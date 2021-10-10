即便受傷、低潮也不輕言放棄！ 奧運國手全力以赴的精采故事

2020東京奧運圓滿落幕，運動員新聞故事仍舊熱度不減，也讓大家開始注意到賽事畫面上，除了常見的運動服飾品牌之外，選手們私底下的時尚穿搭及服飾搭配。這次GQ邀請了郭婞淳、楊勇緯、李智凱、湯智鈞、莊智淵及林昀儒，為他們量身打造屬於自己的服裝造型，呈現不同的個人特質，這次他們除了分享這一路走來的心路故事之外，也讓大家看見運動員時尚的另一面。同時，GQ也為六位選手拍攝了專屬影片系列pocket list，由他們親自在鏡頭前首度公開究竟出國比賽時，包包裡都裝什麼東西？比賽後又帶了什麼充滿紀念意義的東西回來呢？

從受傷低潮到舉起台灣希望！郭婞淳：「相信所有的挫折，都是最好的安排！」

黑色針織上衣、粉色馬甲、粉色毛毛手套、Logo項鍊、飾鑽耳環，都是Gucci。 網紗洋裝、金色串珠耳環，都是H_M_x_Toga_Archives_。Allsaints_豹紋洋裝。金色鎖鏈戒指、飾鑽戒指、高跟涼鞋，都是Bottega_Veneta。Seiko_ProspexAlpinist_現代詮釋版。

在郭婞淳站上東京奧運舉重台的那個時刻，全台都屏息以待，台上她是舉重金牌，但台下的郭婞淳就是這樣單純的女孩，講起奧運她滔滔不絕的與大家分享一些小趣事，像是她在奪金之後把握時間，跑去選手村門口等待她很喜歡的日本排球隊長石川祐希，卻錯失機會，即使後來在餐廳遇見高橋藍，仍讓郭婞淳感到一點失望，雖然講到奧運充滿有趣的故事，但其實這都是奪牌後的放鬆，畢竟要在賽前扛起「最大奪金希望」這個稱號，對任何人來說都是一件不簡單的事。

在這次拍攝的獨家影片中，郭婞淳分享在出國時的必備物品，有特別的舉重鞋、還有特製的粉紅色賽服，其中最有意義的是一件小毛毯。因為會場有時候冷氣比較冷，教練會規定選手們要帶飯店的大毛巾，直到2017年贊助商為她特製了一件有「婞念」字樣的毛巾，「當我披上這條毛巾的時候，我就能感受到所有人的力量。」其中她也和我們分享「當時在2014 年備戰亞運前四個月受了傷，教練送了一本『放聲笑吧，就像從未受過傷一樣』，在書中的那個女生是非常熱愛跳舞的，但因為地震而失去了雙腳。在她身上就是有那種永不放棄的那種心，反思過來就會覺得自己真的是非常非常的幸運，我就得到非常非常大的力量，然後也一直都很相信，一切都是最好的安排」

「我一生就只有柔道了！」楊勇緯貫徹於生活的柔道精神

白色連帽運動衫、GG_Logo項鍊，都是Gucci。 星星圖騰襯衫、駝色針織毛衣，都是Burrberry。Seiko_Prospex_1965潛水錶現代詮釋款。

「我一生就只有柔道，你把它從我身上抽離，我就沒剩下什麼了。」沒有什麼可以比這句話更能展現楊勇緯熱愛柔道的決心，楊勇緯在東奧開幕沒多久就奪牌的表現不僅讓台灣人（可能還有日本人）開始瘋狂關注這位柔道男神，也引燃了台灣人對於這次東奧的熱情。

從說話到銳利的眼神，很難看出來楊勇緯年僅23歲，除了因為我們稱讚他很會擺拍和聊到一夜之間暴增的粉絲露出的靦腆笑容，楊勇緯的一舉一動都相當有大將之風。對於受到關注後可能產生的壓力，楊勇緯也相當適應，覺得只要做好自己絕對沒有問題，透過與不同國家的選手共同訓練，從中學習到精力善用、自他共榮，這就是「柔道的精神」。

