快訊

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

十年舞台刻下「DK」之名的真義 李碩珉用歌聲讓全世界記住SEVENTEEN

聯合新聞網／ GQ
牛仔褲 by Polo Ralph Lauren(1) Photographer：Mr.Triangle
牛仔褲 by Polo Ralph Lauren(1) Photographer：Mr.Triangle

Text：Wendy Chou、Editor：Leon Kuo

從能把「BSS」小分隊舞台炒到沸騰的氣氛製造機，到能在翻唱作品與 OST 原聲帶裡唱出直擊人心的旋律，身為 SEVENTEEN 主唱擔當，DK 的聲線橫跨熱烈與深情，時而掀起震撼，時而沉穩托住歌曲情緒，他溫暖渾厚的嗓音宛如 SEVENTEEN 歌曲最顯著的浮水印，不論是數萬人的演唱會現場，還是 Solo 舞台時僅有一支麥克風相伴的時刻，他的存在都能點燃情感的火花。讓人相信，有 DK 在的地方，既可以是狂歡的節日，也可以是一場心靈的傾訴。

牛仔褲 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle
牛仔褲 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle

十年舞台，刻下「DK」之名的真義

DK 本名李碩珉，藝名「도겸」，寓意著「兼顧不同道路，成為多才多藝的藝人」， 這個名字像是一種溫柔的期許：無論面對什麼挑戰，都能以自己的方式兼容、轉化，走出屬於自己的路。在時間的浸潤下，這個名字又成了浪漫的命題──擁抱矛盾與可能，把每一步都譜成獨一無二的旋律。

這些年，SEVENTEEN 收割了音樂界與全球無數肯定：從包下首爾象徵性的潛水橋舉辦十周年紀念演出，吸引超過十萬人到場見證；榮獲被譽為「韓國葛萊美獎」MAMA 大獎的「年度專輯」大賞，在音樂史上留名，更成為首個登上英國 Glastonbury 音樂節主舞台 Pyramid Stage 的 K-pop 團體，讓世界聽見他們的聲音；再到獲頒聯合國教科文組織的青年親善大使，把責任與愛化為行動。

對 DK 而言，所謂的成長，並不是一夕之間的蛻變，而是十年間逐漸累積的心境。他坦言，入團以來最深的成長，就是心變得更堅定了──能更勇敢地面對各種挑戰，承受來自外界的期待與壓力，也能在與成員、粉絲的互動中找到不變的信念。

愛的傳承與挑戰的勇氣

DK的開朗與樂天，來自家庭的傳承，「我想我能夠一直保持樂觀的樣子，多半是受到爸爸的影響。他常告訴我要正向思考，所以我也慢慢養成了這樣的習慣。我本來就喜歡正面和開朗的性格，再加上每次看到粉絲們，就會忍不住笑起來！」是呀，遇到困難別急著沮喪，換個角度看待，也許能看見不一樣的風景。

童年時，爺爺常帶著他和姊姊走進球場，觀眾席的喧囂、陽光下奔跑的身影，至今仍鮮明。「那時候我就覺得球場上的選手們特別帥氣，自然而然喜歡上了棒球。」去年，DK受邀前往韓國最高規格職棒KBO聯盟賽事開球，不只讓現場驚呼，也讓人看到舞台之外，他同樣展現出的專注與魅力。

或許就是這樣的家庭氛圍與影響，他才有源源不絕的能量，把愛與快樂分享給周圍的人。DK總是把感受放得很真：舞台上，當成員們依序對著他說「我愛你」，他會皺起鼻頭，眼裡盛滿水光；而在熟悉的朋友、工作人員或粉絲面前，他又像隻大狗，瞳孔發射出閃亮亮的光，看到喜歡的人或事物，就會毫不猶豫地迎上前去。

條紋橄欖球衫、橘紅色針織衫、卡其褲 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle
條紋橄欖球衫、橘紅色針織衫、卡其褲 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle

友情最浪漫的定義

世界上唯一不變的，就是改變。十年過去，SEVENTEEN的成員們早已不是初出茅廬的青澀少年， 他們肩並肩走過每一場舞台與每一次排練，世界不停轉動，他們之間的友情始終如一。「大家一起活動時，還是像當初那樣笑著、打鬧著，那些幸福的瞬間，讓我更深刻地感受到與成員們之間的默契，也明白這份關係是多麼難得珍貴。」DK表示，團體生活真正打動他的，不是盛大的舞台，而是無以名狀的日常碎片。

SEVENTEEN時常把「我愛你」「謝謝你」「辛苦了」掛在嘴邊，會因為對方可愛而情不自禁地捏臉頰、親親，也會不吝嗇地讚美彼此，同樣地，在低潮時給予彼此空間，在需要時坦率地說「我也需要關心」。即使出道這許多年，他們依然不把任何事視為理所當然──無論是成員的好，還是粉絲的愛，都始終懷抱感謝。

深藍色成套西裝、牛津襯衫、條紋領帶 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle
深藍色成套西裝、牛津襯衫、條紋領帶 by Polo Ralph Lauren Photographer：Mr.Triangle

下段旅程，依然並肩

人們常說三十而立，總在經過一定年紀後被環境寄予厚望，但它其實也只是曆法上再普通不過的一天，沒有人會在一夜之間長成超人，真正的成長，是在不經意間，讓每一份努力都留下痕跡。

即便會帶來短暫的分離，卻不會割斷彼此的羈絆，畢竟30之後，還會有40、50，就像SEVENTEEN的友情，會隨時間更深、更牢。世界上也許沒有永遠，但SEVENTEEN願意挑戰永遠，因為，沒有人比他們更愛彼此。成軍十年里程碑已到，下一個十年，依然會是他們肩並肩的旅程，DK知道自己的演藝之路不會停歇，一起走下去吧！他會蜿蜒向前，把未知化作風景，把挑戰化為樂章，就算世界逆著方向運轉，也絕不會迷路。　

Photographer：Mr.Triangle
Photographer：Mr.Triangle

GQ

追蹤

相關新聞

十年舞台刻下「DK」之名的真義 李碩珉用歌聲讓全世界記住SEVENTEEN

從能把「BSS」小分隊舞台炒到沸騰的氣氛製造機，到能在翻唱作品與 OST 原聲帶裡唱出直擊人心的旋律，身為 SEVENTEEN 主唱…

從新生橋下唱進小巨蛋 頑童MJ116重磅回歸

睽違近六年，嘻哈名團「頑童MJ116」以演唱會《OGS》宣告復出，狹帶著同名新專輯的氣勢，接連釋出的新曲令老鄉們感到新鮮又熟悉，瘦子（E.SO）已成流派的唱腔、小春（Kenzy）的霸氣口吻與大淵（Muta）撼動人心的菸嗓，都以更加進化的Flow呈現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。