不老頑童「邰智源」與魔幻藝術家「黃宣」談演戲：真實才有最自然的化學效應

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GQ Taiwan 313期，邀請在台劇《正港分局》皆飾演補教名師的「邰智源」與「黃宣」，兩位都各自活出有別於主流價值的樣貌，一位是不老頑童，一位是魔幻藝術家。兩人首度的戲劇合作，充滿許多精彩對手戲份，而在戲外對演戲的想法也都不謀而合，皆認同演戲的發揮跟對手有很大的關係：「演戲需要跟很多人互動，而且必須是真實的，出來的東西才會自然。」

重點梳理兩位的人生軸，人尊稱邰哥的「邰智源」，在演藝圈深耕迄今已近30年的歲月，他演戲、主持、模仿，締造無數經典角色，在《包青天》郭槐一角榮獲金鐘30最佳男配角獎，更以《全民最大黨》數度入圍金鐘，當然還有在《木曜4超玩》貼近年輕人的趣味性讓他再創巔峰，開明的教育方式亦被讚譽有加；而黃宣，基測分數位居台北區榜首，其獨樹一幟的強烈風格，更讓他無論是唱歌、主持、演戲都自成C位，或者先別論這些演藝成就了，黃宣舉手投足就有渾然天成的動感，讓人自動產生聯覺行為，在腦中響起 BGM。

黃宣：飛行夾克、皮革襯衫、皮革長褲，都是Staffonly；針織上衣、皮革手套，都是Gucci；Gentle Monster墨鏡。 邰智源：Louis Shengtao Chen漆皮大衣；襯衫、皮革手套，都是Gucci；Staffonly長褲；Gentle Monster墨鏡。

首度合作戲劇《正港分局》，強強聯手飾演師徒

《正港分局》不僅是兩人首度的戲劇合作，更在劇中飾演師徒關係，因此有許多精彩對手戲份，邰哥飾演從補教名師魔化成連續殺人犯「成魔」，只要有人寫錯成語就可能引來殺機；而黃宣則繼承其衣缽成為補教名師「黃仙」，並因正港分局追查的成語殺人事件而被列為嫌疑犯。

雖然《正港分局》定位於荒誕喜劇，每個角色都荒唐無極限，但想要荒誕得自然又有趣，更需要對角色跟故事有更深層的理解，就如同邰哥與黃宣的這般用心，如此一來才能精準演出角色的靈魂。

演戲是生活的總成，真實才有最自然的化學效應

演戲經驗豐富的邰哥，講起演戲滿腹經綸，認為演戲是生活的總成，任何生活片段都可能運用在戲劇上：「演戲關係到的東西太多了，音樂、美術、表達能力啊⋯是很多元又複雜的組合，這也是為什麼電影被稱為第八藝術的原因。」

黃宣的想法跟邰哥不謀而合，兩人皆認同演戲的發揮跟對手有很大的關係：「演戲需要跟很多人互動，而且必須是真實的，出來的東西才會自然，那我跟邰哥確實很有化學效應。但不管演戲還是唱歌，都是你有感動，然後透過不同媒介去傳達。」

邰智源：Staffonly鋪棉背心；針織上衣、皮靴，都是Loewe；Gucci領巾；Gentle Monster墨鏡。 黃宣：襯衫、西裝外套，都是Staffonly；圖騰針織上衣、長褲，都是Loewe；，Versace皮鞋；Gentle Monster墨鏡。

非典型Role Model，「你的名字」不該由社會定義

邰哥與黃宣都從未被社會價值綁架，成為非典型的Role Model。從歌壇發跡的黃宣，一路像跨界玩家成為主持人跟演員，幾乎就要集滿所有演藝身份組成無敵星星，但黃宣卻說，他從來不是這樣定義自己：「人嘛，不知道什麼時候是生命的盡頭，這個世界很好玩，所以我想探索不同的事，並不是因為我做得好而去做，或是怕做不好而不做，只要有挑戰性、能得到成就感，我就會去做。你沒辦法控制大家如何看你，所以我把世俗眼光拋在很後面。」

而早已見過大風大浪的邰哥近一步說道，除了書本，自己亦受父親影響頗深：「我爸爸是非常開明的人，他認為人最重要的就是自由，社會化的過程會被設定很多期待值，變成成就是由社會定義，但這是不對的。如果很多事情沒辦法改變，那何不把現在過得很好呢？當然需要未雨綢繆，但也不能忽略當下真實的感受。」

Louis Shengtao Chen皮草大衣；Versace背心；西裝外套、西裝褲，都是Loewe；樂福鞋、項鍊，都是Gucci；Gentle Monster墨鏡。 動物紋皮草大衣、毛呢襯衫、毛呢長褲，都是Staffonly；Versace皮鞋；Gucci項鍊；Gentle Monster墨鏡。

有高潮低谷才是人生，Let’s Party！Let’s Have Fun！

談起各自現階段的課題，邰哥馬上回應學無止盡，目前他正在學習台語的俗語，認為這是台灣豐富的文化之一，應該流傳下去；黃宣則分享一路以來的感觸與轉變：「剛開始我會汲汲營營想做些事被看到，但後來發現很多事都是安排好的，很多發生可能帶來好或不樂見的結果，但之後會知道一切都是最適合我的結果。」

未來充滿不確定性容易讓人產生不安，但也許能夠學習黃宣的那句定心咒語「相信自己的節奏，堅信心中的錨，Go With The Flow」，將自己的信念累積成最穩固的地基，那麼無論狂風暴雨或風和日麗，都能夠隨遇而安，並找到解法然後繼續向前。