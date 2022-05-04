從NFT OG藏家變身元宇宙「屍王」 余文樂：若我一個人做不會成功

你非常熟的話，就會知道Web 3.0的世界缺乏什麼，以後該往什麼方向，所以我很坦白説，如果我一個人做也不會成功。

從余文樂的演員生涯裡，我們早就知道這雙眼睛除了善於說故事之外，鑒賞力也不一般，不確定從什麼時候開始，余文樂穿的衣服、腳上的鞋子，自拍照裡只占一小角的手錶，還有背景裡的家具、藝術品都被拿出來放大，畫上一個圈拉出一個箭頭，再拿來寫成一篇文章。檯面上他演戲演了20年，私底下他收藏也收了20年，而恰好半年前余文樂與佳士得合作的拍賣《No Time Like Present》台幣近五億落槌，這或許就是做為收藏家的他，一張能打從心底感到滿意的成績單。在橫跨各類別的收藏裡，余文樂接觸NFT的時間或許是最短的，卻能說是NFT圈裡最早的一批。而玩著買著，他居然也自組工作室創建屬於自己的NFT團隊與項目（ZombieClub），從藏家變創業家。

徜徉元宇宙尋找心頭寶

早在NFT鋪天蓋地而來之前，余文樂就已經花了好幾個晚上把頭埋在OpenSea，他說：「我的第一個Cryptopunk很像Drake，又有點像Paul George，我覺得很酷就買了，第二個是我覺得像《決殺令》裡的Jamie Foxx。」其實就像大男孩挑玩具，找喜歡的，翻出讓他眼睛一亮的。而在余文樂收藏的幾百個NFT裡面，藝術品來來去去，這個戴了紫色帽子，還有暴牙的Cryptopunk不動如山，其實他內心很早就決定一輩子都不會賣，「它有點帥，又帶點ㄎㄧㄤ，我最早用作Social Media的大頭照，用了很長的時間，我也曾經把它做成一條項鍊。為了紀念，我應該會把這個留給我兒子，然後再有另一個留給我女兒。」想不到吧？以後的小孩，可以拿出來炫耀的傳家寶，除了機械錶之外，也可以是一張一張的NFT。

余文樂的心法是花時間看，不衝動，也不會跟著FOMO，還有不相信Roadmap，他也分享：「現在玩的NFT，跟我們以前玩的又不一樣了，沒有那麼多新進來的朋友，也比較單純，而不是衝著要賺錢，或是聽說很紅而進來的人。」抱著不一樣的初衷，看NFT的角度自然有異，「我們是先看到項目，看它們的想法是什麼，像是Art Blocks的項目更深一點，也許就寫幾行字，但就價值五六個以太。」

余文樂著；條紋西上裝；白色短袖上衣；牛仔長褲；Gucci；飾品為私物

買家變賣家全憑獨到眼光

事實上在NFT映入大眾眼簾之後，各式各樣的懷疑和猜忌淹沒了許多人伸長脖子的好奇心，而大家最在意的缺點，在余文樂看來全成了優勢，「以前收藏東西，收到某一個程度就要收納，很麻煩。家具也好、畫也好，就算鞋子也好，也是需要很大的空間，NFT你收幾百個幾千個都沒差。」不過，從去年開始，余文樂一個NFT也沒買了，他說：「PFP是當初我覺得很過癮的東西， 不是說現在覺得不過癮，是很幸運已經變成做PFP的人。」他決定和朋友Ned、Justin、Derek，四位NFT OG浩浩蕩蕩，發行自己的NFT「ZombieClub」。而一路從收藏家到開發者，余文樂苦笑說最大的不同，就是他少了很多時間。

在這個平行世界觀，我們會說「幣圈一天，人間十年」，余文樂忍不住形容，籌備ZombieClub的期間好像過了幾百年，無數個會議討論、推翻；再討論、再推翻。才說NFT最大的魅力是這份未知，不過卻也好像在毫無框架的宇宙白兜了幾圈。他還拿自己的老本行比喻：「自己先編劇本，再選演員、配角，然後自己打光、拍攝，拍到最後剪完之後不喜歡又重拍，全都自己來。」回顧籌備期間一一整理出所有的方法，再梳理出適合ZombieClub，而且沒有人做出來的，這一切的幕後工作靠NFT OG們的經驗，還有眼花撩亂的數據，「你非常熟的話，就會知道Web 3.0的世界缺乏什麼，以後該往什麼方向，所以我很坦白說，如果我一個人做也不會成功。」回到了ZombieClub一直以來強調的核心，「我們不需要錢，我需要你的腦、你的創意、智慧。」 余文樂清楚說白了。

余文樂著；雙排釦西上裝；白色短袖上衣；Gucci；飾品為私物；Zombies（由左至右）深色牛仔長褲；灰色西上裝；白色成套西裝；紫色花紋緊身褲；滿版圖樣成套西裝；格紋西上裝；印花連身洋裝；Gucci

網上兩分鐘網下一年功

再切換到區塊鏈的時間觀，這幾百年的時間以來，團隊每個人的壓力如千斤擔肩頭，扛到ZombieClub開賣Mint的那一個分秒，還已經準備好要再多緊繃十分鐘，「因為如果要出錯，就這頭十分鐘會發現。」結果ZombieClub不到兩分鐘就賣完了，然後再花兩個多小時，從本來不見蹤影，到登上OpenSea排行榜第一名。余文樂說：「其實我們當初沒有人敢想這個，就覺得先把事情做好，能做到多高多遠我們真的不能預估。」而這個讓他最有成就感的一天，他很肯定湧入的千頭萬緒不單單只有感動，聊著好像又回到那個時空的情不自禁，他繼續說著：「我們終於可以順利的做好這件事情。我們四個人從來都覺得NFT的世界變化太快，要隨機應變，一定不能說硬要走我們鎖定好的路線，如果有更好、更快的方法，我們一定會選擇它，帶領著我們的Zombie走最快的路，到達我們的目的地。」

「這是一個未來，不管你相信或不相信，有一天NFT會變成很普及，走到大家的生活裡面。現在你們看到的Web 2.0大哥大Facebook、Twitter，他們一定也會往Web 3.0發展，不然Facebook不會改名字變成Meta，他們絕對有這個能力、思路，而且走得很前面，但我們不知道他們什麼時候會到達那個地方，因為他們會帶著全地球的人去。」今年，余文樂正好40歲，人們說四十而不惑，元宇宙這站他是毫無旁騖地盯著，而這一次他眼睛裡說的是自己的故事，道出這段和NFT一言難盡的關係，早就超越了收藏的價值。

PROFILE

身分：演員、歌手，潮流品牌MADNESS主理人、

電子競技職業戰隊MAD Team的老闆

作品：擔任電影《無間道》系列要角（2002~2003）

參與《頭文字D》演出，以此打入日本市場（2004）

憑電影《第一誡》榮獲韓國富川國際電影節最佳男主角（2008）

擔任《志明與春嬌》系列電影男主角，

該片最終奪下香港華語票房冠軍（2010、2017）

最新頭銜：ZombieClub Founder

NFT事蹟：與友人自創NFT，「ZombieClub Token」預售在全球最大的NFT交易平台「OpenSea」衝到第一名，破世界紀錄。

NFT收藏：Cryptopunk、Bored Ape Yacht Club、Fidenza、Tom Sachs: Rocket Factory、Meebit等。