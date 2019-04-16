親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

撐不下去！中連貨運裁員九成 大幅解雇上千名員工

不管是二輪還是四輪 看一下「老蕭」蕭敬騰的愛車收藏 完全沒在跟你客氣的！

2019-04-16 08:37COOL流行酷報

論道愛車的名人，你可能會先想到周杰倫、陳建州及余文樂等人，但其實還有一位比較低調的音樂人，那就是「老蕭」蕭敬騰！從出道至今，經過他手的名車可不少，像是曾經代言過 BMW 的他，從陸續擁有 X1 以及 520 等車型，而鮮少曬愛車的他，先前由於擔任金曲獎主持人，拍攝了一部宣傳短片，也首度曝光了他的豪宅和愛車，不管是金額和數量都令人咋舌，完全就是一位隱藏許久的愛車人士，對於動力也相當癡迷，不管是二輪還是四輪，老蕭對於座駕的品味完全不在話下；本次 #名人座駕 就帶你一探究竟近期老蕭的愛車。

Rolls Royce Dawn

image via YouTube
image via YouTube
分享

說道奢華名車，絕對少不了 Rolls Royce ，老蕭在 30 歲訂製了一台要價 3500 萬的「女神」 Rolls Royce Dawn 敞篷車給自己當作生日禮物，白身的車身配上橘色的內裝，強烈的對比呈現出老鄉的時尚品味，這台車也是老蕭近期出鏡率最高的一台。

image via YouTube
image via YouTube
分享

Porsche Panamera

image via YouTube
image via YouTube
分享

在老蕭介紹家中配置的影片中，車庫停了上述介紹的 Rolls Royce Dawn 之外，旁邊同樣停了一台要價不斐的跑旅，那就是 500 萬起跳的 Porsche Panamera ，白色的車身配上黑頂，非常有老蕭的味道。

image via cargurus
image via cargurus
分享

Aston Martin Rapide S

或許老蕭對於英國名車情有獨鍾，除了 Rolls Royce Dawn 之外，近期似乎也購入了一台破千萬的 Aston Martin Rapide S ，時不時開著它跑公告，又是一台四門轎跑，看來老鄉對於外觀挑剔之外，車子的實用性也非常講究。

image via autotrader
image via autotrader
分享

TRIUMPH T100

image via YouTube
image via YouTube
分享

除了上述這些名貴的四輪之外，老鄉對於二輪重車也情有獨鍾，尤其是充滿復古機械感的經典車款，人生購入的第一台重車就是 TRIUMPH T100 ，經典的英國復古街車，橘色的車漆意外的與復古外型契合。

image via @jam_hsiao0330
image via @jam_hsiao0330
分享

HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER 1200 Forty-Eight

image via YouTube
image via YouTube
分享

擁有一台英國 TRIUMPH ，當然也要來一台美國哈雷 HARLEY-DAVIDSON ，這台 SPORTSTER 1200 Forty-Eight 也是老蕭近年購入的愛車，但據他所稱，這台僅供展示及收藏，自己不曾騎它出門。

image via Total Motorcycle
image via Total Motorcycle
分享

最後，從入手的車款來看，只能說，老蕭的收藏和品味真不是蓋的，專挑經典下手，而對於車身顏色搭，老蕭也有自己一套巧思和美學，顏色大部分只鎖定白和橘黃的搭配，為自己打造專屬配色，果然是一位愛車且懂玩車的人士！若想窺探更多名人私下的座駕，請持續關注 CooL 的 #名人座駕 單元！

