寸頭就是男人MAN味的展現！各大潮流ICON都是愛好者 今年夏天確定還不寸一波？

悶熱的午後，伴隨著不定時的雷陣雨，只能說夏天已正式到來，相信很多朋友都會選擇在這時候將頭髮剪短，畢竟悶熱的天氣+長頭髮，流起汗來那滋味真的很不好受……

分享 facebook

這時清爽利落的 寸頭，便是夏天務必嘗試的髮型，除了方便整理之外，其更是能展現男人的 MAN 味；而這回筆者便精選了各大潮流 ICON 今年度所剪的寸頭造型，看完還不快找時間去剪一波頭髮了！

六叔 余文樂 @lok666

分享 facebook

夏天除了寸頭，白 TEE 絕對是你日常最佳的穿搭單品，而 六叔 便簡單和卡其工作褲搭配，俐落地營造出夏日的工裝風格，同時更透過螢光色的小細節，來點綴整體的造型！

小鬼 黃鴻升 @aes_alien

分享 facebook

夏天絕對是屬於螢光色的天下，畢竟清爽、搶眼的螢光色調，多少都能讓悶熱的夏天有著耳目一新的感受；而 小鬼 這回便透過俐落的黑褲來和這些螢光色調單品搭配，同時也戴上墨鏡和戒指等配件，來提升整體造型完成度！

金剛 @aloha6969

分享 facebook

說到寸頭，怎麼能忘了這髮型代表的 ICON ─ 金剛 呢？其上身著用 oversize 的短 TEE 結合內搭的白色背心，打造出夏日的多層次穿搭，同時下身的灰色棉褲，也呈現出街頭人定番的黑白灰三色穿搭！

Mchotdog 熱狗 @mchotdogmusic

分享 facebook

鮮少看到脫下帽子的 狗哥 ，其實也是寸頭的愛好者，其中 帽子、墨鏡、鍊子這三個東西，便是他日常穿搭上最不可或缺的配件單品！

Jony J @jonyj24

分享 facebook

自《中國有嘻哈》開播以來， Jony J 便以精準與走心的歌詞著稱，迅速在台灣打開知名度；當中他也是寸頭的愛好者，而這回便透過 oversize 的短 TEE 結合球褲的穿搭，打造出夏日俐落的街頭造型！

楊艾倫 @secallenyang

分享 facebook

最後，新生代的潮流穿搭 KOL 楊艾倫，也是台灣寸頭造型的代表穿搭 ICON，其透過整套的 Tracksuit，呈現出時下的復古運動造型，而上身的螢光橘短 TEE 也和腳下的 Nite Jogger 有著細節上的小呼應！