3個世代男人的幼稚與浪漫 陳以文、陳柏霖、劉冠廷談「自我的生命檢視」

世代差異一直是個萬年命題，更別說以世代為切角。眼看科技正在加速改變人類的生活模式，社會價值觀的束縛與框架不斷更迭，再加上心理健康（mental health）的議題隨著這兩年 COVID-19 的侵襲更被受到重視，讓我們不經回頭思考，這樣的時代背景底下，不同年齡層的男人們被賦予哪些新的期待？關於不同世代男人的浪漫是什麼？

正巧，今年 7 月風光拿下韓國富川國際奇幻影展評審團大獎、並獲得台北電影節 5 項入圍的電影《詭扯》將在今年 11 月上映，GQ 特別邀請到能代表 30、40、50 代男人的片中演員：陳以文、陳柏霖與劉冠廷，除了與我們分享關於這部黑色動作喜劇的有趣幕後之外，也從世代的角度出發，聊聊他們對自己的生命檢視。看這三個性格、人生歷程截然不同的男人，內心究竟是住著老小孩，還是小大人？

白色襯衫；黑色成套西裝，都是_Boss。

陳以文：「現代人講『療癒』的概念，幾乎不存在於我們這輩男人的世界。」

既是導演、編劇，也是演員，陳以文可以說是個斜槓青年的始祖。2019 年在電影《陽光普照》中飾演一個偏執且不善言辭的父親而獲得金馬獎影帝寶座，在典禮後台受訪時他打趣的說：「演了 20 年的導演，終於做回演員。」

無論是哪個角色，陳以文都稱作是一種命運使然。「我畢業後遇到楊德昌導演，在他的工作室當助理，很自然地慢慢成為一位導演；不過也和那個時代當演員的環境限制有關，比如外型、個性等等，我其實沒有太適合。後來鍾孟宏導演找陳以文在電影《一路順風》裡軋上一角，此後鍾導的片都會特別留一個位置給他。從那開始，陳以文才感覺到自己終於慢慢靠近 20 幾歲時的夢想。

訪談期間，陳以文也向我們分享了他喜歡的地下噪音樂團、沒工作時會去的夜店，還有一項特別的嗜好—騎馬。「有句話說『男孩跟男人的玩具都一樣，只是價值不一樣。』小時候玩汽車、長大後玩跑車。像我非常喜歡騎馬，以前住淡水時，我和馬場俱樂部老闆住在同一棟樓，那時都沈浸在那個世界，完全不想回台北，就算不騎、只看別人騎，我也非常享受。我現在一直都不敢碰，因為一碰我可能就不想工作了。」

素色襯衫；深藍色短版夾克；深色棉質運動長褲；運動鞋，都是_Boss。

自認目前的心智年齡大概 30 歲左右，陳以文仍對世界充滿好奇，還有很多不切實際的幻想，而這回在電影《詭扯》裡，陳以文飾演一個性格古怪、內心好像藏著什麼秘密的村民領袖。《詭扯》峰迴路轉的劇情調性，為了保留觀影樂趣，目前能透露的內容不多，但值得一提的是，此片用一種滑稽的視角討論人性的貪婪。問起陳以文此刻最大的慾望是什麼？他在訪問的尾聲，給了我們一個值得深思的答案，得靠歷練過後才能體會。

「我一直覺得人可以變成完美的人，只是可能一輩子都做不到，『如何讓自己變得好』這件事，是會隨著年紀不同而改變的。年輕時也許是得到別人的喝采，但現在更想讓自己覺得舒服、愉悅。對於名氣和財富的慾念，那可能是一種年輕時候的迷失，老了以後才發現，就算得到那些東西，人可能還是不快樂。心靈的平靜與滿足對現階段的我來說，比較重要。」

陳柏霖：不要被別人賦予你的價值觀綁住，和自己喜歡的一切在一起才更重要。人、事情、食物……都是。

如果要談陳柏霖在《詭扯》裡的表現，我想這很可能會是他從影以來的另一座高峰。

長年在海外工作的緣故，陳柏霖近幾年留給台灣人印象最深刻的角色，第一個是《藍色大門》裡勇敢示愛的張世豪，另一個就是深情款款的暖男李大仁。因此，當你看到這個帥臉在戲裡一下子滿頭大汗的追趕歹徒、一下子又操著流利的台語為兄弟出生入死，而且還得在惡劣的深山環境下跟村民們鬥智鬥勇，無論是角色設定或表演方式，都徹底顛覆他過往的螢幕形象。

《詭扯》中除了充滿荒誕又詭譎多變的反轉劇情之外，劇中也展現了男人之間有趣的兄弟情誼，有北爛、也講義氣、時不時再互桶對方幾下，參雜著許多愛恨情仇。劇情設定也造就了整個劇組的好感情，讓陳柏霖忍不住說好想拍第二集，「我非常喜歡這個劇組的組合，很多戲收工後大家就是各自回房休息，不會聊太多；但這個組大家就真的很像一家人，每天幾乎都一起玩遊戲、喝酒吃飯，非常開心，心裡有一種很不想結束的感覺。 」

搭配著這次關於世代的男人話題，我們不免也想聽聽陳柏霖怎麼看待男人之間的兄弟情？不意外地，總是不按牌理出牌的他，給了一個跳Tone卻很有智慧的答案：「我這個人是不講義氣的。因為義氣是『人家有求於你，你欣然答應』，其中好像就有一些『犧牲部分自己，去完成他人想望』的成分，動機其實來自一種交換。我覺得真正的兄弟情……應該說人與人間的所有情誼，都應該要是一種毫無目的關心或幫忙，才是健康的。」他又再加碼補充說：「而且義氣不是用講的啦！我覺得每個人都有義氣，那就是一種對人的關心跟在乎，但是每個人表現的方式不一樣而已。」

