奶茶色耐髒又百搭！6 大鞋款推薦 就連林俊傑 周湯豪都入手

Vans Old Skool

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1977 年，Vans Old Skool 由創辦人Steve Van Doren 隨意畫出的水波紋線條成為鞋款的代表性 Logo 正式誕生，更是首雙採用麂皮設計鞋款深受到大眾喜愛，連 GD 也愛穿 VANS OLD SKOOL。這雙奶茶色的 VANS 在日本紅到大缺貨，據說已經到了限購的程度了。

Air Jordan I Rebel XX

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在大膽融合皮革及 Sherpa 面料等多種材料的同時，Air Jordan I Rebel XX 還透過運用奶茶色、黑色等多種顏色，帶來鮮明的色彩對比。

adidasxpharrell happygold

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於今年五月所登場的 adidas Originals by Pharrell Williams Hu 「大中華區限定」系列，其最大的特點就是在鞋面上，採用了漢字的設計，系列中的「快樂 （HAPPY)」金色鞋款是為 Friends & Family 親友限定，全球限量 300 雙，入手價格高昂，完整重現了「有錢絕對可以買到快樂」這句話，Primeknit 鞋面、鞋側的支撐片以及透果凍膠底皆以金色元素來點綴，再與潔白的 BOOST 大底相襯之下，無疑更讓整雙鞋款質感度爆表，就連 JJ 林俊傑也入手一雙啦～

NIKE W AIR MAX 97

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本就極具人氣的 Air Max 97，近些年來 Nike 為 Air Max 97 打造多款別注配色，對於鞋頭們來說，每年都會期盼著 Nike 會如何加以重塑，而這系列也推出「漸層奶茶色」，鞋櫃裡有太多黑色鞋的你，接下來購入這個百搭色準沒錯！

CLOT x Converse Chuck 70

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身為 Converse 品牌中最為人所熟知的 Chuck 70，一直以來深獲 CLOT 兩大主理人的喜好，而此番他們也選擇了這鞋型做為他們的合作鞋款之一。並且將這幾年流行的 Fleece 抓毛絨材質運用在鞋面中，也道出了以「北極熊」為靈感的特色，並且在內外兩側鞋面更做出不同的色調，形成獨特的陰陽寫照。

餅乾鞋

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號稱國民鞋款的餅乾鞋風靡年輕男女，不規則的輪胎厚底再搭配多色的選擇，讓全台灣的潮男女都陷入了 “餅乾” 風潮，EXCELSIOR 餅乾鞋，因為獨特造型的輪胎紋鞋底設計，外型看來酷似餅乾因而有餅乾鞋的暱稱，從韓國偶像天團一路燒回台灣，不只成為網紅穿搭首選，更因為穿起來比其他帆布鞋舒適有型，其中這款顏色的餅乾鞋更是最近在 IG 上很火的一款顏色，奶茶色果然是百搭啊！

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