親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

奶茶色耐髒又百搭！6 大鞋款推薦 就連林俊傑 周湯豪都入手

2019-02-25 09:46COOL流行酷報

Vans Old Skool

image via / soccerryosuke16
image via / soccerryosuke16
分享

1977 年，Vans Old Skool 由創辦人Steve Van Doren 隨意畫出的水波紋線條成為鞋款的代表性 Logo 正式誕生，更是首雙採用麂皮設計鞋款深受到大眾喜愛，連 GD 也愛穿 VANS OLD SKOOL。這雙奶茶色的 VANS 在日本紅到大缺貨，據說已經到了限購的程度了。

Air Jordan I Rebel XX

分享

在大膽融合皮革及 Sherpa 面料等多種材料的同時，Air Jordan I Rebel XX 還透過運用奶茶色、黑色等多種顏色，帶來鮮明的色彩對比。

adidasxpharrell happygold

image via / ockisgood
image via / ockisgood
分享

於今年五月所登場的 adidas Originals by Pharrell Williams Hu 「大中華區限定」系列，其最大的特點就是在鞋面上，採用了漢字的設計，系列中的「快樂 （HAPPY)」金色鞋款是為 Friends & Family 親友限定，全球限量 300 雙，入手價格高昂，完整重現了「有錢絕對可以買到快樂」這句話，Primeknit 鞋面、鞋側的支撐片以及透果凍膠底皆以金色元素來點綴，再與潔白的 BOOST 大底相襯之下，無疑更讓整雙鞋款質感度爆表，就連 JJ 林俊傑也入手一雙啦～

NIKE W AIR MAX 97

image via / brothersquad_sneakers
image via / brothersquad_sneakers
分享

本就極具人氣的 Air Max 97，近些年來 Nike 為 Air Max 97 打造多款別注配色，對於鞋頭們來說，每年都會期盼著 Nike 會如何加以重塑，而這系列也推出「漸層奶茶色」，鞋櫃裡有太多黑色鞋的你，接下來購入這個百搭色準沒錯！

CLOT x Converse Chuck 70

分享

分享

分享

身為 Converse 品牌中最為人所熟知的 Chuck 70，一直以來深獲 CLOT 兩大主理人的喜好，而此番他們也選擇了這鞋型做為他們的合作鞋款之一。並且將這幾年流行的 Fleece 抓毛絨材質運用在鞋面中，也道出了以「北極熊」為靈感的特色，並且在內外兩側鞋面更做出不同的色調，形成獨特的陰陽寫照。

餅乾鞋

分享

號稱國民鞋款的餅乾鞋風靡年輕男女，不規則的輪胎厚底再搭配多色的選擇，讓全台灣的潮男女都陷入了 “餅乾” 風潮，EXCELSIOR 餅乾鞋，因為獨特造型的輪胎紋鞋底設計，外型看來酷似餅乾因而有餅乾鞋的暱稱，從韓國偶像天團一路燒回台灣，不只成為網紅穿搭首選，更因為穿起來比其他帆布鞋舒適有型，其中這款顏色的餅乾鞋更是最近在 IG 上很火的一款顏色，奶茶色果然是百搭啊！

分享

分享

分享

COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

嘻哈天團「頑童MJ116」2019 大事繼續幹！

2019-01-31 13:12

話題不斷！「KAWS 歷代聯名經典盤點」 最火的 XX 就是這些！

2019-01-23 15:18

名人穿啥／最具代表性的嘻哈「靴履」無誤！

2019-01-16 08:56

名人穿啥／造型越怪越受歡迎？究竟有什麼魔力？

2019-01-10 15:53

昆凌曬鞋很有一套 不愧是潮流天王的老婆

2019-01-03 12:52

名人穿啥／「皮草外套」 周湯豪、鄧紫棋穿出奢華霸氣

2018-12-27 12:39

只逛這一條就能讓你買到破產 原宿逛街地圖「 2018 最終版」

2018-12-20 13:56

只能先跟錢包說聲抱歉了 台中港三井 OUTLET一天真的不夠用

2018-12-13 09:00

JJ林俊傑機場時尚穿搭 讓人不自覺得多看好幾眼

2018-12-06 13:20

潮人、妹子最愛的「GD 同款」 原來還可以這樣穿？

2018-11-29 12:35

這是90年代 Julia Wu 吳卓源 樂於成為「鄉民的老婆」

2018-11-08 13:14

鞋頭一定要去朝聖 限量、客製球鞋都在這

2018-11-01 14:22

名人穿啥／「老爹鞋」的魅力她們最懂！

2018-10-15 08:50

刺青太 Skr！吳亦凡身上獨具意義的刺青 果然是正能量代表

2018-10-04 09:24

看看潮流帶貨王「JJ 林俊傑」最近又入手什麼新行頭啊！

2018-09-28 12:04

鞋頭必收夢幻逸品 阿達居然有這幾雙超猛球鞋

2018-09-17 14:29

名人穿啥／一覽 Nick 周湯豪多變的個人穿搭風格

2018-09-07 15:12

不再曬 Supreme ？這些明星都換上 Burberry 當起英國小混混了！

2018-08-28 14:43
看更多

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

2019-02-22 10:43

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

2019-02-22 10:45

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

老街新活力 相約訪旗山

2019-02-21 08:43

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 07:54

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

甄選戰》客製書審、依經驗整合論點 他如願考上北大法律系

2019-02-22 10:44

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19

奧運概念股站上起跑點

2019-02-21 12:06

只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

2019-02-23 07:58

辦公室採光不足 恐導致員工記憶力喪失

2019-02-21 15:21

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

今年爆發的兩大電子明星產品

2019-02-21 11:24

文藝周莊：慢行詩意水鄉

2019-02-21 08:54

甄選戰》強化學習力 突顯英語力 大學甄選無往不利

2019-02-22 10:45

熱錢再起

2019-02-21 12:06

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32

金馬獎最佳女配角－丁寧 努力扮演人生「母親」角色

2019-02-23 07:58

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top