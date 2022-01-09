瘦子E.SO大變身 把自己當畫布讓藝術家在身上作畫

不管你在雜誌上或任何角落看到我，你都不是真正的認識我，我還是希望最終回歸我的音樂，音樂才是我，才是我看到的、感受到的。

從2020年四月起算，《GQ》和瘦子E.SO合作至今已經第六次，實實在在印證了他無人匹敵的超高人氣，不過這位熱愛Hip Pop的實力派創作歌手怎可能讓讀者和歌迷失望？2022年第一刊，誠意十足地端出整整12首歌的全新專輯《EARTHBOUND》，全都是這段時間的經歷與想法，很日常也很真實，同時不乏對社會現象的批判與觀察。不只如此，因應這次雜誌「Art Is Life」的大主題，全身塗白把自己當畫布，讓他心儀已久的藝術家REACH在身上作畫，成果如何？相信各位自有評斷，但我們肯定要打滿分！

瘦子E.SO的紅，可說是鋪天蓋地式的占據你我的視線，然而忙成這樣，他居然還能創作、發新專輯、拍電影，預備開個人演唱會，到底是什麼樣的超能力讓他能夠達成這不可能的任務？一向有話直說的他，肯定可以給出令人心悅誠服的瘦式回答。

找到定位把創作進行到底

在新專輯 〈WAY UP〉這首歌中，瘦子有解釋我把自己看成一件商品，過去這段時間他永遠都在應酬，持續出現在廣告、雜誌、Fashion活動上，可是這些都不是他，瘦子說：「就像每一次來拍《GQ》，每一套衣服都不是我會穿的……。」而對於大家所謂的瘦子單飛後爆紅這件事，剛開始他會問自己，這不是自己想要的？而這個答案在他專輯做完了之後，有了答案。瘦子說：「不管你在雜誌上或任何角落看到我，你都不是真正的認識我，我還是希望最終回歸我的音樂，音樂才是我，才是我看到的、感受到的。」

去年一整年因為疫情的關係沒有辦法演出，所有的工作轉移到代言上面，所以大家可能會覺得他不停地在拍廣告，他必須在工作和生活上找到一個平衡點。瘦子分享：「未來如果我能夠的話，應該留更多時間在音樂以及我喜歡的東西上，讓這些純賺錢的工作比例拉小一點，會比較健康。」

唱自己的經歷說自己的想法

瘦子的作品從情歌、日常生活轉向更大的格局與關懷等主題，或多或少也反映他近年的人生經歷與心境轉變，

專輯本身內容都是很生活的東西，都是他過去一年的感受，那些想法簡單來講就是探討人類的行為。瘦子說「我自己很喜歡太空未來的元素，常常會去想我們人類最後會到哪裡？我把這張專輯想像成一本童書，用來解釋給未來火星移民的小孩聽：以前人類都在煩惱些什麼、想些什麼……我們做音樂的目的就是讓別人更認識你，你用音樂去分享你的想法，《EARTHBOUND》裡面12首歌講的就代表我在想的每一件事。」

有好幾首歌說的都是瘦子現在在做的行業還有他在想的東西，其中有一首 〈MARRIED TO THE GAME〉，「歌詞在講我娶了我的青梅竹馬，後來我把她賣了，我對這件事情覺得很痛苦。」瘦子接著說：「這個青梅竹馬其實是暗喻我愛的Hip Pop，事實上我跟它交往的時候大家都說它醜，但現在大家都說它很漂亮，每個人都想要它來拍照，就是這種感覺。」他分享著這有趣的心情，一直以來瘦子都覺得是我們要去創造自己的時代、自己的市場，可是當這個時代來臨的時候，大家都在消費這個東西，又有人會覺得不舒服。這樣的想法產生矛盾，但就是創作，把自己心裡的東西寫出來，它也許沒有一個直接的答案，但這就是瘦子現在的狀態。

這次整本《GQ》都圍繞著「Art Is Life」這個主題，我們發現〈達文西〉這首歌剛好也提到近期大熱的NFT？

〈達文西〉這首歌講的概念是我們活在這個世界，常常把很多事情搞混，不過藝術品被世人標定的價格並不是粉絲跟作品之間的關係，每個人對藝術的評判在心目中都有它一定的價位，瘦子笑著說：「作品讓我想到我的童年，That's it！那就是你心目中的價值了，真的價值應該在於你跟作品之間的感受，值多少錢你不用跟任何人講。」

黑色西上裝。黑色西褲___黑色皮靴。Louis_Vuitton。Love手環。CARTIER

有熱情就衝 多元嘗試沒在怕

歌唱得好好的，突然跑去拍電影，感覺有點不務正業……

瘦子與導演柯有謙彼此是朋友的角色，也是瘦子第一次拍電影，可以和朋友一起成長，瘦子開心地說：「我喜歡那種有點不切實際想要做一些很大的事情，他想要挑戰的東西現在在電影圈來講並不是一個主流的概念，但我覺得很爽！我以前做音樂也不是跟厲害的夥伴合作，他們都是Underground出來的，我做音樂也是把非主流的東西做成主流，我就想跟這種人混，雖然拍電影對我來講是完全全新的東西，既然他找上我，好，我們就來試。」

而今年光是準備小巨蛋演唱會、廣告拍攝也已經滿檔，也沒有太多時間做其他計畫。不過瘦子打算抽時間去考水肺潛水，「就是想要在水裡面待久一點，你會覺得你跟這個世界是沒有關聯的，也有回到母體的感覺。推薦大家去水裡待一下，你會整個真空、聽不到聲音，只會聽到水的波動，與世隔絕。」他誠摯的推薦大家。

當歌手變粉絲

本期封面人物瘦子E.SO大變身，更把自己當畫布讓藝術家Reach在身上作畫！其實瘦子在之前就認識這次合作的藝術家REACH。「我從小就喜歡他的東西，從粉紅熊那個時期到現在，我覺得都滿屌的。我之前一直很想有機會可以擁有他的作品或者是合作，可惜當時還小買不起，現在也覺得好貴。」瘦子開心地接著說：「這一次可以直接畫在我身上，覺得很酷。拍攝過程我只能透過攝影師的相機看，看到照片很少，但從鏡子裡我覺得被畫得滿屌的，我相信結果一定是非常棒。」

談到關於這次創作圖案背後的意義，REACH表示：「我的創作和音樂滿有關係的，都是很像『Wave』的東西。那這個『Wave』我有時候會去用音樂解釋它，比如說歌曲中有重拍的，有很輕的，還有一些細碎的。」另外，REACH也透露這次作品中色彩的運用也與音樂有一定的關聯。「瘦子的音樂裡我最有印象是 〈太陽〉這首歌。小孩剛出生的時候我很少能出門，而當時的我在一天之中最享受的就是觀看日落的那短短十分鐘。今天運用的紅色讓我聯想到太陽的很多畫面。夕陽的漸層，那種暖暖的感覺，紅色對我來說不只是一種顏色。」

最後瘦子說：不管你在雜誌上或任何角落看到我，你都不是真正的認識我，我還是希望最終回歸我的音樂，音樂才是我，才是我看到的、感受到的。