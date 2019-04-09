二手潮物挖寶好去處！帶你直擊 OPMM 全新店鋪 竟然「隱身」在這條巷弄中！
近年二手買取風氣逐漸盛行，其中前身為 顏社地下室特賣會 的 OPMM（ Open My 賣），自 2017 年底在西門町漢口街成立實體二手買取店鋪後，隨即成為台北潮人會固定前往挖寶的所在，畢竟這裡時不時會出現各式鬼罕的潮流單品，更以你意想不到的價格出售！
而目前因為西門町都更的關係，原先在漢口街的 OPMM 已經搬移至全新的位置，但其實也距離原店舖不遠，就在漢口街和電影街中間的巷子，如果要更確切 (在地)一點的說法，就是 in89豪華戲院後方、西門老字號青芳理髮店旁邊，下次要來挖寶的朋友可別跑錯地方了！
如果你對 OPMM 店鋪中出現的品牌有疑問、或著是搭配上的問題，都歡迎向 BZ 詢問；而有寄賣需求的朋友，也可以把東西直接帶去現場唷！
直擊 OPMM 全新店鋪
相較於原先的店舖，全新的店舖是長方形的空間設計，不但陳列的更多二手好物，整體逛起來也更加舒適。
店鋪中也擺放了不少潮流刊物，和 BZ 打個招呼就能直接翻閱！
最後，如果你殺去現場挖寶卻沒看到上面出現的單品，那我只能很遺憾地跟你說東西已經被其他人買走啦，畢竟筆者我也是每週都會固定前往挖寶呢！
INFO OpenMy賣
營業時間：13:30 ~ 20:00（每週二公休）
店舖位置：台北市萬華區漢口街二段 90 巷 8 弄 3 號
更多相關資訊，可至 OpenMy賣 Instagram 查看。
COOL流行酷報
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