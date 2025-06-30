從新生橋下唱進小巨蛋 頑童MJ116重磅回歸

睽違近六年，嘻哈名團「頑童MJ116」以演唱會《OGS》宣告復出，狹帶著同名新專輯的氣勢，接連釋出的新曲令老鄉們感到新鮮又熟悉，瘦子（E.SO）已成流派的唱腔、小春（Kenzy）的霸氣口吻與大淵（Muta）撼動人心的菸嗓，都以更加進化的Flow呈現。從新生橋下唱進小巨蛋、從自費Mixtape做到金曲神專，崛起於街頭的頑童，用20年走出自己的路，走到現在才發現，原來與歌迷一起變老才是最嘻哈的事。

從「頑童幫」到金曲獎最佳演唱組合

2004年的夏天，頑童MJ116成立，該團名融合瘦子在校發起的「頑童幫」以及生活圈木柵的縮寫＋郵遞區號，隔年，隔壁班好友大淵（Muta）成為這支團體的最後一塊拼圖。

三人組合的初登場其實是一場公開的街舞比賽，拿了冠軍。照他們的說法，因為別團只有跳舞，但頑童除了跳舞，還多了饒舌，就是脫穎而出的關鍵。這種聽起來不是很正經的初試啼聲，反倒很有如今大家熟識的頑童本色，他們天生反骨，卻無比誠實，組團初期，三人幾乎什麼場子都去唱，遑論車馬費多寡，也不計較台下人數多少、受眾是誰，帶著他們剛壓好的Mixtape，走到哪就演到哪。

2008~2014年間，頑童憑藉頭兩張專輯《How We Roll》《Fresh Game》奠定他們集結三位團員性格，充滿層次的饒舌風格，打破大眾對華語饒舌的認知與框架；期間，又與AP滿人、YZ（于耀智）產生Beef，從而聯手另一組傳奇團體楊素貞（Young Souljaz）創作出歌詞尖銳的〈30CM〉強力反擊，內容波及多位圈內藝人，形成多方交鋒局面。這塊Beef一直要到多年後，事件源頭的瘦子與滿人公開和解、解開誤會後才將恩怨釋懷，但就各個角度而言，這絕對稱得上是台灣流行音樂史上名列前茅的Diss事件，為當時遍地開花的台饒圈注入相當程度的活水。

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爾後在台饒圈占有一席之地的頑童開始跨出同溫層：他們跟著大學長熱狗和張震嶽共組「兄弟本色G.U.T.S」前往世界各地巡迴；在金曲獎上與天后張惠妹同台飆歌，展現從地下攻占主流的滂沱氣勢，這些積累最終體現在他們2017年集大成之作《幹大事Big Thing》，這張專輯不僅在商業與藝術成就獲得肯定，更令頑童獲頒當年金曲獎最佳演唱組合殊榮。

單飛不解散 7月小巨蛋合體開唱

今（2025）年4月初，「單飛不解散」已滿六年的頑童無預警合體發布新單曲〈無袂煞〉，並宣布在7月的台北小巨蛋展開連續兩周、為期四場的復出演唱會。老鄉們為之振奮，開賣五分鐘內即秒殺完售，所屬廠牌本色音樂隨即緊急加開兩場僅服務官網會員歌迷的限定加場。這也證明即便頑童的名氣與品牌價值早已超越音樂本身，但團員最在意的，始終是這群陪伴他們一起成長的歌迷。

「我有觀察到一件事：頑童剛出道時，會來現場看我們演出的歌迷，通常都是一個人來，絕不是一群朋友來聽這樣。當然，每個人都穿得很酷、很嘻哈，卻也讓我感覺到一種獨特的邊緣感。」瘦子說。

他認為這些歌迷反映著頑童的本質──不完美也不精緻，就好像他們三人，既不會讀書也沒有家庭背景，玩的東西、聽的音樂都不是時下最流行的。「簡單來說，就不會是學校群體裡最主流的那一群。但我們知道，我們在做很屌的事。」

瘦子說，這種「如果我們三人都做得到了，那麼你一定也可以」的勵志感，或許就是頑童的精神本質。

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長不大的OGS歐吉桑 新歌詮釋頑童人生新篇章

與演唱會同名的新專輯《OGS》無疑象徵頑童的嶄新篇章，該名稱既是「OG∕Original Gangster們」的縮寫，也是「歐吉桑」的諧音，用來自嘲已從壞鄰居步入奶爸階段的三人。這六年間，頑童三位成員各自展開個人專輯計畫，彼此歷經沉澱與多元嘗試，如今再次重聚，音樂人的變與不變，都在新作中被誠實地攤開展示。

「這次重組，就是要去找回，我們（頑童）到底還能跟大家分享什麼？因為說實話，我們三人現在的生活重心真的是完全不一樣了，要怎麼把日常體悟，再包裝成一個大家會有共鳴的音樂，就是這次新專輯《OGS》一直在討論的事。」瘦子說。雖然概念聽起來很Chill，然而率先釋出的回歸單曲〈無袂煞〉〈兄弟們要進城〉仍以頑童標誌性的街頭狠勁震懾全場；從生活擷取靈感的〈OGS〉〈NONO〉也依舊充滿慧黠玩味的詞彙組成；抒情史詩感的〈Here We Are〉則又是另一種深情告白，就像是步入中年版本的〈Just Believe〉，完整詮釋團員們進入人生新頁的心境。

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這20年，音樂市場的變動極大，不管是娛樂媒介的取得，或是做音樂的方式和成本都已不可同日而語，頑童的崛起不僅呼應著嘻哈世代的興盛，也算是見證一個時代的改變。「這些年我們真的做了很多歌。」大淵笑說：「頑童就像某種藥──狗皮膏藥，能貼進你心坎的那種。無論你是喜怒哀樂，或是想要回顧人生時，我們的歌都能為不同階段的你，帶來不同感受。」

從少年董變成OGS，此刻的頑童仍在浪上，他們仍是華語饒舌第一團，作品還是能反映這時代，「但其實我們並沒有想跟上時代。」瘦子說，「就算頑童有天被當成Vintage的存在也不錯呀，我們已經把人生最精華的部分都放在音樂裡了。」