唱出不一樣的「周式浪漫」 周杰倫：音樂這條路是辛苦，也是快樂的

【文─陳怡寧、攝影─張晉菩、服裝造型─廖哲毅、化妝─杜國璋、髮型─Emily Lin、商品提供─Balenciaga】

周杰倫的音樂總是有這樣難以言喻的魔力，第一次聽像石子輕輕掃過湖面，第二次聽便不禁沉浸在那道狹長漩渦、一發不可收拾。睽違六年，他終於帶來第15張新專輯，GQ九月封面人物周杰倫，藉著流行音樂拉近藝術與大眾的距離；也藉由取景自世界各地的MV，帶領歌迷環遊世界。

一如往昔，創作全憑感覺

「出道這麼多年了，到現在就是靠感覺寫歌，想寫就寫，不想寫唱片公司也不會勉強，這就是最真實的創作人。」或許因為做任何事都能忠於本心，現在的周董對於創作的目的很放鬆，距離上一張專輯發行已經過了整整六年，醞釀這麼久，不為什麼，只是為了給歌迷一封最寫進心坎的情書。從埋藏過往作品彩蛋的〈最偉大的作品〉、周董專輯標誌性的中國風歌曲〈紅顏如霜〉再到分享兒子初試啼聲的〈粉色海洋〉，每一首歌都像在呼應著，你我心中都有的那一首周杰倫。

丹寧設計連帽上衣；丹寧寬版長褲；Balenciaga__

從巴黎到拉斯維加斯，用音樂與藝術環遊世界

除了歌曲與專輯包裝，近年來深耕影像與藝術的他，在MV這一塊也下了不少功夫，〈最偉大的作品〉MV的佳評如潮，也讓他考慮想拍一部與藝術有關的電影，講述圍繞藝術家的故事，他透露也有可能自己執導也不一定！另外除了〈最偉大的作品〉遠赴巴黎莎瑪麗丹百貨取景拍攝，〈還在流浪〉也讓人看見拉斯維加斯街頭不一樣的美，〈粉色海洋〉甚至出現了赫特潟湖與羅特尼斯島，連專輯封面都特地到法國聖米歇爾山拍攝，宛如周杰倫版的《National Geographic Magazine》！

外界看到的是大手筆、大預算，但對周杰倫而言還有另一個浪漫的目的，那就是藉由新專輯，帶上歌迷一起環遊世界藉由歌曲提升大家對藝術的興趣，他分享著：「藝術的形式有很多種，也以不同的方式觸動我們的心靈，我想藉著流行音樂拉近藝術跟大眾的距離，藝術並非遙不可及，藝術往往就圍繞在我們身邊。」

深藍色襯衫式上衣；深藍色長褲；黑色Le_Cagole包款；Balenciaga_

讓音樂不再只是音樂，唱出不一樣的「周式浪漫」

從2000年出道至今，周杰倫出專輯從來不是為了討好聽眾口味：「不如這樣說，我做音樂是改變聽眾的品味。」身為蘇富比首位亞洲策展人，周杰倫聊起對美的嚮往，難掩自信與霸氣：「我一直對自己的審美觀是非常有自信的，就像音樂一樣，是活在自己的世界的，就好比一個導演，知道這個場景裡什麼東西是對的、什麼是不適合的、什麼畫面應該在哪首歌、什麼畫面應該在音樂的前段後段。對於用鏡頭說故事我可能沒這麼擅長，但對於美感這件事，我常常開玩笑說I'm such an awesome photographer.」隨著網路上雨後春筍般湧出的〈最偉大的作品〉歌詞研究與MV解析，讓原本對藝術沒興趣的聽眾，也能跟著略知一二，甚或主動投入鑽研，而周董做到了，讓音樂不再只是音樂，更超越了本身賦予的意義與價值。

最新主打〈粉色海洋〉，還沒看見歌詞，就能從歌曲中感受到直接且濃郁的幸福感，然而不是來自戀人、更像是父親對孩子的甜蜜呢喃，細品歌詞後，除了訝異自身感受竟與歌曲意涵意外吻合，更多的是對周杰倫再度昇華的音樂功力感到驚喜：只用旋律就能就引出細膩感情，並發揮擅長的周式咬字，替副歌唱法注入了點童趣。聊到這首歌，周董不由自主流露出滿腔父愛：「Romeo和Hathaway其實應該都算有自己的作品了，Hathaway幾個月大時彈了幾個旋律，我幫她寫了〈前世情人〉，後來在PHANTACi的衣服也參與了設計，而Romeo在〈粉色海洋〉MV裡，都已經搶走老爸的風頭了（笑）。」

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辛苦並快樂著的音樂之路

近年來華語嘻哈音樂大行其道，新銳饒舌歌手輩出、曲風多元市場分眾化，不變的是，大部分歌手的音樂啟蒙，都是周杰倫。身為華語流行樂的開創者，周杰倫有沒有什麼話想與年輕音樂人分享？他提到：「音樂的這條路，在錄音室是孤獨的，在演唱會是熱鬧的，在金曲獎是互相競爭的，在別人的茶餘飯後成為話題是難免的，但這些都不是重點，重點是只要在KTV點得到的，都是值得的！音樂這條路，是辛苦的，但也是快樂的。」

很難想像，若要「成為周杰倫」需要承受多大的壓力，不但身兼教育意義的要歌迷聽媽媽的話，還得化身中文與歷史小老師，現在甚至穿越時空帶大家認識這些偉大的藝術家，或許當初那個戴著鴨舌帽的羞澀男孩，也只是想做著自己想做的音樂，如同〈最偉大的作品〉歌詞：「路還在闖、我還在創，指尖的旋律在渴望，我想我不需要畫框。」在周杰倫的創作世界裡，永遠有無限的可能。

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PROFILE

2000年周杰倫以《JAY》同名專輯橫空出世，打破傳統華語音樂框架，開創出獨一無二的周式流行樂。而後如《范特西》《葉惠美》《十一月的蕭邦》也都在商業與獎項方面獲得巨大的成功。除了音樂，周杰倫在電影與藝術方面也成績斐然，曾以首部執導電影《不能說的秘密》奪下金馬獎多個獎項，而後進軍好萊塢，參演《青蜂俠》《出神入化2》，近年更擔任蘇富比首位亞洲策展人，在藝術的各個面向，持續發揮他獨到的影響力。