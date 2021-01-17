不想再當拚命三郎！奔四的吳慷仁只看Kimoji做事：這樣很好

為戲在胖瘦間走了幾輪，吳慷仁早已奠定實力派演員的頭銜。這個過去老是用生命來演戲的男人，突然在奔向40的路上有了覺悟！

出於某種難言的默契，只要大家碰到吳慷仁，就沒要讓他好過。不論你是導演、廣告商、媒體，甚至是吳慷仁本人，都沒打算輕輕放過他的意思，非要他做出超乎平常的事（一如這次《GQ》封面拍攝，我們拿了各種30至40歲數男生會遇到的生活、感情、人生狀況考題，驗證他的接招實力，果然一講就立刻接招反應，實力派當之無愧）。

或許是因為，生命曾經待他嚴苛，而這些嚴苛在他身上留下重量，進而培養出能耐，所謂能者多勞，在這行銷包裝滿天飛的年代，少有人像他一樣，不講什麼華美排場，只在每次演出一個角色的當下，把自己連人帶魂深深刻進去，連命都要耗損殆盡似的。

例如過去為了拍電影《白蟻》，他把自己瘦到50多公斤，之後拍《麻醉風暴2》，他二話不說衝回80多公斤。曹瑞原導演《斯卡羅》邀約一來，他又走上暴瘦暴黑一途，一邊嘴裡嚷嚷著下次不能再這樣，但等徐譽庭新戲《我沒有談的那場戀愛》上門，要他演有才華但不修邊幅的男主角，他又增胖20公斤。不是說不再這樣劇烈操身體了嗎？「之所以答應接演這部戲，是因為徐譽庭（編劇）跟許智彥（導演），他們是我的貴人。認識這麼久，終於能和他們合作，我只想說：『我要給你一個很棒的自己。』他們對工作要求很高，這種工作狀態，會帶來很大的養分。」吳慷仁說。

即便是《我沒有談的那場戀愛》這樣的都會愛情戲，吳慷仁都要把命拚，好像這樣才能給出交代。他在言談之間，莫不真心感謝每個貴人，珍惜每次機會，因為他知道老天給他的運氣，比其他人來得稍晚，所以他必須永遠讓自己處在狀態之中。像是，去年五月五日《我》戲殺青，六月就瘦回來了。

剛入行，不是沒有徬徨

看著吳慷仁的演藝足跡，很容易聯想到李奧納多．狄卡皮歐，那種入戲時成瘋成魔的狀態，又或是克里斯汀．貝爾，忽胖忽瘦、時而尖銳時而油條的多變風貌。但吳慷仁最大的不同之處，在於他並非以早慧童星之姿入行。他做過不少勞力階級的工作，20歲後段開始在戲劇圈有些名聲，30歲後事業才真正起飛。「嚴格來說，我到33歲時才進入狀況。那時我入行沒幾年，心境上像20歲的人一樣不穩定，充滿擔心徬徨。

是因為曾經做過各種勞力工作的經驗，鍛鍊了自己今日的韌性與能耐嗎？他想了一下說：「也許多少有潛移默化，但現在這樣，也不算『多怎麼樣』。我只能說你永遠都不知道小時候做的事情，會如何造成日後的發展，也許它會變成很穩固的桌腳。」

努力，背後有很多代價

「我知道自己不是靠天分，而是靠努力的人。我們做每件事都在要求自己和別人：『要努力，要加油！』但當你發現有些努力，是徒勞，是笨的、傻的，那還要繼續嗎？那些過去我們被教會邁向成功的方式，真的可以丟給別人照著複製就行嗎？」那個老是把自己逼很緊的吳慷仁，突然停下腳步，質疑起自己奉為信條的價值。

「要不要，我們該努力時努力，該放鬆時放鬆，活在當下就好？」他帶著苦笑說，像他一樣把油門催到底時發現，運氣不一定會站在你這邊，反而會讓你發現社會其實不公平，而打擊你的自信。然而，此話並非要大家從此喪志，而是提供新的切入點：「努力不是可以讓你走得更長遠的關鍵，不如換個腦袋想清楚，如何用更簡單有效率的方式做事。

吳慷仁不會卡關太久

過去總是滔滔聊著進入每個角色的心路歷程，這回吳慷仁聊的，卻是進入「吳慷仁」內心的歷程。也許人要誠實面對自己，才是最難的，那畢竟不是胖瘦20公斤或照著別人寫的劇本走就可以做到，卻註定會發生在人生關鍵時刻，看你有沒有勇氣面對而已。

「我不是會讓自己卡關太久的人，當你已經不好受一陣子了，就會想要改變，而我認為改變永遠只能靠自己，靠別人都只是臨時的而已。我覺得我可以，也願意接受改變。舉個例子，每次人家說，吳慷仁你好像看起來很累，我會想說，有嗎？還好吧？但我已經快不行了，卻仍硬要證明點什麼，不願面對。」現在他不再說服自己辛苦是對的，吃苦是吃補，可以隱忍。「人可以有原則，但原則之間要有彈性，累了就要休息，這其實才是一種高級的自我約束。過去我不給自己彈性，也許幸運靠著這原則成功了，但真相是，世界上並沒這麼多李嘉誠或運動員，我不希望再堅持這些原則下去。」

做事看Kimoji

從近乎自虐的深谷裡爬出來的吳慷仁，此刻看起來非常坦然自在。「這世間就是這樣，久了就會變，我希望我能提早改變，該在什麼時候拿出什麼態度來，讓人家覺得『吳慷仁很輕鬆、很可以』，才不會久了連演藝生活也變無聊，變得淪為只有被選擇的命運。」

不再成天努力，不再對上門的邀約凡事點頭，吳慷仁重新拿回工作與生活的主導權，就算拒絕了邀約，之後的心情也不再隨之擺盪，懂得放手讓它去。但這不表示他患上大頭症，更像是看Kimoji做事。若是對工作內容喜歡，最後的作品讓人安心，酬勞不是重點，重點在於他開不開心、願不願意。「我希望工作過程多一點樂趣，有了樂趣，能量才會持續久一點，更有動力，這是結構上的問題。你不能希望每個人都跟你一樣充滿童心，但重點是能不能大家一起留下特別的東西，一起開心。」

然後他說：「現在的我，是最開心的時候。因為我願意讓自己開心，值得被愛，值得幸福。你應該要能對這種事微笑。以前我很能忍，覺得笑出來就是表態，所以擺出冷眼看待的樣子，內在卻是有心情的。但現在，微笑就是我的心情，我覺得這樣很好。」

Profile

生日：1982∕11∕24 星座：射手座

作品：電影《渺渺》《白蟻─慾望謎網》《狂徒》《第九分局》《我沒有談的那場戀愛》

電視《下一站，幸福》《徵婚啟事》《謊言遊戲》《一把青》《麻醉風暴2》《我們與惡的距離》

獎項：以《麻醉風暴》獲第50屆金鐘獎迷你劇集∕電視電影最佳男配角獎

以《一把青》獲第51屆金鐘獎戲劇節目男主角獎

以《白蟻─慾望謎網》獲第19屆台北電影節最佳男主角獎

《我沒有談的那場戀愛》2/10上映