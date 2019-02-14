親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
Living & Design 住宅美學
OPEN Design
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04COOL流行酷報

演藝圈中不折不扣的球鞋愛好者不在少數，特別是社群媒體越來越發達的現在，我們總能在這些名人 icon 的 Instagram ，看到一些還沒市售的稀有鬼罕限定款搶先上腳的精彩畫面，讓人好生羨慕！不過今回的「名人穿啥」單元有些不一樣，我們以『新年走春球鞋怎麼挑？』為主題進行搜集，想給大家提供一些生活日常的穿搭造型提案，就算 9 天年假已經離我們遠去，但把球鞋穿出獨有的時尚態度卻是潮流人一直在追尋的，不是嗎！

image via IG
image via IG
分享

羅志祥:

FOG Essential x Converse Chuck 70

難得放假，四處走走逛逛的小豬羅志祥選擇了簡單舒服的帽 T、運動褲來打造整體風格，最後再以一雙Fear of God 副線品牌 ESSENTIALS 與 Converse 合作打造的 Chuck 70 鞋款，來完成今回的黑白極簡風格。

image via @howlostage
image via @howlostage
分享

image via nicekicks
image via nicekicks
分享

周湯豪:

Nike Air Monarch IV

擅長在整體穿搭中加入一個亮色系單品的周湯豪，今回再度選擇了「湯豪橘」帽款來替簡約的休閒造型加分。而前來助陣的鞋款，則是醜帥老爹鞋的代表之一 Nike Air Monarch VI，全掌 Zoom Air 氣墊的舒適腳感挺適合出國旅遊的。

image via @nickthereal4sho
image via @nickthereal4sho
分享

image via Twitter
image via Twitter
分享

陳建州:

Off-White x Nike Air Presto

身為 Nike 超級大戶的黑人哥，今年帶著全家大小一起去 LA 過年，跟著一同前行的腳下夥伴，竟然是初代 Off-White x Nike Air Presto，整體搭配使用一貫的全黑色系運動套裝低調襯托，展現球鞋亮點。

image via @blackielovelife
image via @blackielovelife
分享

image via Pinterest
image via Pinterest
分享

周杰倫:

Nike Air Max 98「CNY」

配合中國新年的走春，當然要學學周董選擇一雙最有「年味」的 Nike Air Max 98「CNY」囉。Aston Martin DBS Superleggera 超跑真的是超帥氣的啦！

image via @jaychou
image via @jaychou
分享

image via Nike
image via Nike
分享

潘瑋柏:

Pharrell Williams x adidas Originals Hu NMD “F&F”

新年走春就是要紅通通，平時不習慣太亮眼的潮流人，潘帥的這身搭配就很值得借鏡學習。用一件繽紛的Louis Vuitton 衝鋒衣呼喚春天，再以亮紅色帽款將全身的焦點匯集於上半身，最後再讓全球限量 300 雙的 adidas Originals by Pharrell Williams Hu NMD「親友限定」款，完成今回又喜氣又帥氣的造型。

image via @willpan23
image via @willpan23
分享

image via sneakerfreaker
image via sneakerfreaker
分享

你的新年走春鞋款又是哪一雙呢？歡迎與我們分享交流唷！新年快樂～

分享

COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

嘻哈天團「頑童MJ116」2019 大事繼續幹！

2019-01-31 13:12

話題不斷！「KAWS 歷代聯名經典盤點」 最火的 XX 就是這些！

2019-01-23 15:18

名人穿啥／最具代表性的嘻哈「靴履」無誤！

2019-01-16 08:56

名人穿啥／造型越怪越受歡迎？究竟有什麼魔力？

2019-01-10 15:53

昆凌曬鞋很有一套 不愧是潮流天王的老婆

2019-01-03 12:52

名人穿啥／「皮草外套」 周湯豪、鄧紫棋穿出奢華霸氣

2018-12-27 12:39

只逛這一條就能讓你買到破產 原宿逛街地圖「 2018 最終版」

2018-12-20 13:56

只能先跟錢包說聲抱歉了 台中港三井 OUTLET一天真的不夠用

2018-12-13 09:00

JJ林俊傑機場時尚穿搭 讓人不自覺得多看好幾眼

2018-12-06 13:20

潮人、妹子最愛的「GD 同款」 原來還可以這樣穿？

2018-11-29 12:35

這是90年代 Julia Wu 吳卓源 樂於成為「鄉民的老婆」

2018-11-08 13:14

鞋頭一定要去朝聖 限量、客製球鞋都在這

2018-11-01 14:22

名人穿啥／「老爹鞋」的魅力她們最懂！

2018-10-15 08:50

刺青太 Skr！吳亦凡身上獨具意義的刺青 果然是正能量代表

2018-10-04 09:24

看看潮流帶貨王「JJ 林俊傑」最近又入手什麼新行頭啊！

2018-09-28 12:04

鞋頭必收夢幻逸品 阿達居然有這幾雙超猛球鞋

2018-09-17 14:29

名人穿啥／一覽 Nick 周湯豪多變的個人穿搭風格

2018-09-07 15:12

不再曬 Supreme ？這些明星都換上 Burberry 當起英國小混混了！

2018-08-28 14:43

編輯直闖 SUPREME 告訴你到他們店鋪消費的潛規則

2018-08-21 14:15
看更多

熱門文章

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 09:53

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:28

衰！出國遇機師罷工 13家產險班機延誤理賠比一比

2019-02-11 12:45

比特幣是如何運作的？

2019-02-11 09:18

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:11

75％台灣人有夢想 及早退休勝過當億萬富翁

2019-02-11 09:48

台灣首次機師罷工 為什麼是華航？

2019-02-13 15:32

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

謝金河：豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

2019-02-12 09:16

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

「人生很短，夢想很重要」 他「無氧」征服高峰成全台第一人

2019-02-11 13:13

工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

2019-02-13 15:32

靠理財就能環遊世界？部落客潔媽不藏私分享5大投資密技

2019-02-11 13:13

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 14:37

這間深夜甜點 讓顧客再晚都要買

2019-02-13 14:38

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:32

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

零負評女神來了 巴鈺享受吧！食尚又歡愉的媽咪人生

2019-02-11 16:10

人為什麼會打哈欠？科學還無法解釋的數種現象

2019-02-14 13:43

眼神接觸的魔力：從別人眼中感受到自我的存在

2019-02-11 13:09

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

2019-02-13 15:32

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32

孕期總是累累der？這樣吃讓妳秒清醒！營養師教戰 提神食物大公開

2019-02-12 09:17

復活節島石像恐會消失

2019-02-11 09:19

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

擺脫失控的待辦事項 拿回工作主導權

2019-02-13 14:37

網路成癮算不算疾病尚未定案 但已成為現代新難題

2019-02-12 10:53

輕輕地 我從淡水走進輕軌好時光

2019-02-13 14:38

雲淡風輕

2019-02-11 09:19

微光漫漫清透好宅 讓大地色彩為生活調味！

2019-02-12 15:54

【編輯室報告】當年工潮救火員這次會被灼傷？

2019-02-13 15:27

五塊錢

2019-02-11 09:19

星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

2019-02-12 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top