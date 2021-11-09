演員生涯進行式 曾敬驊、朱軒洋、章廣辰分享演員之路心得

三個寶藏男孩來自截然不同的背景都演過電影和劇集，都懷抱著對演員身分的好奇和熱情，持續在這條路上探索。

近幾年全球的影視結構有了翻天覆地的轉變，OTT躍升為全球影音平台的內容顯學，受歡迎的主流作品規格不斷調整，從電影變成了劇集，劇集長度從集數到每集時間，都還在不斷調整變化中。疫情打亂所有人步調的這兩年，無法出門喝酒、看電影或參加社交活動？那就在家煮飯追劇吧，收視觀眾對OTT的依賴被深化得更徹底，這樣的改變，對影視產業及相關從業人員的衝擊尤其明顯。從創作規格、劇本寫作到製作速度，全都必須更貼近瞬息萬變的觀影習慣。當你熟悉的電影不再是電影，電視不再是電視，載體的界線愈來愈模糊時，身為風暴圈中心的演員，該如何面對及自處，以面對未來的影視產業？

本期封面拍攝邀請三位未來電影及電視圈的新星─曾敬驊、朱軒洋及章廣辰共同登場。三個寶藏男孩來自截然不同的背景，都演過電影和劇集，成為演員的契機都各不相同，有的是誤打誤撞，有的是機緣使然，有的經歷幾番糾結考量才下定決心，但三人的相同點：都懷抱著對演員身分的好奇和熱情，持續在這條路上探索。拍攝《GQ》這一天，他們要分享成為演員之前和之後的種種心得、對電影跟電視作品的情感、疫情對工作與生活的影響，還有時間及回憶。

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朱軒洋

期間限定少年感

很多事情當下過不去，過了一段時間，你就會知道真的沒什麼。十年之後，看到現在的自己，或許也會對現在的自己說：「這沒什麼。」吧。

一段時間不見朱軒洋，比之前黑了一大圈。今年剛滿22歲，朱軒洋外向運動型的粗獷外表下，包裹著敏感纖細，甚至容易彆扭的隱藏版人格。4月4日兒童節出生，性格裡有好奇心十足的部分，也還有尚未完全適應社會生活的毛躁感，如同他一頭強烈自然捲的髮型。那種由毛躁包裹著的困惑眼神，讓他特別適合詮釋同樣有著很多問號的角色，比如《下半場》的姜桐豪、《天橋上的魔術師》的謝派恩，以及《逆局》的暴衝熱血偵查隊員任非。

近半年朱軒洋回到台中老家住，常跟著戶外掛的姊姊往山裡水邊跑，一個人也常去美術館看展覽，因此愛上畫家席德進的山水畫，「看他的畫，你能看到天氣，等等會不會下雨，甚至畫家當下的心情都看見了，單獨逛展覽的時候，我可以想看多久就看多久，自在地把感官打開。」現在的他，連自己都不太確定自己怕不怕相機，有時候自在，有時候不太行，多半看心情，這樣的擺盪，還是朱軒洋的日常。

還在試圖搞懂自己和世界的大男生，想跟十年前及十年後的自己說什麼？「我想跟十年前的自己說：『這沒什麼。』很多事情當下過不去，過了一段時間，你就會知道真的沒什麼。十年之後，看到現在的自己，或許也會對現在的自己說：『這沒什麼。』吧。」

曾敬驊

理所當然當個孤獨症患者

過角色的人生很像去旅行，去到一個沒有想過的國家，一個沒有看過的文化和思想，用你的樣子去活一段，還有人幫你記錄下來。

曾敬驊是摩羯座，標準的慢熱、慢熟，情感不輕易外顯。宜蘭小孩在高雄念大學，一個人北上參加《返校》萬人海選，以令人過目難忘的眼神中選，立志要當導演的電影系學生，一回神就成了演員。突然嗎？或許。

拍完《返校》之後的那段時間，曾敬驊自知趕不及在畢業製作進入導演組，要用幕後方式進入影視產業難上加難，迷惘之際，常常去找發掘他的監製李烈聊天，梳理腦中各種打結的情緒，最後得到的結論是：既然都錯過了，就專心當個演員吧，「我認知到無論幕前或幕後工作，都是把自己的想法轉化成場景或表演的一部分。」本身話不多，準備角色時更安靜，悶葫蘆的個性對曾敬驊來說有好有壞。拍攝現場除非有問題請教，他通常不會主動去打擾工作人員，給人高冷難親近的印象，其實是怕生和怕麻煩。

成為演員之後，交新的朋友更困難了，許多唐突及撲面而來的熱情，常讓他感到不知所措。但當演員又實在太過癮了，讓他願意想盡辦法克服那些不便，「當演員最大的魅力，是能做你從來沒有機會做的事，或經歷世上根本不會發生的情節。過角色的人生很像去旅行，去到一個沒有想過的國家，一個沒有看過的文化和思想，用你的樣子去活一段，還有人幫你記錄下來。」

J12黑色腕錶；COCO_CRUSH高級珠寶；灰色Barrie針織開襟衫。All_by_CHANEL

章廣辰

過不完的青春期

我們的社會有很多劣根性，寫出來可能會滿有意思，我的目標是寫出雅俗共賞、老嫗也能懂的劇本。

11月底即將上線的懸疑驚悚大戲《華燈初上》裡，章廣辰的角色是刑警，和楊祐寧一起調查發生在酒店「光」的兇殺案，劇中大堆頭的所有角色都能碰到，是貫串全劇、推進劇情的齒輪角色。從2020年9月一路拍到2021年2月，經歷四個多月的硬頸拍攝，從第一天開鏡拍到最後一個殺青，紮實走完了《華燈》旅程。第一次演警察和時代劇，從妝髮、服裝和復刻的街景，都讓他印象深刻，但這部戲給章廣辰最大的影響，是讓他終於下定決心，要在演員這條路上繼續努力。「拍《華燈初上》之前，我本來已經決定不當演員了，還開玩笑說要『急流勇退』，想轉到幕後當編劇。」

動念轉編劇最主要的原因，是想好好運用這幾年當演員累積的經驗值。想法很多，對如何幫助演員表演，讓演員更輕鬆、表演更好看，節奏更緊密也有更清楚的概念，「但拍完《華燈初上》覺得成長滿多，也還有很多成長空間，大家都是上下一心想把這部戲做好，讓我找回了對演戲的熱情，很想再努力看看。」

最近朋友推薦他看美國情境喜劇《六人行》和《生活大爆炸》，章廣辰一看入坑。「情境喜劇展現了當代人與人之間口語、生活和流行文化的樣貌，現代的很多東西都很有趣，很值得留下來，讓以後的人看。」有機會想嘗試情境喜劇角色，他自己的幾個劇本作品也持續創作中，有興趣的題材以社會寫實偏諷刺居多，「我們的社會有很多劣根性，寫出來可能會滿有意思，我的目標是寫出雅俗共賞、老嫗也能懂的劇本。」

About_Time,Memory,Travel___Movies…朱軒洋×章廣辰×曾敬驊

Profile

朱軒洋

生日：1999 / 4 / 4

星座：牡羊座

代表作品：《下半場》《天橋上的魔術師》《逆局》

章廣辰

生日：1990 / 11 / 28

星座：射手座

代表作品：《想見你》《華燈初上》

曾敬驊

生日：1997 / 12 / 30

星座：摩羯座

代表作品：《返校》《刻在你心底的名字》《逆局》