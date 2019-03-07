親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

被努力背叛！韓劇揭發入學考試的殘酷實況

太離奇！ 綠島監獄受刑人躲棉被自縊身亡

吳亦凡的新歡是它！鞋迷：快趁漲價缺貨前試穿去

2019-03-07 17:24COOL流行酷報

分享

就在 Sneakerheads 追逐限量聯名款的同時，好穿、實搭又平價的 Vans Old Skool 卻在這些年成為街頭潮人鞋櫃裡必備的經典國民鞋款，就連「帶貨王」吳亦凡也對這雙鞋絕對情有獨鍾，不論日常穿搭或是重要演出，總是能看到 Kris 吳腳踩 Vans 的身影。不過，如果你對出門一趟卻老是跟路人「撞鞋」的情況感到些許尷尬，不妨看看吳亦凡這次腳下的新成員：Vans Bold Ni。

上個月月底忙完巡迴演唱會飛抵美國洛杉磯度假的 JJ，在個人 Instagram（@jjlin）上先後曬出和周杰倫、吳建豪、鄧紫棋、村上隆、菲董 Pharrell Williams、大賈斯汀 Justin Timberlake 等大咖好友的合照，而當中一張與許久不見的吳亦凡同框照最受注目。

image via @jjlin
image via @jjlin
分享

合照裡的吳亦凡留著中分及肩黑長髮、蓄起鬍子，還被網友吐槽「凡凡胖了」、「吳亦凡為什麼腫了」，讓他在自己的 Instagram（@kriswu）上自嘲「我是小胖子😌」，倒是「帶貨王」的穿搭實力依舊不減，以簡單俐落的黑白搭配為主調，再利用亮橘色細節讓整體不過於單調。

image via @jjlin
image via @jjlin
分享

另外吳亦凡這套穿搭則更顯休閒自在，用黑色帽 T、紅色羽絨背心及迷彩縮口褲搭配 Bold Ni，既舒服又不失街頭感。

image via @kriswu
image via @kriswu
分享

image via @Mr_吳亦凡工作室
image via @Mr_吳亦凡工作室
分享

回到吳亦凡腳上的這雙「新歡」Vans Bold Ni 身上，和品牌旗下經典如 Authentic、Slip-On、SK8-Hi 等鞋款同樣誕生於 90 年代的 Bold Ni ，初期的編號為「Style #77」，除了維持修長復古的鞋型輪廓外，最大的特色是鞋面兩側標誌性 Sidestripe 水波紋被「巨大化」到一個極致，而為了在有限的麂皮鞋身放上這個大 LOGO，不得不將 Sidestripe 的前半段與鞋帶孔結合，另外 T 字型楦頭設計也讓 Bold Ni 更具辨識度。

image via @sneaker_wars
image via @sneaker_wars
分享

image via Vans
image via Vans
分享

而為了增加著用舒適度，Vans 今回還特別在復刻經典款 Bold Ni 注入現代科技 UltraCush Lite 彈性鞋墊，以及紅、藍、綠、黃、橘等多種繽紛色調，為今年春夏穿搭增添活力。

分享

COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。

相關新聞

奶茶色耐髒又百搭！6 大鞋款推薦 就連林俊傑 周湯豪都入手

2019-02-25 09:46

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

嘻哈天團「頑童MJ116」2019 大事繼續幹！

2019-01-31 13:12

話題不斷！「KAWS 歷代聯名經典盤點」 最火的 XX 就是這些！

2019-01-23 15:18

名人穿啥／最具代表性的嘻哈「靴履」無誤！

2019-01-16 08:56

名人穿啥／造型越怪越受歡迎？究竟有什麼魔力？

2019-01-10 15:53

昆凌曬鞋很有一套 不愧是潮流天王的老婆

2019-01-03 12:52

名人穿啥／「皮草外套」 周湯豪、鄧紫棋穿出奢華霸氣

2018-12-27 12:39

只逛這一條就能讓你買到破產 原宿逛街地圖「 2018 最終版」

2018-12-20 13:56

只能先跟錢包說聲抱歉了 台中港三井 OUTLET一天真的不夠用

2018-12-13 09:00

JJ林俊傑機場時尚穿搭 讓人不自覺得多看好幾眼

2018-12-06 13:20

潮人、妹子最愛的「GD 同款」 原來還可以這樣穿？

2018-11-29 12:35

這是90年代 Julia Wu 吳卓源 樂於成為「鄉民的老婆」

2018-11-08 13:14

鞋頭一定要去朝聖 限量、客製球鞋都在這

2018-11-01 14:22

名人穿啥／「老爹鞋」的魅力她們最懂！

2018-10-15 08:50

刺青太 Skr！吳亦凡身上獨具意義的刺青 果然是正能量代表

2018-10-04 09:24

看看潮流帶貨王「JJ 林俊傑」最近又入手什麼新行頭啊！

2018-09-28 12:04

鞋頭必收夢幻逸品 阿達居然有這幾雙超猛球鞋

2018-09-17 14:29
看更多

熱門文章

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:07

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 12:15

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

緯穎大爆發 緯創持股卻減半的祕密

2019-03-07 14:26

AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 12:13

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

「台灣先生」縱橫台股30年完整告白 谷月涵退休 入籍做正港台灣人

2019-03-07 14:48

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:44

美全球戰略布局 華為首當其衝

2019-03-07 09:31

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:43

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

李克強政府工作報告：中美貿易戰挑戰嚴峻 中國財政赤字再惡化

2019-03-07 09:17

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 12:14

鴻海再起 從FII大漲找機會

2019-03-07 14:35

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top