自在翱翔的靈魂沒時間差 楊祐寧 × 陳柏霖曝迎來40歲的期許

一場突如其來的疫情彷彿偷走了所有人的時間，逝去的過往令人感嘆，倘若我們抽離現實、前往平靜的心靈時空，任何片刻或將幻化為永恆記憶 ── 西方哲學家奧古斯丁於自傳《懺悔錄》探討和反思時間的本質，不論過去跟未來存在與否，其實只要享受當下自身握有的寶藏，內心便會感到富足。因此這次GQ邀請楊祐寧、陳柏霖一同遠離塵囂，看心中住著一位少年的他們，如何透過鍾愛一輩子的表演，構築清晰的人生樣貌。

身為演員，楊祐寧和陳柏霖隨著不同階段的角色設定，他們能夠恣意地演繹各式各樣的人生，當導演一喊Action，暫時拋開現實生活的種種，專注於當下角色狀態。出道20年，細數兩人代表作不勝枚舉，2021年《華燈初上》成哥、《詭扯》鋒哥無人不知，深刻烙印於觀眾心中，創下無數話題，奠定經典且無可取代的地位。而拍攝空檔，陳柏霖絕不放過到處走馬看花的機會，旺盛好奇心表露無遺，不禁令人聯想到實境節目《極島森林》中，他徜徉在大自然秘境的模樣。有趣的是，當問及對即將迎來40歲的自己有何期許，他們不約而同的表示──希望更自在。

陳柏霖，保有彈性的樂天男孩

J12黑色腕錶___Coco_Crush高級珠寶戒指___海軍藍幻彩斜紋軟呢外套___香奈兒鞋履___CHANEL

與陳柏霖共事過的工作夥伴，不乏提到他是位沒有巨星架子跟光環的演員，即使資歷來到哥字輩，仍和眾人打成一片，不把自己視為主角，更多的是融入。「我是一個很有彈性的人，能夠一直出去玩，也可以都不出門待在家裡，就是Enjoy Moment。」自認是不無聊的人，懂得自得其樂，所以擅長獨處；而他口中的彈性，也延伸至詮釋角色上，例如《詭扯》《後會無期》的滄桑樣，敞開心胸，藉由遇到的角色帶領自己走到不同狀態。

透過表演滿足玩心，他是喜歡說故事給大家聽的人，就算下戲回歸真實世界，創作興趣也不喊卡。「我就是很喜歡跟人家開會討論事情，」他大笑，除了找導演聊劇本，分享最近的所見所聞外，還會找自家服裝品牌夥伴討論近期關注的風格或拍攝手法。在他眼中，一切行為出發點並非工作，純粹是發自內心喜愛且投入，包含開藝廊契機。「因為我不懂藝術，所以才開藝廊。這個空間讓我自己有機會認識更多藝術家，跟他們交流、一起去學習跟成長。」

J12_Wanted_de_CHANEL腕錶___Coco_Crush_高級珠寶戒指___黑色天鵝絨刺繡外套___香奈兒鞋履___CHANEL__

原廠設定是生活實踐家，儘管面對未知領域，他也全然面對自己不足，好比對搭帳篷不熟悉，仍從容不迫一步步完成。「害怕沒有用，冷靜思考完解決事情才有用。沒有人一開始什麼都會的，就是去感受，其實『還沒成功』得到的比『成功』多很多。」下一秒話鋒一轉，「我很討厭那種成功學的理論，我覺得每一個人都有自己的樣子。」他承認自己無法給任何人建議，分享自身經驗僅供參考，他不賣大道理，因為與其聽了誰的話而想變成對方，不如依循內心的聲音，找到自己渴望的生活模式。

楊祐寧，而立後的反叛少年

J12_Wanted_de_CHANEL腕錶___Coco_Crush高級珠寶戒指___多色幻彩刺繡針織開襟衫___CHANEL__

楊祐寧表示，學生時期被處罰被責罵永遠算他一份，唯有好成績與自己八竿子打不著。頑皮歸頑皮，實際上不曾經歷所謂的叛逆期，「我很早社會化，而且過程算滿完整的。雖然我們家並不需要我去賺錢來貼補家用，但我很小就開始打工了。」問他樂此不疲的原因，居然單純只是好玩，「可以認識新朋友，又能夠賺到零用錢，所以我以前做過好多別人想像不到的工作。」舉凡擺地攤賣紋身貼紙、販售Call機號碼、在飯店內外場實習，五花八門的工作種類皆嘗試過。

因角色改變生活節奏，對情緒的認知更加深刻。早期接觸表演，不安全感使然，楊祐寧習慣性刻意為角色塑造鮮明的輪廓，不斷地增加動作台詞，隨著歷練堆疊，後來體悟到，與其一味地設計表演，不如讓角色自然生長出來。「不論表演上或是工作的狀態，我希望很多事情能夠越單純和直接。」不刻意布局，注重每個當下，儘管嚷嚷喜歡玩樂不想工作，一開機、角色上身，仍是無法自拔。「我是一個在演戲過程中能夠得到很多喜悅的人，很享受詮釋角色的時刻，當導演喊Action，在那魔幻的空間裡我覺得很安全；我不是楊祐寧，也不是任何人。」

J12_Wanted_de_CHANEL腕錶___深米色羊毛針織開襟衫___CHANEL

「20年前我是在揮霍青春，沒有生活上的壓力，認為拍戲是很有深度的一件事，還會安排一段時間沉澱自己，常常去看很多藝術電影、覺得這樣好有文學氣息，總之對自己有很多的設限。」楊祐寧輕描淡寫的道出40歲跟20歲的差別，一路走來透過減法去蕪存菁，找到適合自己的生存方式，心裡愈踏實才得以自在。

PROFILE

英文名：Bolin Chen

生日：1983 ∕ 8 ∕ 27

星座：處女座

代表作品：《藍色大門》《我可能不會愛你》《詭扯》

PROFILE

英文名：Yo Yang

生日：1982 ∕ 8 ∕ 30

星座：處女座

代表作品：《十七歲的天空》《複身犯》《華燈初上》