親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

美中貿易戰大陸反擊 宣布對美國進口商品加徵關稅

珊瑚和藍再見！新iPhone XR多了這兩種顏色

寸頭就是男人MAN味的展現！各大潮流ICON都是愛好者 今年夏天確定還不寸一波？

2019-05-13 13:40COOL流行酷報

悶熱的午後，伴隨著不定時的雷陣雨，只能說夏天已正式到來，相信很多朋友都會選擇在這時候將頭髮剪短，畢竟悶熱的天氣+長頭髮，流起汗來那滋味真的很不好受……

分享

這時清爽利落的 寸頭，便是夏天務必嘗試的髮型，除了方便整理之外，其更是能展現男人的 MAN 味；而這回筆者便精選了各大潮流 ICON 今年度所剪的寸頭造型，看完還不快找時間去剪一波頭髮了！

六叔 余文樂 @lok666

分享

夏天除了寸頭，白 TEE 絕對是你日常最佳的穿搭單品，而 六叔 便簡單和卡其工作褲搭配，俐落地營造出夏日的工裝風格，同時更透過螢光色的小細節，來點綴整體的造型！

小鬼 黃鴻升 @aes_alien

分享

夏天絕對是屬於螢光色的天下，畢竟清爽、搶眼的螢光色調，多少都能讓悶熱的夏天有著耳目一新的感受；而 小鬼 這回便透過俐落的黑褲來和這些螢光色調單品搭配，同時也戴上墨鏡和戒指等配件，來提升整體造型完成度！

金剛 @aloha6969

分享

說到寸頭，怎麼能忘了這髮型代表的 ICON ─ 金剛 呢？其上身著用 oversize 的短 TEE 結合內搭的白色背心，打造出夏日的多層次穿搭，同時下身的灰色棉褲，也呈現出街頭人定番的黑白灰三色穿搭！

Mchotdog 熱狗 @mchotdogmusic

分享

鮮少看到脫下帽子的 狗哥 ，其實也是寸頭的愛好者，其中 帽子、墨鏡、鍊子這三個東西，便是他日常穿搭上最不可或缺的配件單品！

Jony J @jonyj24

分享

自《中國有嘻哈》開播以來， Jony J 便以精準與走心的歌詞著稱，迅速在台灣打開知名度；當中他也是寸頭的愛好者，而這回便透過 oversize 的短 TEE 結合球褲的穿搭，打造出夏日俐落的街頭造型！

楊艾倫 @secallenyang

分享

最後，新生代的潮流穿搭 KOL 楊艾倫，也是台灣寸頭造型的代表穿搭 ICON，其透過整套的 Tracksuit，呈現出時下的復古運動造型，而上身的螢光橘短 TEE 也和腳下的 Nite Jogger 有著細節上的小呼應！

