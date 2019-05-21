身為 BAPE 創始人、 HUMAN MADE 主理人的 NIGO 都開甚麼車？這超狂蒐藏只能跪著看完！

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先前 #名人座駕 單元已為你介紹過潮流大神 藤原浩 的個人座駕，這次為你帶來裏原宿文化中，另一位傳奇人物，那就是 BAPE 創辦人以及目前 Human Made 的主理人 NIGO 。曾經因為 BAPE 讓他年紀輕輕就擁有上億身價，不過也曾因為 BAPE 一度的衰落，讓他瀕臨破產，在這一路的載浮載沉之中，他的坐擁的奢華轎車卻從沒少過， NIGO 絕對是一位愛車成癡的男人。

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那麼這位潮流傳奇人物對於車子有多癡迷呢？ NIGO 早期曾經上過日本節目介紹自宅和收藏物品，在他的家中甚至有一面牆，上頭貼滿了他所擁有過的車子照片，可見這狂度已經不是一般人；而 NIGO 也多次上過汽車雜誌 DUB 的專訪，據報導表示，在 2003 年和 2005 年之間， NIGO 擁有過 Lamborghini Murcielago 、 Aston Martin Vanquish 、 Bentley Continental Mulliner Edition 、Mercedes Benz G-Wagen 、 Ferrari 360 Spyder 、 Mercedes Benz SL55 和 S55 等高達數十輛的名車，可見 NIGO 對於車子絕對是毫不手軟，一輛接著一輛，那麼究竟他近年來，收藏了哪些好車呢？這集 #名人座駕 就讓你一暸。 分享 facebook

Mercedes 300SL

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一台 經典的 1954 年 Mercedes 300SL 絕對是每個男人的夢想，那歐翼車門更是豎立了該系列的指標設計，而 NIGO 在 2009 年時，將自己所收藏的 300SL 交給當時的 AMG 車廠改造，全車身皆以經典的 BAPE 1st Camo 呈現，甚至該車有專屬金屬銘牌。不過當時受到不少愛車人士抨擊，認為 NIGO 這樣的設計玷汙了車子本身的經典。

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Lamborghini Gallardo

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曾經擁有一台 Lamborghini Murcielago 的 NIGO ，當然也不會錯過俗稱小牛的 Gallardo 。

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Rolls-Royce Phantom

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除了上述的一些夢幻跑車之外，氣派和舒適或許才是 NIGO 所嚮往的，這台 Rolls-Royce Phantom 完全詮釋了這兩個詞，而 NIGO 似乎還嫌這台 Phantom 外觀不夠奢華，更找來珠寶品牌 Jacob&Co 的創辦人Jacob Arabo 幫他在車頭的「歡慶女神像」上鑲滿閃亮亮的鑽石，讓整台車更加尊爵不凡。

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Hummer H2

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身為一位有品味的男人，絕對少不了收藏一些經典 G-Wagen ， NIGO 除了擁有多台 Mercedes Benz G-Wagen 之外，還有這台經典的 Hummer H2 ，超長的車身和超高車寬，果然才能襯出 NIGO 的霸氣。

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Bentley Bentayga

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NIGO 近年來隨著年齡上增長，對於車款選擇也越來越「成熟化」，早年曾經開過 Bentley Continental Mulliner 的他，近年所選的是 Bentley 的休旅車款 Bentayga ，給予人沉穩大方感。

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Rolls-Royce Dawn

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Rolls-Royce 一直是 NIGO 至始至終的摯愛，這台敞篷的 Rolls-Royce Dawn 應該是 NIGO 目前的玩樂車款，時常友人來東京找他，他便會開這台一同出遊。

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Rolls-Royce Cullinan

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又是一台 Rolls-Royce ，這台以世界最大顆鑽石 Cullinan 取名的車款是 Rolls-Royce 所打造的第一款 SUV， NIGO 在 2018 年底將它購入，可見奢華兼具實用才是他目前的首選。

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Lamborghini Urus

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NIGO 近期最新入手的車款就是一台大黃色 Lamborghini Urus ；由於是 Lamborghini 第一台 SUV 車款，不難猜到 Nigo 會入手！

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只能說潮流圈傳奇人物果然不是蓋的，這些收藏真的只能跪著看完，而且這些絕對只是 NIGO 收藏中的冰山一角啊！只能說，好想去一趟東京，坐上 Nigo 的 Rolls-Royce ，順便欣賞一下他家的車庫啊！最後也期待 NIGO 繼續給我們用力的曬車了。如果想一窺名人私下的坐駕的朋友，不妨持續關注 CooL 的 #名人座駕 單元囉！