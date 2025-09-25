十年舞台刻下「DK」之名的真義 李碩珉用歌聲讓全世界記住SEVENTEEN

Text：Wendy Chou、Editor：Leon Kuo

從能把「BSS」小分隊舞台炒到沸騰的氣氛製造機，到能在翻唱作品與 OST 原聲帶裡唱出直擊人心的旋律，身為 SEVENTEEN 主唱擔當，DK 的聲線橫跨熱烈與深情，時而掀起震撼，時而沉穩托住歌曲情緒，他溫暖渾厚的嗓音宛如 SEVENTEEN 歌曲最顯著的浮水印，不論是數萬人的演唱會現場，還是 Solo 舞台時僅有一支麥克風相伴的時刻，他的存在都能點燃情感的火花。讓人相信，有 DK 在的地方，既可以是狂歡的節日，也可以是一場心靈的傾訴。

牛仔褲 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle

十年舞台，刻下「DK」之名的真義

DK 本名李碩珉，藝名「도겸」，寓意著「兼顧不同道路，成為多才多藝的藝人」， 這個名字像是一種溫柔的期許：無論面對什麼挑戰，都能以自己的方式兼容、轉化，走出屬於自己的路。在時間的浸潤下，這個名字又成了浪漫的命題──擁抱矛盾與可能，把每一步都譜成獨一無二的旋律。

這些年，SEVENTEEN 收割了音樂界與全球無數肯定：從包下首爾象徵性的潛水橋舉辦十周年紀念演出，吸引超過十萬人到場見證；榮獲被譽為「韓國葛萊美獎」MAMA 大獎的「年度專輯」大賞，在音樂史上留名，更成為首個登上英國 Glastonbury 音樂節主舞台 Pyramid Stage 的 K-pop 團體，讓世界聽見他們的聲音；再到獲頒聯合國教科文組織的青年親善大使，把責任與愛化為行動。

對 DK 而言，所謂的成長，並不是一夕之間的蛻變，而是十年間逐漸累積的心境。他坦言，入團以來最深的成長，就是心變得更堅定了──能更勇敢地面對各種挑戰，承受來自外界的期待與壓力，也能在與成員、粉絲的互動中找到不變的信念。

愛的傳承與挑戰的勇氣

DK的開朗與樂天，來自家庭的傳承，「我想我能夠一直保持樂觀的樣子，多半是受到爸爸的影響。他常告訴我要正向思考，所以我也慢慢養成了這樣的習慣。我本來就喜歡正面和開朗的性格，再加上每次看到粉絲們，就會忍不住笑起來！」是呀，遇到困難別急著沮喪，換個角度看待，也許能看見不一樣的風景。

童年時，爺爺常帶著他和姊姊走進球場，觀眾席的喧囂、陽光下奔跑的身影，至今仍鮮明。「那時候我就覺得球場上的選手們特別帥氣，自然而然喜歡上了棒球。」去年，DK受邀前往韓國最高規格職棒KBO聯盟賽事開球，不只讓現場驚呼，也讓人看到舞台之外，他同樣展現出的專注與魅力。

或許就是這樣的家庭氛圍與影響，他才有源源不絕的能量，把愛與快樂分享給周圍的人。DK總是把感受放得很真：舞台上，當成員們依序對著他說「我愛你」，他會皺起鼻頭，眼裡盛滿水光；而在熟悉的朋友、工作人員或粉絲面前，他又像隻大狗，瞳孔發射出閃亮亮的光，看到喜歡的人或事物，就會毫不猶豫地迎上前去。

條紋橄欖球衫、橘紅色針織衫、卡其褲 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle

友情最浪漫的定義

世界上唯一不變的，就是改變。十年過去，SEVENTEEN的成員們早已不是初出茅廬的青澀少年， 他們肩並肩走過每一場舞台與每一次排練，世界不停轉動，他們之間的友情始終如一。「大家一起活動時，還是像當初那樣笑著、打鬧著，那些幸福的瞬間，讓我更深刻地感受到與成員們之間的默契，也明白這份關係是多麼難得珍貴。」DK表示，團體生活真正打動他的，不是盛大的舞台，而是無以名狀的日常碎片。

SEVENTEEN時常把「我愛你」「謝謝你」「辛苦了」掛在嘴邊，會因為對方可愛而情不自禁地捏臉頰、親親，也會不吝嗇地讚美彼此，同樣地，在低潮時給予彼此空間，在需要時坦率地說「我也需要關心」。即使出道這許多年，他們依然不把任何事視為理所當然──無論是成員的好，還是粉絲的愛，都始終懷抱感謝。

深藍色成套西裝、牛津襯衫、條紋領帶 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle

下段旅程，依然並肩

人們常說三十而立，總在經過一定年紀後被環境寄予厚望，但它其實也只是曆法上再普通不過的一天，沒有人會在一夜之間長成超人，真正的成長，是在不經意間，讓每一份努力都留下痕跡。

即便會帶來短暫的分離，卻不會割斷彼此的羈絆，畢竟30之後，還會有40、50，就像SEVENTEEN的友情，會隨時間更深、更牢。世界上也許沒有永遠，但SEVENTEEN願意挑戰永遠，因為，沒有人比他們更愛彼此。成軍十年里程碑已到，下一個十年，依然會是他們肩並肩的旅程，DK知道自己的演藝之路不會停歇，一起走下去吧！他會蜿蜒向前，把未知化作風景，把挑戰化為樂章，就算世界逆著方向運轉，也絕不會迷路。