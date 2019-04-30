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演藝圈 3 對「潮流 CP」！原來曬恩愛等同於粉紅泡泡滿點的「曬球鞋」？

2019-04-30 08:42COOL流行酷報

前陣子演藝圈又出現了一對潮流 CP！由金剛與梁云菲兩人互捏臉龐，充滿了粉紅泡泡詮釋出潮流戀人的感覺！但說到演藝圈的潮流 CP，除了他們兩位外，編輯這裡也幫你們整理了幾位演藝圈代表的潮流情侶，同時感受到街頭的率性感，又能展現出充滿愛的穿搭！

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No.1 周杰倫 & 昆凌

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第一對就是我們的周董與昆凌！時常看周董曬新鞋的你們，不知道是否有注意到昆凌同樣也是個大鞋頭，夫妻兩一同上腳的許多限量球鞋，這不就是夫妻倆一同玩鞋的樂趣嗎！

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同樣都穿著 Off-White x Nike Air Force 1 螢光黃配色，到底是要多放閃耶？

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兩人的限量球鞋收藏真的是太超過了吧！

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除了球鞋之外，兩人也很喜歡街頭潮流王者 Supreme！

No.2 小豬 & 周揚青

小豬與周揚青這兩人也可以說是演藝圈中代表的潮流 CP！集聚潮流前衛嗅覺，兩人的品味如出一轍，無論是球鞋或是 Supreme 兩人就是如此合拍！能一起玩潮流的情侶真的是很令人羨慕啊！

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限量情侶鞋這樣輪番轟炸，到底誰受得了！

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令編輯最意外的就是用 Supreme 彈珠檯來放閃，還有哪對情侶可以做得到的！

No.3 王陽明 & 蔡詩芸

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最後這一對就是每次出現都殺光底片的模範夫妻 ─ 王陽明與蔡詩芸！兩個人的出現總是為現場氣氛添加一股甜味，從不吝嗇展現出兩人對彼此的深愛。兩個人也對街頭時尚十分感興趣，上身的從高端到街頭街有涉略。

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就說情侶鞋是必備的！看看高端潮流 CP 原來都腳踩著 Yeezy 系列！

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就連親友限定的 adidas Originals by Pharrell Williams Hu 快樂，兩個人也都上腳！

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COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。
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