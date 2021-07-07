瘦式平衡哲學 瘦子曝不唱嘻哈時「做這件事」：有助放鬆

他有著英挺時尚的外型，卻說自己很難享受這老天給的禮物；瘦子E.SO身上充滿各種矛盾，由他說來卻又毫不衝突。只因他太愛音樂，且一路求真。

很少明星像瘦子一樣，即便隔著電話接受訪問，言談仍像人就站在你對面那樣的真實，那真實程度讓人忘記他是嘻哈歌手，還有「行走費洛蒙」之稱，比較像個講義氣又有點任性，喜歡和朋友在一起講垃圾話，形象於他如浮雲的大男孩。

新專輯養成中

從嘻哈團體頑童MJ116單飛出來發展後，瘦子的個人創作專輯《Outta Body》揭露更多內心感性面，他承認一開始「有點害羞」，擔心真有必要吐露這麼多嗎？不過後來想通，創作就是不能顧忌太多別人看法，「把自己關起來，不要接受其他人的行為資訊，不被當前的流行影響，這樣反而讓你無法貼近自己。」瘦子說。

單飛專輯讓他獲得今年金曲獎最佳華語男歌手提名，和林俊傑、青峰、韋禮安、杜振熙、李泉一起角逐歌王。瘦子的嘻哈風格在裡頭獨樹一格，也證明他忠於自我的路線叫好叫座。不過他並沒沉浸在這張專輯的光環裡，已經著手籌備新專輯。問他新專輯的路線，他依舊很誠實說這張會以「現場表演」的概念去做，出發點就是為了日後的演唱會。「開演唱會歌要夠，這是很現實面的考量。」他在新專輯加了更多嘻哈元素，還放進90年代Boom Bap。

「我寫了一首新歌叫〈Amazing〉，很單純勵志，叫人要不時提醒自己：『你是很不錯的。』放在眼前疫情肆虐的社會現況，應該很有正面意義。」

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因疫情在家認真與人連結

他笑說疫情當道，自己的心靈層級變很低。什麼？不是明星都要在這時說些淨化心靈小語，積極充實自己嗎？「我就屬於沒在幹嘛的那型。」他笑說，疫情爆發前他的生活塞滿工作，完全爆炸，也讓他變得焦慮。「現在突然今天、明天、未來一個禮拜都不用工作，實在有點爽。」連他開在木柵用來讓新生代嘻哈歌手交流的酒吧，也暫停歇業。「突然間，我什麼都不用做，滿享受這段放空的時光。」

那在家做什麼？瘦子說，一定要有電動，男生有電動，疫情就不那麼難熬。疫情升三級前一個禮拜，他過得很痛苦，很想跑出去玩。後來關久了，除了和女友打連線遊戲，不時也會設法產生人與人的連結。「以前打電話給朋友，講完就掛了。現在我會很想看到人，即便什麼小小事情，也要和朋友連線視訊。」經常晚餐時間一到，瘦子就開始和朋友上線，邊視訊邊吃飯配酒，喝到醺醺然也樂此不疲。

如果可以，誰想要瘦？

前陣子他瘦身成功的照片，再度占據了娛樂版面，當「行走費洛蒙」露出充滿刺青與肌肉的身軀，那視覺美感的衝擊，在華人世界其實少見。本想他應該會很享受那衣服一脫引起的眾聲讚嘆吧，偏偏他離自戀的世界很遠，甚至對此沒好氣。

瘦子說，要逼得他對吃喝有所節制，只有工作，沒有別的，即便泡妞都做不到。「因為工作是大家的事，如果我自己爛，會拖累整個團隊。」聽起來有點中二，卻又散發責任感跟事業心。他說去年單飛出專輯，突然間自己也不知怎麼著變成「偶像」。「感覺真的很靠北！大家想說：『哭么，瘦子怎麼變這麼帥！』那我是不是從此不能變醜？那感覺很差！」他在電話裡突然開玩笑憤慨了起來。

始終忠於音樂初衷

「我都可以想像，等你過了求偶、結婚、生子的階段，人設改變了，就可以當個有啤酒肚的爸爸，繼續表演賺錢。」目前這個人設他雖不滿意，卻也當是老天送的禮物，頗有「咬牙認了」的意味，這聽在其他就算拚命也不見得能得到同等顏值的人來說，應該好氣又好笑吧。

也許對他來說，做音樂的心，是從一開始就定下了錨，沒料到半途生出這些枝節。「我從頭到尾就是想做音樂、賣音樂，表演是唯一讓我開心的事。唯一差別，可能是房貸繳得比別人快，更常被大家說好看而已。」

他享受做音樂，也想把華語音樂帶到新的地方，聽來是雄心壯志。但他說：「這不是雄心壯志，是身為音樂人該有的狀態，也是社會責任。打從我玩音樂起，就是保持這種心態。」最近他聽很多Afroswing，試圖在這種過去沒嘗試過的新曲風中找到與自己的連結，帶進作品裡。「這種風格節奏感強，令人聽了開心。當大家都在做大同小異的東西，我想設法從裡頭跳脫出來。」

黑色Achird襯衫式羽絨夾克；黑色休閒短褲，都是7_Moncler_FRGMT_Hiroshi_Fujiwara。OMEGA海馬潛水300米系列43.5毫米同軸擒縱大師天文台腕錶-黑黑腕錶。

瘦子教你做冥想

可以把做音樂的目光放很遠，可以在當下過得廢也無愧於心，算是一種「瘦式平衡」哲學吧。渾身充滿繁複刺青，嘴裡唱著嘻哈，可瘦子另一個出人意表的嗜好是打坐，這也令人難以聯想。他平常喜歡去山上，坐在沒人的地方冥想，邊聽蟲鳴鳥叫；也會去海邊獨處，傾聽潮水來去的聲音。那畫面怎麼想、怎麼衝突。

問他怎麼開始接觸冥想，他笑稱只是因為做音樂做到眼壓太高，上網查資料說打坐有助放鬆，他跟著一試，竟然立刻解決身體不適，當下成了冥想的信徒。那怎麼讓自己練習冥想呢？「你要處在只有你自己的地方，可能是大自然，或是家裡，然後完全不去思考外在的東西，專心面對自己的思路，撇除所有社會價值，就可以慢慢貼近自己。還有，我最初以為冥想要盤腿，結果搞得渾身痠痛，後來改在沙發上癱著，也是舒服的方式。」

嘻哈歌手煞有其事教人怎麼冥想打坐，在這荒謬事物滿天飛的時代，竟然奇蹟傳遞出一種安定人心的真理，像看到肉體與心靈找到和諧，世俗價值與超凡概念完美地結合。又或者只是因為，那是瘦子的關係。畢竟他一路走來都是那麼忠於自我的真實，而真實不僅是嘻哈的精神，也是在疫情裡每個人都要面對的自我課題。

Profile

英文名：Eddie Chen

生日：1987∕9∕30

曾屬團體：頑童MJ116、兄弟本色

代表作品：單曲〈天的創作〉〈CHANGE〉〈太陽〉

專輯《Outta Body靈魂出竅》並以本專輯入圍金曲獎最佳華語男歌手