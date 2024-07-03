因饒舌一頭栽進潮流界！BIGBANG「太陽」曝成為歌手理由：非常欣慰

【TEXT BY WENDY CHOU、EDITED BY AMBER CHIU、CREATIVE DIRECTION BY EDIE LAI、TRANSLATE BY JENNY LIN】

十年如一日，2006年出道的東永裴仍是舞台上炙熱耀眼的存在，他既能像太陽溫暖，也能如太陽熱烈。而太陽這個藝名是他為自己取的，「太陽總是燦爛輝煌，我覺得歌手就是在舞台上發光的人，除了有期許自己閃閃發光的意涵之外，太陽日復一日地升起下降、始終如一的樣子很帥氣，我希望我做的音樂和舞台，也能像太陽一樣給予大家感動和溫暖。」

於是，「太陽」自然而然地成為了本期拍攝主題，從火紅驕陽、白晝至黑夜，在在展現太陽的光彩熠熠以及對時尚潮流的高度Sense。而今年更邀請到太陽擔任GQ Style Fest 潮流文化祭大使，即將在今年暑假 7/7(日) 現身於圓山花博爭艷館的 GQ 潮流文化祭現場，炫風席捲台灣潮流圈。

今夏最酷的潮流盛典，就在GQ STYLE FEST 潮流文化祭！

連續兩年，GQ 創造出全台最具指標的大型潮流盛典，吸引了單日超過三萬人次的人流前來共襄盛舉，讓喜愛潮流文化的夥伴們有機會互相交流。今年夏天，GQ STYLE FEST 潮流文化祭將引領潮人們回歸街頭，更帶著 ASIA RISE 的野心，在亞洲潮流重鎮獨家集結，對外展現獨一無二的文化風格，盡顯東方潮勢力“ ASIA POWER！”

白色 Logo 成套西裝；白色襯衫；厚底皮鞋都是 Louis Vuitton PHOTOGRAPHS BY MOK JUNG WOOK、STYLED BY EDIE LAI & LIM JIN、MAKEUP BY LIM HEAKYUNG、HAIR BY LEE HYUN WOO、WARDROBE BY LOUIS VUITTON

因饒舌一頭栽進潮流界

如果說音樂是太陽的靈魂，時尚就是穿戴上身的行動藝術，兩者都是跨越國界的世界語言。「成為練習生之後，我一邊探索音樂，也不得不關心時尚了。雖然以前就很喜歡這些華麗的東西，但那時候什麼都不知道，不認識品牌，也不懂球鞋。因為喜歡饒舌音樂，我開始看Hip-Hop雜誌，透過雜誌學習穿搭、搜集音樂情報。

還記得當時辛苦攢零用錢都買了什麼嗎？太陽不假思索答：「球鞋！那個年代的韓國不像現在有這麼多品牌可以選擇，買衣服是件不容易的事情，所以大部分都投資在球鞋上。以前的觀念是，鞋子就是要乾乾淨淨的，因為做饒舌的人都那樣，所以買了很多球鞋。」那麼現在呢？衣櫥裡最多的單品是什麼？「現在其實不太購物，會買的都是喜歡的固定品牌，或是平常能穿的單品，比如說白T。比起複雜設計，合適的版型和面料品質，是我挑選衣服的首要考量。」太陽口中描述的自己，和我們在螢光幕前認識的他很不一樣。

釦飾針織上衣、海軍帽，都是 Louis Vuitton PHOTOGRAPHS BY MOK JUNG WOOK、STYLED BY EDIE LAI & LIM JIN、MAKEUP BY LIM HEAKYUNG、HAIR BY LEE HYUN WOO、WARDROBE BY LOUIS VUITTON

BIGBANG是不曾褪色的青春

一年未穿的衣物就會整理，但有一樣東西被太陽視若珍寶，始終好好保存著，那就是粉絲們給他的手寫信，「我會讀粉絲們寫給我的信，每封信對我來說都很珍貴。我一直抱持著『可以傳遞正面能量給大家就好了』的心情做音樂，但每當我實際在信件裡讀到粉絲因為我的音樂受到鼓舞，或是看到我的表演後產生夢想，甚至完成夢想時，我都感到十分欣慰，我想這就是我成為歌手的理由吧。去年回歸參與拍攝，發現業界有一些人像是PD或是作家，原來是我們的粉絲，真的覺得非常非常欣慰。」

太陽出道至今邁入第18個年頭，歷經長達六年的空白期，太陽於2022年帶著新專輯《DOWN TO EARTH》回歸。最初，純粹是因為喜歡音樂才開始歌手生涯，現在當然也還是，不過隨著時光流逝，對粉絲的感謝成為了我持續創作的動力。粉絲，是現在的我之所以存在，最重要的存在。」

黑色大衣、釦飾針織上衣、西裝短褲、珍珠泡泡襪、瑪莉珍皮鞋，都是 Louis Vuitton PHOTOGRAPHS BY MOK JUNG WOOK、STYLED BY EDIE LAI & LIM JIN、MAKEUP BY LIM HEAKYUNG、HAIR BY LEE HYUN WOO、WARDROBE BY LOUIS VUITTON

二代傳奇勇闖K-POP新世代

既然聊到了回歸，身為歌壇大前輩，又是怎麼看待當今的K-POP文化呢？同為二代團的BIGBANG開啟K-POP盛世，但以前可沒有這麼多花招呀，舉凡1對1視訊簽售、舞蹈Challenge、各種自拍小卡等等，哪一個衝擊最大？太陽瞪大雙眼，雙手合十認真地說：「其實比起舞蹈Challenge，我覺得要跟素未謀面的人一起合作、破冰才是最大的挑戰！因為我是前輩，後輩們都會比較小心翼翼，一見面就要馬上練習，這遠比想像中還要艱難，我覺得甚至比拍攝還要困難。以前回歸，大部分跑音樂放送節目的宣傳期都是一個月，所以就算和同期們不親，也至少是常常碰面的關係，可是現在為了拍Challenge才見面，對於內向的我來說真的非常挑戰！」

每個努力都有意義

最後，請為《GQ Taiwan》讀者推薦幾首歌吧！太陽首先想到了〈A FOOL OF TEARS〉，「最近音樂圈也吹起了千禧風潮，如果是不熟悉二代團的Z世代，我推薦這首有著2000年代感性的R&B歌曲，我最近也很常想起這首歌。」那如果是代表太陽的人生歌單呢？深思熟慮後，他選出了三首──出道曲〈LALALA〉，第一次嘗到爆紅滋味的〈LIES〉，以及憑藉中毒旋律、在全世界引發流行的〈FANTASTIC BABY〉，這三首歌成就了BIGBANG，也是他人生中不同階段努力的證明，這些禮物不應該被遺忘、也不會被忘記。

PROFILE

本名東永裴，以藝名太陽廣為人知，2006 年以 BIGBANG 團體成員出道，擔任主唱、主舞、副饒舌，於 2008 年推出第一張個人迷你專輯《Hot》後，陸續推出《Solar》《RISE》《白夜》《DOWN TO EARTH》多張專輯，歌唱與饒舌實力兼具，也活躍於綜藝領域，是K-POP當中六角形全能發展的典範。