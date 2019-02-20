演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

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AIR JORDAN RETRO 1 HIGH 「 THINK 1」

JJ 林俊傑這次在台北小巨蛋連續四天的世界巡迴演唱會完美落幕了，帶來許多經典曲目，讓台下粉絲大飽耳福，讓 T 編多想和台下的觀眾一起聆聽 JJ 精彩演出，同步為他歡呼鼓掌！動人的歌聲之外，JJ 演唱會身上的行頭也非常吸睛，完整體現了鞋頭的頭銜！就讓我們一覽 JJ 精彩的行頭吧！

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這次的演唱會上，也不乏常出現在林俊傑 IG 版面上的 Jordan 系列，演出現場他穿著「 Think 1 」，亮面銀色鞋面配上白色皮革與黑色細節，展現出既奢華又低調感，從整雙鞋身的圖案細節不難看出是以馬刺隊的 Kawhi Leonard 為致敬，像是冰底中的大手掌 Logo 及 鞋後側旁的記號槓，就連鞋舌與鞋墊都充滿特色，隨附的 NBA 冠軍獎盃吊牌也是重點之一，讓人看了非常想入手！

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OFF-WHITE X NIKE AIR MAX 90

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這雙最受大家喜愛的 Off-White x Nike Air Max 90 「Desert Ore」，JJ 也是沒有遺漏，該配色以沙漠棕色調貫穿來對應 「Desert Ore 」，鞋身也以半透明彈力編織材質、麂皮與皮革等異材質拼接而成，展現了獨樹一幟的層次感，這次 JJ 搭配上了黑色為主調的層次穿搭，讓球鞋成為了腳上的唯一亮點！

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Ralph Lauren x palace

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DIOR X KAWS

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眼尖的你一定可以發現，JJ 上身有兩組聯名！其一為去年推出就備受矚目的 PALACE X POLO RALPH LAUREN 聯名系列的格紋夾克，此回 Palace 與 Polo Ralph Lauren 兩個風格毫不相干的品牌宣布合作，可說是有如 Supreme 與 Louis Vuitton 聯名一般，再度激起了街頭文化與高端時裝的碰撞火花。

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在夾克下的這件為Dior Men新任創意總監 Kim Jones入主後，推出與紐約藝術家 Kaws 小蜜蜂系列的棉質長袖，衣服上佈滿了蜜蜂，添加了幾分童趣感。

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GUCCI Distressed

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在 JJ 一張又一張精采的演唱會現場實況和彩排畫面放出的同時，我們也沒忘記關注他腳上踏的足履！這雙「Distressed」為 Gucci 嘗試的復古風潮，是去年早春系列新款，靈感來自七○年代運動鞋的2019早春系列「仿舊」鞋，巧妙運用「先弄髒就不怕髒」的概念來解決許多人寶貝精品鞋款、擔心容易穿髒的煩惱。

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