16 08:37

二手潮物挖寶好去處！帶你直擊 OPMM 全新店鋪 竟然「隱身」在這條巷弄中！

2019-04-09 07:30

《中國新說唱 2》導師大翻盤？或許因為這些原因 導致他們不再續任「明星製作人」職位！

2019-04-08 14:11

手法很粗、東西品質又差 但你還一直下單支持？告訴你假貨商最常用的話術

2019-04-01 09:11

球鞋妹子們的穿搭一週間降臨！COOL 的女性粉絲絕對是大拇指的啦！

2019-03-19 15:19

吳亦凡的新歡是它！鞋迷：快趁漲價缺貨前試穿去

2019-03-07 17:24

奶茶色耐髒又百搭！6 大鞋款推薦 就連林俊傑 周湯豪都入手

2019-02-25 09:46

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

嘻哈天團「頑童MJ116」2019 大事繼續幹！

2019-01-31 13:12

話題不斷！「KAWS 歷代聯名經典盤點」 最火的 XX 就是這些！

2019-01-23 15:18

名人穿啥／最具代表性的嘻哈「靴履」無誤！

2019-01-16 08:56

名人穿啥／造型越怪越受歡迎？究竟有什麼魔力？

2019-01-10 15:53

昆凌曬鞋很有一套 不愧是潮流天王的老婆

2019-01-03 12:52

名人穿啥／「皮草外套」 周湯豪、鄧紫棋穿出奢華霸氣

2018-12-27 12:39

只逛這一條就能讓你買到破產 原宿逛街地圖「 2018 最終版」

2018-12-20 13:56

只能先跟錢包說聲抱歉了 台中港三井 OUTLET一天真的不夠用

2018-12-13 09:00

JJ林俊傑機場時尚穿搭 讓人不自覺得多看好幾眼

2018-12-06 13:20

潮人、妹子最愛的「GD 同款」 原來還可以這樣穿？

2018-11-29 12:35
看更多

熱門文章

回應「草包」批評 韓國瑜：我放牛班畢業的 沒事兒

2019-05-14 15:56

中美貿易戰的真相 一場市場全都誤判的戰爭

2019-05-17 16:26

高價搶下台北雙子星標案的人是誰？他逛10圈北車後 決定出手

2019-05-16 07:00

PChome與中華郵政物流園區爭議 momo不參加競標背後的3個秘密

2019-05-16 12:10

中美貿易戰 台灣最慘？25％關稅對台影響全解析

2019-05-15 13:16

提早20年退休！他靠基本分析選股 挑中這檔股票大賺3000萬

2019-05-15 11:24

指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44

時機正好趁下跌布局 股東會 除權息行情一手抓

2019-05-17 16:26

「餐飲圈的孫悟空」 他是大陸麥當勞最怕的台灣人

2019-05-17 10:40

民調力壓藍綠白 韓國瑜到底強在哪？

2019-05-16 09:06

指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46

電商菜鳥空降momo總經理 蔡明忠整合台灣大集團賣什麼藥？

2019-05-17 14:10

《新新聞》最新民調 賴神被小英追上

2019-05-16 09:08

顯卡廠微星、技嘉再次發功

2019-05-16 13:13

柯P選總統 機率接近百分百

2019-05-16 12:42

想靠「七日豆漿減肥法」瘦身 可行嗎？

2019-05-20 09:03

漫威找上韓國瑜？說好的名人、企業都沒來 網友列16項跳票史

2019-05-14 12:57

她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

2019-05-17 08:43

爬山該選登山鞋 還是雨鞋？

2019-05-20 09:06

賣肉羹賺1億逃稅、名醫欠稅數億元罰6萬就解套 立委：縱放惡人

2019-05-20 13:07

打敗股災的5G潛力股

2019-05-16 12:32

2千萬理賠金差點變別人的！投保旅平險 別忽略這兩件事

2019-05-21 11:36

揪員工開新品牌 員編003號執行長走回老路救得了王品？

2019-05-17 10:31

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 13:10

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

為了生活的美好而努力 宋慧喬期待與優秀華語導演合作

2019-05-15 14:20

林毅夫：中美貿易戰影響中國經濟成長僅0.5％

2019-05-16 09:08

復仇者再度刷新記錄 從經典台詞學會4個多益字

2019-05-17 08:46

從可樂找靈感 台生材讓矽谷驚豔

2019-05-16 12:41

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

韓國瑜首度鬆口：黨徵召我就選 選上就在高雄上班

2019-05-14 15:46

專訪林毅夫 被通緝的經濟學家

2019-05-16 09:08

同志伴侶圓育兒夢 我們當爸爸了

2019-05-14 09:26

當美國的小弟還是中共的肉票？郭董跟台灣人民都想清楚了嗎？

2019-05-15 13:16

陳若中：輾轉美國、台灣 終圓「中國芯」之夢

2019-05-14 09:11

指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46

謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:08

辦公室最大干擾排名 同事大聲講電話最讓人厭惡

2019-05-21 10:58

迎夏商機啟動 5大旺季族群非常hot

2019-05-17 16:26

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top