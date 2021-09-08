為音樂而生 林宥嘉曝「這爆炸性的動力」：不會因轉換身分變孤僻

從徬徨少年，到如今已為人夫、人父；林宥嘉的音樂旅程，也是一個男孩蛻變成男人的過程，他為音樂而生，在音樂裡得到完整。

整個世界都因疫情而放緩腳步、所有價值觀大洗盤之際，GQ邀請許久不見的音樂才子林宥嘉，來聊自己的音樂旅程與家庭生活。先前唯一出席公開場合，就是擔任金曲32的頒獎嘉賓，談到新專輯進度，林宥嘉表示還在積極籌備中。離在歌唱比賽初登場的少年，已不知經歷多少音樂創作的輪迴。五張專輯的洗練，無數戲劇作品配唱，還在《聲林之王》當起了導師。那些創作上遇到的價值衝撞，或是迷幻王子的二寶日記，林宥嘉帶著他固有的、極富哲思的語氣，聊聊為音樂而生這件事。

以前被大家說是「迷幻王子」的他，不論音樂或人生觀都很有一套自己的撲朔迷離感。他談到迷幻是虛無飄渺、撲朔迷離的，如果一個表演者很迷幻，大概是不常見的姿態，不是很壞，又帶點美感。他說：「我現在的姿態還是有點不一樣，我想讓自己做的事多點美感而已。」

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林宥嘉，在音樂裡找到自己與未來

林有嘉從早期由唱片公司打造，到現在多數由自己主導。這樣轉型過程，也能分享給新進歌手做為借鏡。林宥嘉認真地說：「我經歷的事、在做的事，都是不簡單的事。總是在面臨選擇，以及選擇之後的後果。即便今天來拍封面，也是掙扎了一陣子。因為我現在的狀態，並不完全是你期望明星該有那種很正確、很光鮮亮麗的樣子，但這樣也很好，這就是為音樂而生長的狀態。我們每個人都一樣，都要去適應，我們必須變成的狀態。」

這一路以來，從歌唱比賽出身，到後來成為歌唱比賽導師，回看自己的音樂旅程，現在的新進歌手有什麼特質，跟以前很不一樣？林宥嘉身為歌唱比賽導師，他說著最大不同在於，「我曾經是個很迷惘的小孩，只是那個迷惘的小孩如今長大了，大到可以為別人提供保護與指導，但內心的靈魂還是那個迷惘的小孩。當我坐在那邊聽，我內心那個小孩知道他們在想什麼，知道怎麼安撫他們，因為我有很強的共感。所謂時勢造英雄，貼著時勢比較容易，創造新局面則需要很有勇氣，但很值得你去試試看。」

即便人生多了新的身份，我的音樂還是很動人

走入婚姻、當了二寶爸，家庭生活對林宥嘉的創作觀帶來不一樣養分。他細數過去幾年發生的魔幻時刻，就是向老婆下跪求婚，或小朋友誕生瞬間。而身為創作者，把生活心得投入作品是必須的。在面對「歌手」「丈夫」「父親」這三個身分的轉移，他說：「轉換需要時間、空間，需要家人的支持。前陣子很多人都在家工作，我也不例外。我活動方式的改變，跟我姿態轉換的樣子很接近。」

林宥嘉會幫家人規劃Family Day。在特別日子裡好好專注在家庭角色。「當然啦，工作很緊繃時，要放下手邊的事投入家庭，會覺得卡。但你不可能一邊育兒、一邊當藝術家。」他跟小孩都會保有一些私密的小小承諾，那些承諾在他心裡會產生漣漪，帶給他很大的能量。林宥嘉笑著說：「有次酷比跟我說：「把拔，你現在在做音樂，那以後我很快就有新歌可以聽了。」就是這種爆炸性的動力，讓我不會因為轉換身分了就變得孤僻。」

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所有的安排都是最好的安排

疫情對所有人帶來衝擊，但對他來說是剛剛好。因為工作的關係，讓「林宥嘉」暫時消失在很多舞台上。若說對未來有什麼展望，大概是希望等世界再度運轉之刻，大家都可以準備好了。也因為疫情更懂得珍惜，總是用生命在做音樂的他，如果歌手生涯裡有一件事可以重來，他卻選擇不要跳到過去改變任何事情。因為要改變，就從現在改變起。人不能不去面對一件事，所有的安排都是最好的安排，結局永遠不會被你預先偷看到的，不如保持信心，就是最好的表現。「每次一個作品生出來時，就表示我已經把它梳理乾淨了。」

Profile

英文名：Yoga Lin 生日：1987∕7∕1 星座：巨蟹座

經歷：第一屆《超級星光大道》冠軍

代表作品：〈說謊〉〈浪費〉〈傻子〉〈天真有邪〉〈兜圈〉〈少女〉

專輯：《神秘嘉賓》《感官∕世界》《美妙生活》《大小說家》《今日營業中》

節目：《聲林之王》《聲林之王2》擔任首席導師、《青春有你2》擔任X導師

獎項：《idol》世界巡迴演唱會獲得iF Design Award 2021與金點設計獎肯定