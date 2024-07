因饒舌一頭栽進潮流界！BIGBANG「太陽」曝成為歌手理由：非常欣慰

【TEXT BY WENDY CHOU、EDITED BY AMBER CHIU、CREATIVE DIRECTION BY EDIE LAI、TRANSLATE BY JENNY LIN】

十年如一日,2006年出道的東永裴仍是舞台上炙熱耀眼的存在,他既能像太陽溫暖,也能如太陽熱烈。而太陽這個藝名是他為自己取的,「太陽總是燦爛輝煌,我覺得歌手就是在舞台上發光的人,除了有期許自己閃閃發光的意涵之外,太陽日復一日地升起下降、始終如一的樣子很帥氣,我希望我做的音樂和舞台,也能像太陽一樣給予大家感動和溫暖。」

於是,「太陽」自然而然地成為了本期拍攝主題,從火紅驕陽、白晝至黑夜,在在展現太陽的光彩熠熠以及對時尚潮流的高度Sense。而今年更邀請到太陽擔任GQ Style Fest 潮流文化祭大使,即將在今年暑假 7/7(日) 現身於圓山花博爭艷館的 GQ 潮流文化祭現場,炫風席捲台灣潮流圈。

因饒舌一頭栽進潮流界

如果說音樂是太陽的靈魂,時尚就是穿戴上身的行動藝術,兩者都是跨越國界的世界語言。「成為練習生之後,我一邊探索音樂,也不得不關心時尚了。雖然以前就很喜歡這些華麗的東西,但那時候什麼都不知道,不認識品牌,也不懂球鞋。因為喜歡饒舌音樂,我開始看Hip-Hop雜誌,透過雜誌學習穿搭、搜集音樂情報。

還記得當時辛苦攢零用錢都買了什麼嗎?太陽不假思索答:「球鞋!那個年代的韓國不像現在有這麼多品牌可以選擇,買衣服是件不容易的事情,所以大部分都投資在球鞋上。以前的觀念是,鞋子就是要乾乾淨淨的,因為做饒舌的人都那樣,所以買了很多球鞋。」那麼現在呢?衣櫥裡最多的單品是什麼?「現在其實不太購物,會買的都是喜歡的固定品牌,或是平常能穿的單品,比如說白T。比起複雜設計,合適的版型和面料品質,是我挑選衣服的首要考量。」太陽口中描述的自己,和我們在螢光幕前認識的他很不一樣。

BIGBANG是不曾褪色的青春

一年未穿的衣物就會整理,但有一樣東西被太陽視若珍寶,始終好好保存著,那就是粉絲們給他的手寫信,「我會讀粉絲們寫給我的信,每封信對我來說都很珍貴。我一直抱持著『可以傳遞正面能量給大家就好了』的心情做音樂,但每當我實際在信件裡讀到粉絲因為我的音樂受到鼓舞,或是看到我的表演後產生夢想,甚至完成夢想時,我都感到十分欣慰,我想這就是我成為歌手的理由吧。去年回歸參與拍攝,發現業界有一些人像是PD或是作家,原來是我們的粉絲,真的覺得非常非常欣慰。」

太陽出道至今邁入第18個年頭,歷經長達六年的空白期,太陽於2022年帶著新專輯《DOWN TO EARTH》回歸。最初,純粹是因為喜歡音樂才開始歌手生涯,現在當然也還是,不過隨著時光流逝,對粉絲的感謝成為了我持續創作的動力。粉絲,是現在的我之所以存在,最重要的存在。」

二代傳奇勇闖K-POP新世代

既然聊到了回歸,身為歌壇大前輩,又是怎麼看待當今的K-POP文化呢?同為二代團的BIGBANG開啟K-POP盛世,但以前可沒有這麼多花招呀,舉凡1對1視訊簽售、舞蹈Challenge、各種自拍小卡等等,哪一個衝擊最大?太陽瞪大雙眼,雙手合十認真地說:「其實比起舞蹈Challenge,我覺得要跟素未謀面的人一起合作、破冰才是最大的挑戰!因為我是前輩,後輩們都會比較小心翼翼,一見面就要馬上練習,這遠比想像中還要艱難,我覺得甚至比拍攝還要困難。以前回歸,大部分跑音樂放送節目的宣傳期都是一個月,所以就算和同期們不親,也至少是常常碰面的關係,可是現在為了拍Challenge才見面,對於內向的我來說真的非常挑戰!」

每個努力都有意義

最後,請為《GQ Taiwan》讀者推薦幾首歌吧!太陽首先想到了〈A FOOL OF TEARS〉,「最近音樂圈也吹起了千禧風潮,如果是不熟悉二代團的Z世代,我推薦這首有著2000年代感性的R&B歌曲,我最近也很常想起這首歌。」那如果是代表太陽的人生歌單呢?深思熟慮後,他選出了三首──出道曲〈LALALA〉,第一次嘗到爆紅滋味的〈LIES〉,以及憑藉中毒旋律、在全世界引發流行的〈FANTASTIC BABY〉,這三首歌成就了BIGBANG,也是他人生中不同階段努力的證明,這些禮物不應該被遺忘、也不會被忘記。

本名東永裴,以藝名太陽廣為人知,2006 年以 BIGBANG 團體成員出道,擔任主唱、主舞、副饒舌,於 2008 年推出第一張個人迷你專輯《Hot》後,陸續推出《Solar》《RISE》《白夜》《DOWN TO EARTH》多張專輯,歌唱與饒舌實力兼具,也活躍於綜藝領域,是K-POP當中六角形全能發展的典範。