分享

COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

演藝圈 3 對「潮流 CP」！原來曬恩愛等同於粉紅泡泡滿點的「曬球鞋」？

2019-04-30 08:42

你愛 XX 還是小花？ 村上隆 VS. KAWS 誰才是現今「當代潮流藝術」霸主？

2019-04-24 09:36

不管是二輪還是四輪 看一下「老蕭」蕭敬騰的愛車收藏 完全沒在跟你客氣的！

2019-04-16 08:37

二手潮物挖寶好去處！帶你直擊 OPMM 全新店鋪 竟然「隱身」在這條巷弄中！

2019-04-09 07:30

《中國新說唱 2》導師大翻盤？或許因為這些原因 導致他們不再續任「明星製作人」職位！

2019-04-08 14:11

手法很粗、東西品質又差 但你還一直下單支持？告訴你假貨商最常用的話術

2019-04-01 09:11

球鞋妹子們的穿搭一週間降臨！COOL 的女性粉絲絕對是大拇指的啦！

2019-03-19 15:19

吳亦凡的新歡是它！鞋迷：快趁漲價缺貨前試穿去

2019-03-07 17:24

奶茶色耐髒又百搭！6 大鞋款推薦 就連林俊傑 周湯豪都入手

2019-02-25 09:46

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

嘻哈天團「頑童MJ116」2019 大事繼續幹！

2019-01-31 13:12

話題不斷！「KAWS 歷代聯名經典盤點」 最火的 XX 就是這些！

2019-01-23 15:18

名人穿啥／最具代表性的嘻哈「靴履」無誤！

2019-01-16 08:56

名人穿啥／造型越怪越受歡迎？究竟有什麼魔力？

2019-01-10 15:53

昆凌曬鞋很有一套 不愧是潮流天王的老婆

2019-01-03 12:52

名人穿啥／「皮草外套」 周湯豪、鄧紫棋穿出奢華霸氣

2018-12-27 12:39

只逛這一條就能讓你買到破產 原宿逛街地圖「 2018 最終版」

2018-12-20 13:56

只能先跟錢包說聲抱歉了 台中港三井 OUTLET一天真的不夠用

2018-12-13 09:00

JJ林俊傑機場時尚穿搭 讓人不自覺得多看好幾眼

2018-12-06 13:20

潮人、妹子最愛的「GD 同款」 原來還可以這樣穿？

2018-11-29 12:35
看更多

熱門文章

談政策空洞頻跳針 藍營怕韓國瑜大選辯論出糗

2019-05-08 16:14

謝金河：小心川普揮大刀！

2019-05-09 13:19

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 13:50

108年個人綜合所得稅 結算申報注意事項

2019-05-09 15:24

一只4公克的AirPods助台廠大翻身 蘋果股價反漲秘密武器

2019-05-10 10:07

盤腿坐比翹腳更傷腰？

2019-05-06 09:16

低本益比、高殖利率好股杰力

2019-05-09 12:14

海外華人看郭台銘參選總統

2019-05-06 09:09

台商投資可望回流5000億？郭董：我來拚經濟 5兆都可以回來

2019-05-10 15:08

寶雅步步進逼 28歲小老闆如何領軍小北百貨抗敵

2019-05-09 12:42

兩千大企業調查／蘋果不甜了！鴻海稅後純益創五年新低

2019-05-07 13:22

上班族如何錢滾錢？她靠低薪價值選股 4年本金暴增兩倍

2019-05-07 11:40

缺乏女性荷爾蒙 小心更年期提早！

2019-05-06 09:18

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 10:01

英派兩邊駁火 左打賴神 右批黨中央、卓榮泰、羅文嘉

2019-05-08 16:14

2030年私人汽車絕跡！

2019-05-13 08:53

鴻海接班人「世紀之謎」的背後 透露出什麼隱憂？

2019-05-13 12:06

旺宏電子談AI在半導體製造中的應用

2019-05-13 10:39

《大象席地而坐》揭露中國10大社會病態

2019-05-06 09:09

藍牙耳機小革命大商機

2019-05-09 13:20

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 08:53

朱立倫質疑小英稅改濟富 但真正受惠的是薪資族

2019-05-06 08:37

川普的25%魔咒

2019-05-09 13:17

昔日鴻海、英業達爭搶 現股價剩不到3元 太陽能業虧千億啟示

2019-05-03 10:14

絕美秘境四季美如畫 千年神木「森」呼吸

2019-05-07 09:25

那一天 郭董重新評價了韓總...

2019-05-02 13:08

年紀輕輕初入政壇 黃捷堅持：做自己喜歡的事很充實！

2019-05-08 11:12

用巴菲特準星 2招篩出績優股

2019-05-09 10:46

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-10 16:46

美中對抗已經不只是貿易領域

2019-05-10 08:47

總統選戰首富也開戰 蔡衍明槓郭台銘

2019-05-02 09:46

一次搞懂海外所得匯回怎麼課稅

2019-05-09 15:24

賣過季商品業績還逐年增長！華泰名品城靠什麼挑戰百億營收？

2019-05-08 13:50

深入信義區「宅男窩」 看微軟、Google 挖台灣AI腦

2019-05-10 10:11

利多放送 拉高臺商回流心動指數

2019-05-09 11:09

全球資金恐大風吹 美股 油價 金價漲跌全看美元

2019-05-03 10:49

鮮活上桌 台北必吃頂級火鍋

2019-05-07 09:26

林岱樺帶頭大鬆綁 《工輔法》修法惹議

2019-05-08 16:18

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 09:10

報稅季必看/減稅很有感！2張比較表搞懂4新制

2019-05-07 14:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top