吳亦凡的新歡是它！鞋迷：快趁漲價缺貨前試穿去

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就在 Sneakerheads 追逐限量聯名款的同時，好穿、實搭又平價的 Vans Old Skool 卻在這些年成為街頭潮人鞋櫃裡必備的經典國民鞋款，就連「帶貨王」吳亦凡也對這雙鞋絕對情有獨鍾，不論日常穿搭或是重要演出，總是能看到 Kris 吳腳踩 Vans 的身影。不過，如果你對出門一趟卻老是跟路人「撞鞋」的情況感到些許尷尬，不妨看看吳亦凡這次腳下的新成員：Vans Bold Ni。

上個月月底忙完巡迴演唱會飛抵美國洛杉磯度假的 JJ，在個人 Instagram（@jjlin）上先後曬出和周杰倫、吳建豪、鄧紫棋、村上隆、菲董 Pharrell Williams、大賈斯汀 Justin Timberlake 等大咖好友的合照，而當中一張與許久不見的吳亦凡同框照最受注目。

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合照裡的吳亦凡留著中分及肩黑長髮、蓄起鬍子，還被網友吐槽「凡凡胖了」、「吳亦凡為什麼腫了」，讓他在自己的 Instagram（@kriswu）上自嘲「我是小胖子😌」，倒是「帶貨王」的穿搭實力依舊不減，以簡單俐落的黑白搭配為主調，再利用亮橘色細節讓整體不過於單調。

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另外吳亦凡這套穿搭則更顯休閒自在，用黑色帽 T、紅色羽絨背心及迷彩縮口褲搭配 Bold Ni，既舒服又不失街頭感。

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回到吳亦凡腳上的這雙「新歡」Vans Bold Ni 身上，和品牌旗下經典如 Authentic、Slip-On、SK8-Hi 等鞋款同樣誕生於 90 年代的 Bold Ni ，初期的編號為「Style #77」，除了維持修長復古的鞋型輪廓外，最大的特色是鞋面兩側標誌性 Sidestripe 水波紋被「巨大化」到一個極致，而為了在有限的麂皮鞋身放上這個大 LOGO，不得不將 Sidestripe 的前半段與鞋帶孔結合，另外 T 字型楦頭設計也讓 Bold Ni 更具辨識度。

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而為了增加著用舒適度，Vans 今回還特別在復刻經典款 Bold Ni 注入現代科技 UltraCush Lite 彈性鞋墊，以及紅、藍、綠、黃、橘等多種繽紛色調，為今年春夏穿搭增添活力。