駝色大衣；拼色高領針織衫，都是_Boss。

順著這個答案，我緊接著問今年剛滿 38 歲的他，在接近人生下一個十年的心境如何？陳柏霖聳聳肩，「好像很多人不開心時會找朋友出來喝一杯，但我是開心的時候才約朋友，我不喜歡吐苦水，出來玩還聊不開心的事實在太煩了，講開心的事，就很爽啊！如果真的心情不好，我會等，等它自己慢慢好，看看明天怎樣、後天怎樣，反正總會有好的那一天。」

至於男人從古至今被社會價值觀的各種標準束縛，似乎在社群時代來臨之後變本加厲。「多說多錯」的結果，導致廣大的男性同胞有苦說不清。對於這個現象，陳柏霖也不以為意，「我覺得這不是什麼問題，不要被別人賦予你的價值觀綁住。比如買房、買車這類的物質是永遠追求不完的，但可能很多人不知道人生該追求什麼，也就容易被那些物質慾望綑綁。我覺得和自己喜歡的一切在一起才是更重要的，人啊、事情啊、食物啊……都是。」

訪談最後，我們請陳柏霖說說他近期覺得最幸福的瞬間，他停頓了幾秒，無法決定怎樣才算幸福。倒不是他不知道何謂幸福的滋味，而是想更謹慎定義這個字眼。最後他拍了一下大腿，脫口而出說：「啊！自從疫情爆發後，大家走在路上都跟我以前一樣，要一直戴著口罩，我覺得自己不孤單了（笑）。」

男人其實真的很簡單，陳柏霖的反應足以證明。

格紋成套西裝；灰色連帽上衣；素色襯衫；白色休閒鞋，都是_Boss。

劉冠廷：比起尋找自己喜歡的事，或許也可以關注你不喜歡的事，然後從中看見心裡很直覺的慾望。

今年才 32 歲的劉冠廷，在江湖上已經被視為「演什麼像什麼」的變色龍演員。2018 年先是靠著首部戲劇作品《花甲男孩轉大人》拿下金鐘獎最佳男配角，隔年又以電影《陽光普照》奪得金馬獎最佳男配角獎，從此在戲劇路上，前途一片看好。這兩年來，劉冠廷非但沒有受疫情影響，作品產量反而大爆發，電視上、大銀幕裡滿滿是他的身影，更別說連年來的入圍名單裡，總是有他的名字。

這次與他一起合作的兩位前輩都十分欣賞他，陳柏霖還俏皮的說：「剛看完《陽光普照》時，感覺這個人應該很不好惹；沒想到他在《詭扯》把自己的角色消化的非常好，超級好笑，完全沒有他在《陽光普照》中的影子，跟他對戲時就非常期待到拍片現場會有什麼火花。而且他本人看起來很善良，殺氣沒那麼重，還有點可愛！」

即便已經受過得獎肯定，同業前輩們也全都給予正面評價，但劉冠廷本人仍保持著憂患意識，不敢掉以輕心，而這也正是七年級生多數人的共感。如今疫情不穩定的情況下，理想與麵包，劉冠廷看得很實際，他知道徒有熱情是過於天真的想法，「現在也有很多跟我同年紀的人跑去做投資、買股票，早早就退休了，我當然也會羨慕，但還是要想清楚，對自己來說什麼才是最重要的。」

黑色成套西裝；灰色格紋大衣；黑色皮鞋，都是_Boss。

聊到這裡，發現劉冠廷頗有絕望青年的浪漫特質，因此也讓人不免好奇，目前正處在30代的黃金時期，面對壓力或情緒低潮時會怎麼排解？劉冠廷給了一個相當實際的答案，「心情不好時，會想想我要呈現的角色。他也有時心情好、有時心情不好嘛，他都有辦法好起來了，我怎麼可能會一直不好呢？一切都是有辦法調整的。不過每個人的狀況不一樣，如果真的覺得一直走不出來，可能就看看醫生吧，要承認自己有事啦，病識感還滿重要的。」

對於30世代的茫然與困惑，他自己也有一套解方，「比起尋找自己喜歡的事，或許也可以關注你不喜歡的事，然後從中看見心裡很直覺的慾望。比如你不喜歡 A，代表你心裡有著慾望 B，所以你不快樂；其實我們都應該學習關注自己不喜歡的事情，然後在過程中學習平衡、調整，甚至是臣服。」至於如何對付慾望？「人活著永遠都會有慾念，我最大的慾念就是讓自己不要有慾念（笑）。」

更耐人尋味的還不只這些。這次的專訪拍攝現場，劉冠廷在等待期間不像其他工作人員嘻鬧閒聊、吃吃東西，而是安安靜靜地拿著一本心經坐在角落，非常認真地讀。「最近走去書店，會先走到心靈勵志、宗教、哲學那類的區域，還有在二手書攤買心經，剛才在看被你發現了（笑）。」

訪談接近尾聲，我們請劉冠廷分享一個近期覺得最幸福的瞬間，他很可愛的說，最近剛好接到一場在 KTV 的戲，「一進去就聞到滿滿的煙味、酒味，覺得天阿！好久沒聞到了，然後唱了一首歌，發現好久沒過這種生活了，心裡還蠻很開心的。」