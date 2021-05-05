最明智的決定是不當CEO 周湯豪創個人品牌：為做更多酷的事

也許你會想要用「好命」來形容他。「星二代」「唱跳歌手」「潮流指標」「DJ」「演員」「影像設計與導演」……然而走過十年，一首首新歌、一支支作品都在說明，有些難撕的標籤他早已擺脫，如今的自己才成立。他是周湯豪。

2020年全球籠罩在疫情陰影，線上活動卻因此爆量，周湯豪也與YouTube、保時捷合作，交出精采的出道十周年作品「YouTube Music Night」，「通常一支5分鐘的MV，都要拍一兩天，但我和團隊精密討論，串好歌、重新混音、搭配影像，一天內拍完1小時的影片，而且完全是電影規格。」周湯豪說。的確無論在電影院或在線上觀賞，那些超「炸」的經典歌曲，將「周湯豪的24小時」極致濃縮，影像的企劃、造型、轉場、表演、視覺都大器展現，看過後彷彿跟著周湯豪走過全部場景，何止一個「爽」字。

當年唱片公司設定「得在出道演唱會上募得三千粉絲才能正式發片」的男孩，現在長成了流行樂界的「漫威宇宙」，「透過每張專輯的製作、發行，我開始發現，美感是一種專業，更希望能只做好玩、可以發揮的事情。」就像東尼．史塔克，遇到問題要召喚超級英雄隊員集合，於是，也許有的歌手發片只需要把歌唱好、準時出現在通告現場，周湯豪卻要從寫歌、製作、影像設計、甚至到宣傳活動概念發想全程參與，他坦言不怕辛苦：「好的內容才有機會被看到，為了做出我想要的，我很享受這個過程。」

成立創意公司，讓美感成專業

今年農曆年周湯豪發布一款和Nike合作的個人訂製球鞋，全球限量80雙，只送親朋好友。這款鞋由他創立的「Wish You A Good Life祝你好命」創意團隊，與知名客製化球鞋團隊The Remade共同設計。他不僅躍身成為台灣第一位推出訂製鞋的藝人，也大步從演藝跨足到全面性的創意設計品牌，拓展事業版圖的野心不言自明。

「之所以成立『祝你好命』，正是因為我看待自己不只是音樂人或歌手。以前我涉足設計、藝術、表演、導演到寫歌，全部都是創意展現或情緒抒發，只是形式與媒介不同罷了。回歸到最後，這些都是創作。」周湯豪說過去發片時，他不僅做音樂，也會主動企劃專輯包裝與MV的呈現，可以說是一條龍全包。

天生就喜歡以創作為驅動力，加上多年經驗的累積，讓周湯豪觀察到「專業」生成之必須。「這種駕馭美感的專業，也是目前市場所缺乏的，」練了十年功，終於逐漸主導音樂的包裝與發言權，周湯豪醞釀該是時機Level Up。「『祝你好命』不只是創意公司，也是品牌，它是創意人的家，也證明美感可以成為專業。」他說。

Dior_Men亮橘色拉鍊外套。Coach黑色皮褲。

最明智的決定是不當CEO

「我對自己很誠實，也知道自己擅長什麼，但比如說投資、經營，就不是我的專長。」雖然勇敢創業，但周湯豪坦言自認做過最聰明的事，就是「沒有一定要做CEO」。他笑說：「我只是品牌的創辦者，也就是和家人、朋友一起做酷的事，一起分享。我可以召集頂尖的團隊、我也有對於時尚、音樂或是美感的DNA，但唯有把這位置讓給適合的人，我才能將精力放在我擅長的東西。」

限量球鞋的成功，再次印證周湯豪的頂尖潮流品味，雖是初次嘗試卻登上潮流重量級媒體Hypebeast；以嚴肅風格著稱的「書呆子鞋頭」Brad Hall在頻道開箱「祝你好命」聯名鞋，稱讚：「這是聯名鞋款的傑作」「可能是今年最舒適的Dunk鞋款」，知名潮流達人RETH Fowler也指名報導這雙年味濃濃的鞋款。甚至Nike總部高層也在Club House開房討論。

在美國MBA申請計畫書中，申請者通常需要闡述自己是「怎樣的領導人」。面對這測試型的問題，周湯豪坦承自己就是要一步一腳印：「我是那種跳下來自己做的Leader。有的領袖，是天生有魅力，擅長與人溝通協調。我是知道Know-How的人，我懂得跟燈光師討論，也懂影片調色、商品生產線與打版，就是辛苦型的。」周湯豪笑稱：「如果你不喜歡環境，就去創造一個你自己的環境。」看似孤獨的努力，背後仍有朋友、家人的支持，或許那就是大家所謂的「好命」。

蒐集玩具，追尋童年時光

創業之路上，他捲起袖子關照每個細節，把眼光看得很遠，語氣裡有著男人專屬的氣魄；但在生活裡，他蒐集球鞋、玩具，像是捨不得內心男孩的那部分。去年疫情重創生活，有人學到活在當下、斷捨離，周湯豪卻像是撿拾童年片段似，蒐集起玩具。「我買的是回憶。」前一秒還在侃侃而談創業之路的他，這一秒竟突然笑得靦腆。

「我找的是15到20年前的玩具，它們算不上古董老物，也不算新。我蒐集的是我小時候沒買到的東西。」像是什麼？「《怪物奇兵》（由喬登主演的真人卡通電影）、《德克斯特的實驗室》（以科學實驗為主題的兒童卡通）……我不走投資路線，其實是玩那個過程，還有找到跟朋友之間的共同話題。」他說，到了這個年紀，不再「為玩而玩」，有時最吸引的反倒不是玩具本身，而是包裝吊卡的設計、配色甚至是字型，「小時候想買沒買到，長大了再買，卻發現更有意思。」

赤手創造最好命

去年周湯豪馬不停蹄執導了六、七支廣告，也為同門師妹艾薇執導〈甘蔗掰掰〉MV，創辦「祝你好命」團隊，他透露，今年要回歸自我，計畫推出全新音樂作品。

拍攝前詢問他，那會是睽違四年的新專輯嗎？他笑而不答。沒想到，拍攝當天周湯豪居然在攝影棚直接拿出手機，播放前一晚剛做好的Demo，驚喜之餘，聽得出他對新作的自信與企圖，「是時候回歸歌手身分了。繞了一圈，發現過去的市場還沒成熟，現在的我更清楚了。經過2020年的考驗以後，我希望能帶給大家更多美好的時光。就像Wish You A Good Life，沒什麼比『祝你好命』更令人受用的。」他說。

而他沒說的其實大家也知道了。無論命有多好，機會和可能性仍然要靠自己。他的「好命」來自於赤手創造、如今的他，似乎也終於能夠，誠實自在。

Profile

英文名：Nick Chou

生日：1988∕8∕2

星座：獅子座

代表作品：〈帥到分手〉〈需要你的美〉〈Tuen Up〉〈I Go〉〈Future In Your Eyes〉

戲劇作品：《粉愛粉愛你》《鐘樓愛人》

獲獎：新城國語力頒獎禮新城國語力人氣偶像（2012）

HITO流行音樂獎潛力創作歌手（2013）

華劇大賞觀眾票選最佳年度戲劇歌曲獎《帥到分手》（2016）

HITO流行音樂獎創作歌手、MTV全球華語音樂盛典最具突破人氣男歌手獎（2017）

第13屆KKBOX風雲榜年度風雲歌手（2018）