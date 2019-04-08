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《中國新說唱 2》導師大翻盤？或許因為這些原因 導致他們不再續任「明星製作人」職位！

2019-04-08 14:11COOL流行酷報

《中國新說唱》即將迎來眾所期待的第二季，遙想在 17 年、《中國有嘻哈》所創造的 “說唱” 風暴著實席捲整個華語世界，它所締造的高峰不但捧紅了一掛具備優意才華的 rappers 外，更也幫助許多 underground 的創作者們有個平台能夠展現自己的能力、獲取一夕成名的機會。當然，不論是《中國有嘻哈》亦或《中國新說唱》的節目都讓不少人為之憤慨，其憤憤不平的原因莫過於「高度的綜藝化」，似乎沒在表現 hip-hop 文化的面貌，甚至在後期，更將說唱視為「年輕活力」的象徵，並把裡頭充斥著滿滿得正能量。

然而會造成這樣的結果、追根究柢便能推敲其原因，但儘管改變且呈現嶄新的說唱內涵，依舊還是有不少的觀眾持續買單！正因為著藉由四組明星製作人的力量拉抬人氣，讓有些變調的《中國新說唱》持續保持火熱的聲量！可以知道，「明星製作人」的陣容絕對是影響這一系列節目精不精彩的重要因素，譬如在《中國有嘻哈》吳亦凡 的金句 “你有 freestyle 嗎？” 傳遍大街小巷；在《中國新說唱》鄧紫棋 的 “我可以幫你唱 hook” 也同樣締造模仿旋風！這些種種皆不斷拉抬聲勢，但假如即將到來的《中國新說唱 2》導師換人了，觀眾還會買單嗎？今天編輯就來說說《中國新說唱 2》製作人陣容大翻牌的可能，或許也能再更加期待今年到底有誰會加入吧！

一、吳亦凡

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會有「吳亦凡 將離開《中國新說唱》導師」一說，正因為根據稍早傳言 Kris 將出任由 騰訊 製作的街頭潮流節目《潮人改變世界》(暫定)，而這節目不但由 愛奇藝 的競爭對手製作，連製作檔期、播出時段也大致相同。根據《中國新說唱》第二季的相關消息指出，愛奇藝 將於今年三到四月進行徵選並錄製拍攝，預計於夏天播送節目；而這也與《潮人改變世界》的製作期程不謀而合，才讓「吳亦凡 將卸任《中國新說唱》導師」的傳言不脛而走。

二、鄧紫棋

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鄧紫棋 近期的「經紀約」事件可說是鬧得滿城風雨，正因為於今年的 3 月 7 號、她正式發布與 蜂鳥音樂 解除合約關係的聲名。這段長達 14 年的默契、儘管 鄧紫棋 一直嘗試溝通，和平解決問題，但貌似 經濟方 依舊不如她所想像的，才導致談判破局。而這樣的狀況也延伸出許多問題，包括由 蜂鳥音樂 所註冊的「鄧紫棋」之名、她本人無法使用；經營 11 年的 youtube 帳號「GEMblog」也因為著 鄧紫棋 想澈底切斷與原公司的關係而不再經營，改以創立嶄新的頻道「GEM鄧紫棋」重新開始。面對上如此事態，包括龐大壓力的演唱會進程和一直以來的合約糾紛，儼然讓 鄧紫棋 繼續出任《中國新說唱 2》導師的機會銳減許多，致使「我可以幫你唱 hook」的金句可能成為絕響。

三、熱狗 MC HOTDOG

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至於《中國新說唱》系列的唯一一組 hip-hop 台柱「MC Hotdog & 張震嶽」，可能藉由著和 吳亦凡 同樣的原因、讓組合不繼續出現於《中國新說唱 2》。正因為著 MC Hotdog 全新加入了同為 愛奇藝 網綜節目《我是唱作人》，這齣由 王源、熱狗MC Hotdog、毛不易、汪蘇瀧、梁博、曾軼可、高進 和 陳意涵 共 8 位音樂人一起出演的競賽，比的是各個音樂人自身的音樂才華，並透過 PK、讓台下來自四面八方的 101 位評審團作出勝負決定。而這已經確定錄製的重磅網綜《我是唱作人》，它所進行的時程剛好也和預計在 6 – 7 月播送的《中國新說唱 2》重疊，讓 MC Hotdog 再次參與的可能降低，而為了延續節目的「嘻哈純度」，想必 愛奇藝 勢必找來同樣級別的 rapper 參與，如果真的假設 MC Hotdog 不再出任「明星製作人」陣容，你覺得是誰會來參與這個角色呢？

《編輯後記》

儘管《中國新說唱》官方至今皆尚未公布任何「明星製作人」資訊，以上的推測編輯也只就 “現階段” 的狀況去做分析，但就在不久後節目也將遠赴美國進行首場的海外選拔，到時或許《中國新說唱》官方就會揭曉全新的「明星製作人」陣容！就算上述幾位最後會繼續留下，但別忘了總導演 車澈 在去年 愛奇藝 發布會上所做出的言論，表示今年的《中國新說唱 2》勢必會加入全新製作人，而在稍早官方更以「????」四個問號表達全新的製作人訊息，這不免讓部分網友猜測是否為現正火熱的「更高兄弟」呢？感興趣的朋友不妨持續關注 COOL，繼續為大家追蹤後續消息！

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COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。
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