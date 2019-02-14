走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

演藝圈中不折不扣的球鞋愛好者不在少數，特別是社群媒體越來越發達的現在，我們總能在這些名人 icon 的 Instagram ，看到一些還沒市售的稀有鬼罕限定款搶先上腳的精彩畫面，讓人好生羨慕！不過今回的「名人穿啥」單元有些不一樣，我們以『新年走春球鞋怎麼挑？』為主題進行搜集，想給大家提供一些生活日常的穿搭造型提案，就算 9 天年假已經離我們遠去，但把球鞋穿出獨有的時尚態度卻是潮流人一直在追尋的，不是嗎！

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羅志祥:

FOG Essential x Converse Chuck 70

難得放假，四處走走逛逛的小豬羅志祥選擇了簡單舒服的帽 T、運動褲來打造整體風格，最後再以一雙Fear of God 副線品牌 ESSENTIALS 與 Converse 合作打造的 Chuck 70 鞋款，來完成今回的黑白極簡風格。

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周湯豪:

Nike Air Monarch IV

擅長在整體穿搭中加入一個亮色系單品的周湯豪，今回再度選擇了「湯豪橘」帽款來替簡約的休閒造型加分。而前來助陣的鞋款，則是醜帥老爹鞋的代表之一 Nike Air Monarch VI，全掌 Zoom Air 氣墊的舒適腳感挺適合出國旅遊的。

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陳建州:

Off-White x Nike Air Presto

身為 Nike 超級大戶的黑人哥，今年帶著全家大小一起去 LA 過年，跟著一同前行的腳下夥伴，竟然是初代 Off-White x Nike Air Presto，整體搭配使用一貫的全黑色系運動套裝低調襯托，展現球鞋亮點。

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周杰倫:

Nike Air Max 98「CNY」

配合中國新年的走春，當然要學學周董選擇一雙最有「年味」的 Nike Air Max 98「CNY」囉。Aston Martin DBS Superleggera 超跑真的是超帥氣的啦！

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潘瑋柏:

Pharrell Williams x adidas Originals Hu NMD “F&F”

新年走春就是要紅通通，平時不習慣太亮眼的潮流人，潘帥的這身搭配就很值得借鏡學習。用一件繽紛的Louis Vuitton 衝鋒衣呼喚春天，再以亮紅色帽款將全身的焦點匯集於上半身，最後再讓全球限量 300 雙的 adidas Originals by Pharrell Williams Hu NMD「親友限定」款，完成今回又喜氣又帥氣的造型。

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你的新年走春鞋款又是哪一雙呢？歡迎與我們分享交流唷！新年快樂～