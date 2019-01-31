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嘻哈天團「頑童MJ116」2019 大事繼續幹！

2019-01-31 13:12COOL流行酷報

COOL：2019 年你們的首場演出將從高雄巨蛋開始，這次會有什麼不同的驚喜？還有朋友要求婚嗎？

頑童：除了演唱嘉賓與求婚橋段沒有以外，就是把台北場整套搬下去，一樣的體力、一樣的表演，全部原汁原味。

COOL：接連幾場演唱會都秒殺，三位的感想是？

頑童：就像 E-SO 說過的：「秒殺是種『癮！』」是會上癮的！

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COOL：所以對稍早公布的 8 場北美巡迴「THE NEXT BIG THING」也有相同的期待？

頑童：北美巡迴比較偏 LiveHouse 的表演形式，場地比較小，票也只有幾百張，所以在心情上還好，比較像是一種半玩半工作的心態，出國走走玩玩看看。嚴格說起來我們反而比較喜歡這種 LiveHouse 的表演，可以直接跟歌迷接觸，更靠近彼此的感覺，而像小巨蛋那樣的場地，和歌迷之間的距離很遠，看不到他們，是完全不一樣的體驗，有好玩的地方，也有缺少的地方。

Q.頑童是不是五大洲都唱遍啦？

頑童：非洲沒有唱啦，只有之前受邀到南非開普敦 Red Bull Studio 錄製單曲《Good Vibe》。

image via @mj116_tpc
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COOL：這麼多的演出經歷，對三位來說印象最深刻的場次是什麼呢？

頑童：很多場都有好玩的事情發生，不過對於表演來說，最有直接感受的還是台北場，畢竟這是自己的家，所有的朋友、親戚都在這裡，光是這點就很不一樣了。而且我們出國表演，如果唱歪了、丟臉了，回來也沒有人知道，可是在自己的家鄉就不行了，會更緊張，相對的也會更感動。

image via @mj116_tpc
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COOL：MJ FRESH和FILA已經是二度聯名合作了，能幫我們介紹一下這次想要呈現的特色嗎？

頑童：因為是跟運動品牌 FILA 合作，所以在整體設計上當然維持運動休閒風格，以實用為主，但是加入了更多街頭潮流的元素，像是這幾年很流行的全套式風衣、運動外套等等。對了，這次我們的合作還多了一雙聯名鞋- MJ FRESH x FILA DISRUPTOR2，會挑選這個鞋款當然是因為它夠經典，跨界聯名就是要找品牌相互的經典來合作，相互借力，強強聯手。

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COOL：這麼多的聯名款式中你們認為最實用的單品是？

E-SO/小春：運動套裝，不管是拉鍊式的 Tracksuit Jacket 或是半開襟的Trekker Anorak，平常運動、出門逛街套了就走，很方便。

大淵：套裝、帽T、T-SHIRT真的都很實用，大家都可以來一件。

COOL：除了音樂工作，3 人的品牌副業MJ FRESH也同樣經營的有聲有色，當初怎麼開始的呀？

頑童：講實在的就是我們沒錢要賺錢呀！大概 10 年前第一張專輯《How We Roll》發行後情況很糟糕，沒有演出沒有錢，為了找更多收入，我們就和幾個朋友一起印 T-SHIRT、賣 T-SHIRT，賺點外快，想不到 T-SHIRT 越賣越好，賣到後來店也開了、公司也開了，然後就這樣一路下來，越弄越有心得。然後現在30歲了，也開始要懂得把眼光放遠一點，畢竟演藝工作賺的是快錢，要懂得理財。

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COOL：最近有沒有聽到什麼讓你們覺得很不錯的歌曲或歌手？

頑童：Julia 吳卓源的《1994 依舊舊事》，很好聽。如果你跟我們一樣的年紀，聽了一定會有共鳴。不管是編曲、音色、旋律都像回到那個年代，整個緊扣主題，很棒！

COOL：2019 年有機會等到頑童 MJ116 的新專輯嗎？

頑童：2019 年可能會推出一張 EP 吧，專輯就請大家再耐心等一下，還需要些時間。至於其他的計畫，演唱會應該還會繼續，因為演出才是我們最喜歡的。尤其是在人與人關係越來越疏離、越來越遠的現在，我們一直相信現場表演是最有機會接觸到人群，接觸喜歡我們的歌迷的方式。我記得以前大家對出門看演出沒有這麼熱衷，風氣也沒那麼盛，但我們一直想要證明：你買了票不是來看明星的，因為我們每一首歌在現場的表演、樂手的呈現、舞台的布置、燈光的設計，是一整套的完整演出，這跟你在家裡用 KKBOX 聽音樂是完全不一樣的感受。我們自己喜歡去看現場表演最大的感動，不是來自台上歌手唱得跟CD裡面一樣完美，而是能親眼看到台上歌手真的在喘，真的在流汗，我們是活在同一個空間的共鳴，就算是吼到破音，那種瑕疵才是現場演出最有價值的，而且網路上的留言都是假的，出來讓我們看看你，看到後我們也會很心動，粉絲看到我們也會很開心，整個秀就是一個很棒的體驗跟回憶。

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FILA 和 MJFRESH 的聯名款式，將於 01/16（三） 正式上線販售，按此連結購買，更多詳情請鎖定 FILA 官方網站與 MJFRESH 官方網站。

販售實體 FILA 門市：新光信義 A11 / SOGO 復興 / 大直 ATT / 中壢 SOGO / 新竹巨城 / 台中新光 / 台南新光西門 / 漢神巨蛋

Editor_小溫

Interview_Victoria

Photographer_Ajerry Sung

Video_嘉玟、小豪

make-up&hair_小婷

Visual_KIWA

Info_ FILA(0800-423-238)、MJ FRESH(02-2383-1802)

Special Thanks_e7play

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COOL流行酷報

《COOL》是台灣第一本街頭潮流誌，也是華文潮流媒體第一品牌！長久來秉持「創新酷炫、大膽突破」的編輯精神，絕不人云亦云、隨波逐流！《COOL》編輯群有敏銳的嗅覺，打造最具原創品味的街頭裝扮，並深入完整報導國內外最新街頭流行元素、文化及產品趨勢。

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