楊永緯在影片中分享，出國比賽的時候，會隨身攜帶香水、最愛木質調的沉穩香氣！他覺得木質調其實可以展現出比較成熟的一面。除此之外，楊永緯將道服視為最重要的夥伴，「柔道服是跟我一起站上舞台上去為國爭光的，所以我覺得要愛惜道服是一件很重要的事情！」在經過多年比賽的經驗，以前都是追求勝利的他，在經歷幾次的挫折和挫敗之後，才明白在失敗經驗中學習也同等的重要。

輸贏本身沒有絕對的好壞！莊智淵：「只要盡力過，就沒什麼好遺憾。」

成套西裝、黑色樂福鞋、黑色膠框眼鏡，都是Gucci。 條紋長褲、黑色皮鞋，都是Prada。Peter_Wu灰色圖案毛衣。Gentle_Monster黑色方框眼鏡。Seiko_Prospex_PADI聯名款腕表。

2020東京奧運，五朝元老莊智淵在場上拚戰至最後一刻的身影，令許多人動容。對已屆四十歲的他來說，這很可能是最後一次奧運會。回首其桌球生涯，莊智淵可謂台灣桌壇的傳奇人物，不僅在國內打遍天下無敵手，還一個人闖蕩世界頂尖賽事，為台灣寫下許多前無古人的佳績，世界排名更一度高居第三。

莊智淵出外比賽時，因為從年輕到現在一直常坐飛機，長期以來會有落枕的習慣，所以必帶自己挑選的枕頭，在影片中可以看到這可愛的畫面！出國比賽都會需要用到箱子，而他將家人的生日刻在行李箱上，包莊智淵的父母、大哥、小孩、和他的太太的生日在上面，不只意義重大也能夠相伴左右。

除了在賽場上的專業，談起流浪狗，莊智淵語氣滿是溫柔與不捨，「十幾年前，家裡養了一隻狗狗，讓我開始注意到流浪狗。有時候看到流浪狗被欺負、被打，就開始把狗狗帶回來；這些狗狗也都很幫忙，球館有陌生人就會提醒。」十多年來，家裡和球館一共收養了十幾隻浪犬，礙於空間有限，無法再收養更多，「帶不回來的，就想辦法幫牠們。莊智淵懇切地說，浪浪教會他同理，也讓他看見更多需要幫助的群體，「某種程度上，其實也不只是我們幫助牠們，牠們也會對我們有所啟發。以後如果可以，希望可以不只可以幫助狗狗，還有更多社會上需要幫助的人。」

林昀儒的沉著哲學：「做好自己該做的事，該來的就會來，沒有來的也不會強求。」

Coach寶藍色高領針織衫。Allsaints卡其色長褲。 Salvatore_Ferragamo粉色毛衣。Coach碎花襯衫。Allsaints牛仔褲。

今年東京奧運，初次征戰五環殿堂的「小林同學」林昀儒在桌球場上大殺四方，先是聯手與搭檔鄭怡靜奪下混雙銅牌，更在單打項目一路過關斬將，拿下第四名，追平台灣桌球史上紀錄。年僅19歲的他，深藏於冷靜外表下的超凡實力，全世界球迷都有目共睹。

談起這次奧運寫下好成績，是否有和家人好好慶祝一番？林昀儒分享，「我們家好像不管遇到什麼事情，情緒起伏不會特別大，不會把每件事情看得那麼重。反正只要做好自己該做的事，該來的就會來，沒有來的也不會強求。」他不忘感謝雙親始終做他的堅實後盾，「不管到哪裡，練球、不練球，他們都非常支持我的決定，也不會說逼著我要做什麼，而是讓我做自己喜歡做的事。」

而拍攝影片時，回想起這次的奧運歷程，林昀儒也分享他出國必帶的物品，從球衣、枕頭、御守，美一樣他都相當珍惜，還有最重要的就是沒有它無法入睡的「小被被」。從小到大的唯一一條，已經太舊了有些殘破不堪，導致晚上睡覺睡一睡會纏繞在自己脖子上！因此這一兩年再買了一條新的，繼續陪伴著他出國征戰各項賽事。