分享

COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。

相關新聞

二手潮物挖寶好去處！帶你直擊 OPMM 全新店鋪 竟然「隱身」在這條巷弄中！

2019-04-09 07:30

《中國新說唱 2》導師大翻盤？或許因為這些原因 導致他們不再續任「明星製作人」職位！

2019-04-08 14:11

手法很粗、東西品質又差 但你還一直下單支持？告訴你假貨商最常用的話術

2019-04-01 09:11

球鞋妹子們的穿搭一週間降臨！COOL 的女性粉絲絕對是大拇指的啦！

2019-03-19 15:19

吳亦凡的新歡是它！鞋迷：快趁漲價缺貨前試穿去

2019-03-07 17:24

奶茶色耐髒又百搭！6 大鞋款推薦 就連林俊傑 周湯豪都入手

2019-02-25 09:46

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

嘻哈天團「頑童MJ116」2019 大事繼續幹！

2019-01-31 13:12

話題不斷！「KAWS 歷代聯名經典盤點」 最火的 XX 就是這些！

2019-01-23 15:18

名人穿啥／最具代表性的嘻哈「靴履」無誤！

2019-01-16 08:56

名人穿啥／造型越怪越受歡迎？究竟有什麼魔力？

2019-01-10 15:53

昆凌曬鞋很有一套 不愧是潮流天王的老婆

2019-01-03 12:52

名人穿啥／「皮草外套」 周湯豪、鄧紫棋穿出奢華霸氣

2018-12-27 12:39

只逛這一條就能讓你買到破產 原宿逛街地圖「 2018 最終版」

2018-12-20 13:56

只能先跟錢包說聲抱歉了 台中港三井 OUTLET一天真的不夠用

2018-12-13 09:00

JJ林俊傑機場時尚穿搭 讓人不自覺得多看好幾眼

2018-12-06 13:20

潮人、妹子最愛的「GD 同款」 原來還可以這樣穿？

2018-11-29 12:35

這是90年代 Julia Wu 吳卓源 樂於成為「鄉民的老婆」

2018-11-08 13:14

鞋頭一定要去朝聖 限量、客製球鞋都在這

2018-11-01 14:22
看更多

熱門文章

車險隨便買就好？少保這3種險 小心賠償壓垮你！

2019-04-08 13:27

記者實地演練 瞎掰的論文6天直送國際會議發表

2019-04-08 14:07

一入宮門深似海 雅子妃的美麗與哀愁

2019-04-08 14:49

調查報導／只要付錢 假論文也能登國際期刊？

2019-04-08 08:49

過度醫療：執行手術淪為醫師的高收入來源？

2019-04-09 14:35

各行「薪情」大公開 想拿高薪鎖定這些熱區

2019-04-09 15:59

一路摸索日皇定位 明仁追求和平貼近人民

2019-04-08 15:20

小學堂／日本買房超好賺？投資客全員逃走中

2019-04-08 12:14

當賴清德碰到韓國瑜 輸贏難定？

2019-04-08 09:35

房子住對了人就旺！3種旺運格局報你知

2019-04-08 12:19

《遠見》專訪賴清德：我要打第一場台灣典範級總統初選

2019-04-08 09:33

獲利看得到不一定吃得到 顧立雄幫壽險公司說出的大實話

2019-04-08 08:51

劣質出版商「奧步」全揭露！學者自保靠這4招

2019-04-08 08:44

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 08:47

韓國瑜：上任兩個多月來 感覺好像過了20年

2019-04-08 09:19

揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:47

香港人瘋台灣 成移民新熱點

2019-04-08 15:22

加拿大視移民為生力軍 優渥福利協助上軌道

2019-04-08 15:20

時隔202年日皇生前退位 德仁繼位開啟新時代

2019-04-08 14:47

中美貿易戰惡鬥一年 川普到底是如何完勝習近平？

2019-04-10 13:30

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:27

這個反問 讓她職位三級跳

2019-04-09 15:59

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 09:36

台南／南科加溫房市 永康房地價穩量增

2019-04-08 12:04

新世代最嚮往企業：誠品二度奪冠 逾半新鮮人第一份工作不打算做超過2年

2019-04-09 15:59

連陽明山別墅都求售 這些年黎智英在台灣賣了多少棟樓？

2019-04-10 14:04

台北／1人享3坪綠地 民生社區坐擁特色環境

2019-04-08 11:42

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 08:48

可怕記憶揮之不去？科學家發現大腦中導致恐懼記憶重現的關鍵神經元

2019-04-09 07:24

房貸族注意！踩到這5大地雷就享受不到報稅優惠

2019-04-10 13:28

把「沒定性」變優勢 愈跳槽薪水愈高

2019-04-09 15:59

打破節儉習性 日本35歲以下年輕人消費復甦

2019-04-10 13:26

山陰小京都 島根縣．津和野的幽靜散策

2019-04-09 07:27

現撈活龍蝦、肥美馬蹄蛤 這家火鍋海鮮必收！

2019-04-08 12:17

走過八年歐債危機 歐洲大亂後能否穩健復甦？

2019-04-08 09:37

小心補稅遭罰！今年報稅6大錯誤 你應該避開

2019-04-10 14:35

6個新興崛起成長工作

2019-04-09 15:59

研究：青春期及成年早期重度飲酒 會影響大腦生長速度

2019-04-09 13:16

謝金河×野島剛對談：我看到的邱永漢 》從政治通緝犯變成賺錢之神

2019-04-08 08:51

回歸天性 拒絕揠苗助長 侯佩岑有機教養哲學

2019-04-10 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top