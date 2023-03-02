舞台上很狂野、私下彬彬有禮 2PM玉澤演眼中的紳士特質

你參加過幾次GQ Suit Walk呢？身為GQ最具標誌性的年度活動之一，GQ Suit Walk在每年春天登高一呼，號召喜愛紳裝的大家一起著裝走上街頭。而走出疫情陰霾，GQ Suit Walk活動也正式邁入第十年，今年邀請演歌雙棲的韓國藝人玉澤演來台擔任活動大使，與台北紳士們一同穿上正裝，3/11(六)在台北信義香堤廣場來場Suit Walk。《GQ》趁此機會和他深度聊聊，關於時尚、生活態度、正裝，以及通過不同人生階段，「紳士」這個名詞，對他有什麼樣不同的意義。

今年出道正式邁入15年，以2PM野獸派偶像出道，玉澤演在隊內擔任主要Rapper，以單曲〈Heartbeat〉中撕破上衣，露出厚實胸膛的動作一戰成名，成為全韓國姊姊們心中的夢幻男子。外在形象粗獷，私底下的玉澤演其實有著溫和笑容和可愛個性，以及清爽通透的少年感。在韓國及美國兩地跨文化背景中成長，玉澤演精通四國語言，書讀得好、舞跳得好、運動拿手，會演奏多種樂器，除了令人欣羨的高智商，他還曾經拿過TOEIC英檢滿分，名符其實的真學霸。

時隔四年，玉澤演因GQ Suit Walk再次來到台灣，這是他首次接觸這個活動，接到邀請後，玉澤演拿出學霸態度認真研究，也看了過去幾年的活動相關紀錄，對於擔任活動大使，他感到非常興奮及光榮，「從小我就覺得西裝能給人帶來十足魅力及帥氣，光是想到透過這次機會，能夠看到各種西裝時尚風格，能與一群超越年齡、不論性別，有著相同愛好的人士聚集在一起，就感到十分激動和期待。」他最期待在Suit Walk上看到創意十足的西裝搭配，「我想記下自己喜歡的風格，有機會也要來挑戰看看。」

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TPO穿衣哲學

有著完美模特兒身材，玉澤演在戲劇演出及公開活動中常以正裝造型出席，尤其在劇集《黑道律師文森佐》中難得的富二代財閥反派角色，雖然讓人恨得牙癢癢，各種好看的正裝造型也令人印象深刻。玉澤演曾經被團員們多次公開笑稱為「時尚恐怖份子」，他也坦言，20代的自己對時尚沒有太高興趣，對於因時制宜這種TPO（TPO=Time、Place、Occasion）穿著邏輯也沒有概念，「其中有一部分原因，我想是當時還年輕，不夠了解根據出席場合和氛圍來著裝的重要性，當然我也相當感激，還是有很多人接受，也喜歡我年少的模樣。」

直到邁入30代，終於對時尚開竅的玉澤演才開始真正在意穿搭，他也分享心境的轉變：「品味和喜好會隨著年齡或狀態改變，以前不那麼合適我的風格，對現在的我來說卻是恰到好處，時尚並非是一成不變的。」他分析自己日常的穿著風格，不是特別耍帥或招人注目的類型，但一定會根據場合或見面對象做為考量依據，「我覺得乾淨俐落的正裝能讓人產生好感，因此在需要展現自身魅力，或是初次見面的場合，就會選擇以正裝出席。」

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溫柔男人外柔內剛

問玉澤演關於「紳士」的定義，可以看出學霸的脈絡，「如果將Gentleman這個單詞拆開，會變成Gentle和Man兩個單字，從字面翻譯出來，就是溫柔的男人。」而「紳士」的定義和資格，他認為從內到外都要有標準，「我對溫柔的男人的認知，帶有『外柔內剛』的印象，不僅在行為舉止上有風度，外在同時也要給人乾淨俐落的感覺。」

以紳士為銀幕形象的影視作品不少，最深入人心的，當屬不敗長青樹《007》系列，以及近年的《金牌特務》等等。但對紳士形象最深刻的影視作品，玉澤演聯想到的角色令人相當驚喜，是電影《羅馬假期》中的好萊塢傳奇男星葛雷哥萊．畢克（Gregory Peck），「我還記得電影最後的場景，當葛雷哥萊．畢克走出來的瞬間，看完後久久無法忘懷。我常常在想，像他那樣凜然帥氣地出場是有可能的嗎？這是讓我想忘也忘不了的一幕。」

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「台灣族」的To Eat List

玉澤演與台灣相當有緣，他曾經在2019年擔任台灣觀光宣傳大使，以「台灣族」形象走遍各處秘境，回憶起當時來台的種種經歷，玉澤演充滿興奮及懷念。他自認是個大吃貨，而旅行最重要的經驗就是享受美食，台灣的夜市讓他印象深刻，「不僅是好吃的食物，夜市裡的人們，熱鬧的氛圍、霓虹燈，以及琳瑯滿目的商品，都帶給我許多視覺衝擊。」

近年逐漸把工作重心轉到演戲上，玉澤演演出過的角色眾多，包括古裝、動作片、愛情喜劇等題材，他目前正在拍攝中的作品 《心跳》是關於吸血鬼的奇幻浪漫喜劇，「請期待看到我與以往相當不同的樣貌，希望這部電視劇，也能夠成為讓那些等待我的台灣粉絲心跳加速的作品。」演員與歌手之外，玉澤演還想探尋更多可能性，抵達人生目標的路還很長，在此之前，先穿上夢想中的西裝，在前往紳士的道路上，我們與玉澤演台北見。

PROFILE

身高：186cm

生日：1988∕12∕27

所屬團體：2PM

唱片代表作：

專輯《01:59PM》《瘋了嗎？》《Gentalmen's Game》《MUST》

戲劇代表作：

《夢想起飛Dream High》《打架吧鬼神》《救救我》《黑道律師文森佐》《御史與祚怡》