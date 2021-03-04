在剛柔與進退間悟出男人道 邱澤撕掉「Man的世俗標籤」

在剛柔與進退之間悟出男人道

《誰先愛上他的》裡的同志小王「阿傑」，讓眾人見到邱澤驚豔四座的演技，在新戲《她們創業的那些鳥事》熱烈上檔之際，邱澤和我們暢談自己以退為進、以柔代剛的男人哲學。

像邱澤這樣帥氣俊美，學體育出身，享有世俗認定「外貌紅利」的人，很輕易會被歸到人生勝利組。身為人生勝利組，大抵只要順著老天給的優渥條件走下去就好，一帆風順非難事。可是邱澤不是這樣的，入行後始終帶點詹姆士．迪恩似的叛逆，帶電的眼神裡隱隱燃燒著火。雖然偶像劇一齣齣，演的都是多金帥氣男一，現實生活中也玩團、開方程式賽車，對事情很有想法。到此為止，他是被帥氣外表耽誤的思想家，催著油門到處搜尋生命定義的人。

改變自己看世事的角度

從偶像跨界到實力派，就像是從麥田捕手跨界到偉大的蓋茲比，不知經歷多少內在的革命與錘鍊，才能轉變得看似毫不費力。「年輕時經驗不多，看待事情角度不夠多元，現在比較容易調整心態，試著從別的角度看待。怎麼選擇面對事情的方式，端看自己，所以我現在不太容易生氣，反而容易用幽默的眼光看事情。」邱澤說。

面對生命中的各種亂入和不預期，他懂得給自己多點彈性。邱澤在過去的訪談曾說，自己深受電影《絲絨金礦》裡一句台詞：「原以為我們可以改變這世界，沒想到最後改變的是自己。」影響，發現自己想要做點什麼挑戰體制的心受到挑戰。但今天他只悠悠說：「一個是改變世界，一個是改變自己，哪個比較容易？」他其實已經找到答案。這並不表示他妥協了，而是他懂得用更好的方式與世界溝通。

卡其色娃娃裝飾毛衣；白色西褲，都是Louis_Vuitton。_Dior_Men印花絲質襯衫。Fendi棕色Chelsea靴。_

學習變得不重要

邱澤在剛上檔新戲《她們創業的那些鳥事》裡飾演鄭義男，個性如其名，渾身充滿正義感，除此之外沒什麼太鮮明的特色。鄭義男似乎是邱澤「不完美男性」又一力作，甚至他在下了戲，也跟著隱藏自己。「我到拍戲現場就盡量把自己隱形，來去都是一個人，頂多放飯時和工作人員一起，低調到連林心如經過也沒發現是我。」邱澤說。

「平常我們習慣一遇到事情，就把情緒發洩出來。我和鄭義男相處時，會把聲音減少、自我放小、能量放低，練習的念頭是：『我的意見不重要，先聽別人想法再說。』」對人生勝利組而言，平凡卑微是需要練習的，但此時此刻的邱澤，已經很能掌握那由放而收、以柔代剛的過程了。

撕掉Man的世俗標籤

這個過去簽完生死狀後便直接衝到賽車場上高速拚命拿冠軍的男人，卻在演了這些有違大眾心中典型「陽剛」的角色後，顯得更Man了。或許是那不吝於顯露脆弱的勇氣使然。關於身上背負的性別標籤，邱澤說即便念體院時也沒特別感覺，但在父親過世時，卻對「身為男人」這件事有很深刻的感受：「因為那時我突然覺得，未來要代替爸爸，一肩扛起照顧全家的責任了。」

然而，現代男性樣貌已趨於多元，在《小資女孩向前衝》的成功後，邱澤收到很多類似角色的邀約，帥氣多金又多情演起來容易，他卻不願一味取巧，他要拓展更多可能。到了《誰先愛上他的》裡頭，「搶人家老公卻迷倒眾生」的高裕傑，就是邱澤的野心之作，也讓他在各種層面一刷大家過去對他的印象，重新驚豔。藉著阿傑，邱澤一口氣撕掉很多標籤，那些關於男人的、表演的、邱澤的標籤，都消失了，有點痛的震撼教育，卻也開啟全新旅程。

放下表演的各種形式

邱澤不只演電視、電影，也演了舞台劇《暗戀桃花源》，挑戰各種戲劇媒介與角色。他說自己一直在摸索表演能量的收放，以及如何跟鏡頭溝通、習慣鏡頭給的力量。「譽庭姐（《誰》片導演）希望我把準備好的東西放掉，因為準備愈多，抓得愈緊，這個抓緊的念頭會左右你的表演，她希望我當下跟對手的流動，是一種狀態，不是技術。你一旦經歷過，就可以理解哪個狀態該放在自己哪個位子上，這個概念可以放在不同表演上。」

現在的邱澤更退、更放。不再企圖改變世界什麼，卻更自由了。他拍照時多數時候表情凝重，像心裡有什麼重大議題在轉，侃侃談起自己時，偶爾不經意笑開，眼角的線條同時傳遞著滄桑和稚氣，這對立的兩種氣質卻在他身上共存得很好。那瞬間幾乎可以窺見，過去那倨傲的邱澤並沒有被完全磨平，只是被他收攏在如今成熟穩重的外表之下，以另種形式的能量伺機待發。

斷捨離，去巴黎

聊到之前返台隔離期間，環顧家裡發現：「自己有的東西真的太多，突然有種，感覺哪天我離開了，房子也是別人在住，車子也是別人在開。」於是邱澤開始把不需要的、用不到的東西清乾淨。他沒有囤積，反而清空，像對生命有種超脫泰然。

邱澤說疫情讓人懂得活在當下，也更珍惜身邊的人事物，好好生活。「一切發生得太突然，原本以為不會改變的，突然改變了。若你還想依賴過去那種穩定感，只會讓自己更不穩定。」那未來呢？總能談談後疫情的夢想吧。邱澤眼神突然飄移到半空中。說疫情結束想去巴黎，想到另個地方看看別人怎麼生活。「表演來自生活，生活來自既有模式，很容易陷入框架。旅行讓我看看別人的生活，過一段別人的日子，讓自己愈來愈寬。」講到巴黎的邱澤雙眼有光，完全沒有要隱藏的意思，或許是因為在那自由浪漫（且無人熟識）的城市，他想當男人或男孩、要陽剛或陰柔，都很自在、很可以。

黃色刺繡圖騰高領針織毛衣；軍綠色毛呢西褲；_紅黃條紋腰封，都是Dior_Men。_Hankaono珍珠項鍊。_

Profile

英文名：Roy Chiu

生日：1981∕10∕14

作品：《小資女孩向前衝》《必娶女人》《誰先愛上他的》《第九分局》《她們創業的那些鳥事》，與許瑋甯合作的新電影《當男人戀愛時》預計今年上映。

獎項：以《必娶女人》《滾石愛情故事─最後一次溫柔》入圍金鐘最佳男主角， 《誰先愛上他的》獲台北電影節最佳男主角獎與金馬獎提名。