二手潮物挖寶好去處！帶你直擊 OPMM 全新店鋪 竟然「隱身」在這條巷弄中！

近年二手買取風氣逐漸盛行，其中前身為 顏社地下室特賣會 的 OPMM（ Open My 賣），自 2017 年底在西門町漢口街成立實體二手買取店鋪後，隨即成為台北潮人會固定前往挖寶的所在，畢竟這裡時不時會出現各式鬼罕的潮流單品，更以你意想不到的價格出售！

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而目前因為西門町都更的關係，原先在漢口街的 OPMM 已經搬移至全新的位置，但其實也距離原店舖不遠，就在漢口街和電影街中間的巷子，如果要更確切 (在地)一點的說法，就是 in89豪華戲院後方、西門老字號青芳理髮店旁邊，下次要來挖寶的朋友可別跑錯地方了！

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如果你對 OPMM 店鋪中出現的品牌有疑問、或著是搭配上的問題，都歡迎向 BZ 詢問；而有寄賣需求的朋友，也可以把東西直接帶去現場唷！

直擊 OPMM 全新店鋪

OPMM 全新店鋪 分享 facebook

相較於原先的店舖，全新的店舖是長方形的空間設計，不但陳列的更多二手好物，整體逛起來也更加舒適。

店鋪中也擺放了不少潮流刊物，和 BZ 打個招呼就能直接翻閱！ 分享 facebook

店鋪中也擺放了不少潮流刊物，和 BZ 打個招呼就能直接翻閱！

其中，BZ 也會依照單品的類型和風格做擺放的分類！ 分享 facebook

有注意到那雙 Kanye West x Louis Vuitton Jasper’s 嗎？ 據了解那雙可是相當稀少的全新品！ 分享 facebook

眾多價格相當誘人的波鞋！ 分享 facebook

這一區就是屬於相對高端的設計師品牌單品。 分享 facebook

二手好貨都擺在這裡了！ 分享 facebook

整間店舖所販售的風格也相當廣泛，從街頭、復古、精品都有囊括！ 分享 facebook

店內很多擺設也都相當有意思，像這個就是 UNDERCOVER 2019 所出品的掛布！ 分享 facebook

近年人氣高漲的 Converse x Golf le Fleur，這裡也能隨意找到兩朵呢！ 分享 facebook

ACRONYM x Nike Air Presto 分享 facebook

fragment design x Carhartt WIP Work Pants 分享 facebook

滿滿的 Supreme 五分割，說不定你一直想入手的款式就在其中！ 分享 facebook

Nanamica Cycling Pack Navy 分享 facebook

超鬼罕 Sureme x TNF 聯名外套，目前市場再售價(左）地圖 約 2600 美元 & (右）變形蟲 約 4000 美元。 分享 facebook

FCRB Polartec Fleece 分享 facebook

Nike x Cav Empt Vest 分享 facebook

最後，如果你殺去現場挖寶卻沒看到上面出現的單品，那我只能很遺憾地跟你說東西已經被其他人買走啦，畢竟筆者我也是每週都會固定前往挖寶呢！

INFO OpenMy賣

營業時間：13:30 ~ 20:00（每週二公休）

店舖位置：台北市萬華區漢口街二段 90 巷 8 弄 3 號

更多相關資訊，可至 OpenMy賣 Instagram 查看。

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