李智凱不跟別人比較，所以超越了自己

藍色襯衫、深藍色燈芯絨長褲、皮革裝飾頸鍊，都是Gucci。 Allsaints_咖啡色風衣。Louis_Vuitton牛仔褲。Seiko_Prospex_200米機械潛水錶。

相信絕大部分守著今年東京奧運比賽的觀眾，都難忘李智凱在競技體操鞍馬決賽上場時，那幾乎令人不敢呼吸的一分鐘。李智凱6歲開始練體操，幼稚園時期受教練林育信挖掘，國小進入宜蘭公正國小體操隊，開啟與體操的不解之緣。從宜蘭、桃園到國家運動訓練中心，李智凱一路循著林育信教練的規劃，按表操練；在經年累月的苦練下，他將分腿擺盪的「湯瑪士迴旋」技巧練得出神入化。多年過去，原先並非主流的湯瑪士動作，近年在鞍馬項目漸受重視，也讓李智凱憑藉這項絕技，陸續攻克各項賽事，獲得國際矚目。「很開心可以把這個動作發揚光大，讓世界看見我們。」

李智凱出國比賽必備的私房清單裡，最重要的物品就是超神聖的「護具」。沒有它等於無法練習，如果不小心摔到它，也會和它說聲對不起！李智凱的出國必備品還有筆電，除了能和家人視訊外，最重要的是練習過後，才能透過看影片或分析動作時，來看做的好或做不好的地方，連比賽期間也隨時檢視自己的動作及形象！

「在登上最終的舞台之前，一切都是學習。」李智凱說，「競技很殘酷，沒拿下金牌，代表還有需要努力的空間。」接下來，他將回到國訓中心，回歸原本的訓練節奏，為更長遠的目標奮力翻滾，也希望大眾繼續關注體操運動，「在我們低潮的時候，就算只是一句加油，都會是很正面的鼓勵。」

敢「衝」才是致勝關鍵！射箭國手湯智鈞的奪牌之路

格子襯衫外套；藍色棉質襯衫，都是Gucci。 紗質格紋外套；格紋襯衫，都是Louis_Vuitton。Seiko_Prospex_1970潛水錶現代詮釋款。

你還記得17到20歲的自己在做些什麼嗎？認真的你可能都在補習班、課堂裡度過，偶爾打個工，賺錢貼補荷包買買自己想要的東西。不過有個年輕人卻早已幫台灣在雅加達亞運以及2020東京奧運拿下金牌和銀牌，這位男孩就是本次另我們驚艷的射箭國手－「湯包」湯智鈞。

和同樣年齡層的年輕人相比，因為射箭的磨練，對於面對壓力這事，湯包可能特別有體會，「其實像我這樣的年輕人，多半會有一個不錯的特質：就是『敢衝』不害怕！每接觸到一項新事物都會產生不同的感受，有了這些反饋我會更清楚下次遇到相同的問題該怎麼處理。所以年輕人要能對抗壓力，我能給的建議就是『衝』就對了！」

第一次參與奧運，最大的收穫就是學習在壓力爆炸高的長時間賽事中調整自己的體力及心態。在緊張的時候或者是比賽前湯智鈞會聽聽音樂放鬆一下，比較常聽的都是王力宏的歌，能夠讓自己更放鬆的準備比賽。他也在影片中分享，出國最需要的東西就是「小被被」。湯智鈞笑著說：「其實在之前有一條，結果被我阿嬤拿去拖地，那時候哭蠻久的，是小學大概三四年級的時候。」湯智鈞把弓取名「冠軍」希望常與冠軍相伴，同時也感謝大家一直以來的支持，老師也提醒著他，要開心射箭享受比賽。每位選手都會想著拿金牌，而他最拿手的事情，就是告訴自己：「湯包我是最棒的」。

GQ 獨家影片系列Pocket List ，首度公開郭婞淳、楊勇緯、莊智淵、李智凱、林昀儒、湯智鈞出國比賽必備的私房清單，更貼近馳騁在賽場上專業選手，了解私下的他們也和大家一樣，有著可愛又親民的一面。