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球鞋妹子們的穿搭一週間降臨！COOL 的女性粉絲絕對是大拇指的啦！

2019-03-19 15:19COOL流行酷報

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COOL 的各位粉絲們一定對我們近期在 IG 所提倡的 Hasgtag #COOL_OOTD，也從個位數則貼文來到破千篇了，想跟上這波，還請穿上你們的虧裝上傳至個人 IG，並標記 #COOL_OOTD & Tag 我們 ( @cool_magazine_taiwan)，就有機會登上 COOL ！

此番 COOL_OOTD 將重點擺在那些標註 COOL_OOTD 的潮流妹子們，舉凡一些很日常的 T 恤搭配，到虧裝滿滿的帥氣 OOTD 都有許多投稿，感興趣的就一起來看看妹子們都怎麼搭配吧！

Monday

image via/ vv.tan
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週一就來點休閒的搭配，以簡單的素 T 搭以牛仔褲，而服飾的簡約更顯得腳下的 Air Max 97 特別搶眼。

Tuesday

image via/ mia.w19
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說真的每當不知道要穿什麼的時候，一件 oversize 就足矣！休閒中帶有性感的最佳穿搭，最後，鞋款當然也不能馬虎！

Wednesday

image via/ kaku_natsuko
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上身及下身都以格紋拼接打造整體，不過因為都選用暗色系的關係，使這身 OOTD 即便穿上裙子也很有性格。

Thursday

image via/ ourdaily_ootd
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較為文青一點的風格，將短袖襯衫紮進卡其色高腰寬褲中，再搭配上活潑色系的背心，最後短髮造型也為整體增添不少清新感。

Friday

image via/ hi.d_
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快樂週五當然要選用活潑一點的色系，黃色及紫色一般來說都是偏不好搭配的配色，不過兩者搭在一起卻不違和，連配件類如帽子、襪子都選用相同配色襯托。

Saturday

image via/ tingting_oqll
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週六放假直接將所有虧裝單品上身拍一波帥的是一定要，格子外套、落葉迷彩褲等看似複雜的花樣搭在一起呈現出另一種華麗的風格。

Sunday

image via/ x_xl.326
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週日趁著假期最後一日走出戶外，以輕便的穿搭為主軸，選用亮紅色的配件點綴，再揹上小包打造輕鬆出遊的 OOTD。

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COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。

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