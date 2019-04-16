不管是二輪還是四輪 看一下「老蕭」蕭敬騰的愛車收藏 完全沒在跟你客氣的！

論道愛車的名人，你可能會先想到周杰倫、陳建州及余文樂等人，但其實還有一位比較低調的音樂人，那就是「老蕭」蕭敬騰！從出道至今，經過他手的名車可不少，像是曾經代言過 BMW 的他，從陸續擁有 X1 以及 520 等車型，而鮮少曬愛車的他，先前由於擔任金曲獎主持人，拍攝了一部宣傳短片，也首度曝光了他的豪宅和愛車，不管是金額和數量都令人咋舌，完全就是一位隱藏許久的愛車人士，對於動力也相當癡迷，不管是二輪還是四輪，老蕭對於座駕的品味完全不在話下；本次 #名人座駕 就帶你一探究竟近期老蕭的愛車。

Rolls Royce Dawn

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說道奢華名車，絕對少不了 Rolls Royce ，老蕭在 30 歲訂製了一台要價 3500 萬的「女神」 Rolls Royce Dawn 敞篷車給自己當作生日禮物，白身的車身配上橘色的內裝，強烈的對比呈現出老鄉的時尚品味，這台車也是老蕭近期出鏡率最高的一台。

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Porsche Panamera

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在老蕭介紹家中配置的影片中，車庫停了上述介紹的 Rolls Royce Dawn 之外，旁邊同樣停了一台要價不斐的跑旅，那就是 500 萬起跳的 Porsche Panamera ，白色的車身配上黑頂，非常有老蕭的味道。

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Aston Martin Rapide S

或許老蕭對於英國名車情有獨鍾，除了 Rolls Royce Dawn 之外，近期似乎也購入了一台破千萬的 Aston Martin Rapide S ，時不時開著它跑公告，又是一台四門轎跑，看來老鄉對於外觀挑剔之外，車子的實用性也非常講究。

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TRIUMPH T100

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除了上述這些名貴的四輪之外，老鄉對於二輪重車也情有獨鍾，尤其是充滿復古機械感的經典車款，人生購入的第一台重車就是 TRIUMPH T100 ，經典的英國復古街車，橘色的車漆意外的與復古外型契合。

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HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 Forty-Eight

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擁有一台英國 TRIUMPH ，當然也要來一台美國哈雷 HARLEY-DAVIDSON ，這台 SPORTSTER 1200 Forty-Eight 也是老蕭近年購入的愛車，但據他所稱，這台僅供展示及收藏，自己不曾騎它出門。

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最後，從入手的車款來看，只能說，老蕭的收藏和品味真不是蓋的，專挑經典下手，而對於車身顏色搭，老蕭也有自己一套巧思和美學，顏色大部分只鎖定白和橘黃的搭配，為自己打造專屬配色，果然是一位愛車且懂玩車的人士！若想窺探更多名人私下的座駕，請持續關注 CooL 的 #名人座駕 單元！