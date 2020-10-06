出道11年接受自己是自己 劉以豪曝：休假時靠「這招」來紓壓

很累的時候，我會閉上眼睛讓心安靜下來，不抱怨，不被情緒綁架，然後試圖冥想。

這次暖男劉以豪把頭髮梳油、梳貼，連迷人燦笑也暫時收起來，演繹出冷峻未來感的畫面，和他新單曲〈U〉的MV裡，依舊扮演最萌男友的劇情有著天壤之別。劉以豪總是這樣，一點一滴釋放關於自己的各種面向，他不願急就章，想要準備好了再出手。經紀人形容他是佛系獅子座：「很謙虛，一點攻擊性都沒有。」都說獅子座的領袖欲高昂，喜歡享受稱霸全場的快感，而劉以豪唯一想控制的，或許是人生能按著理想步調往前走，只是這次，加快速度而已。

實境秀就是完全把真實的你，呈現在大眾面前，像是哥兒們的公路旅行，我覺得太棒了。

從模特兒入行，一步步演了戲，過去幾年間，不論電影《比悲傷更悲傷的故事》或是電視劇《我們不能是朋友》，都把入行十年的劉以豪推向事業高峰，甚至成功打入國際。從新單曲〈U〉的YouTube留言區就可看到，來自台、韓、日、荷、泰各國的女粉絲寫下：「好可愛喔！」「果然很懂我們，沒有找女主角來入鏡。」「為什麼穿睡衣也這麼帥？」等充滿粉紅泡泡的留言，都讓人對劉以豪無遠弗屆的暖男費洛蒙刮目相看。

他不是那種用力耍帥的型，但簡單燦笑、安靜守候，正是這紛擾時代最能安定人心的男子力。偶像不需要高踞殿堂，走下階梯來，才能給予粉絲「人人有機會」的期待。女生想跟他交往，男生喜歡跟他Hang Out，這種鄰家男孩模式，可以說抓對路數，卻也是最貼近劉以豪性格本質的展現。

正紅色雙排釦成套西裝；正紅色襯衫，都是Hugo_Boss。Mykita太陽眼鏡。Clash_De_Cartier玫瑰金手鐲；Juste_Un_Clou白金手鐲；Ecrou_De_Cartier白金手鐲；Clash_De_Cartier玫瑰金戒指；Clash_De_Cartier白金戒指；Juste_Un_Clou戒指，都是Cartier。

往山上跑或靠冥想來紓壓

問他生活中的劉以豪是什麼樣子？「我幫你叩張少懷，你問他好了。」他開玩笑說，一副把燙手山芋丟給哥兒們的概念。「工作上會比較專注，沒那麼白目，如果是一群朋友遇到，還是會開開玩笑。不管外界有什麼稱號，都是人家給的，我沒特別把自己包裝成什麼樣子，私底下還是好玩做自己，沒特定什麼樣。上鏡頭要專業，下鏡頭時，我就像大學剛畢業的狀態。」

人多的地方不方便去，劉以豪喜歡沒事就往山上跑，帶一本書或劇本，找個角落坐一個下午，「有時吃吃野菜，找個停車場休息一下。」問他最近在看的書是什麼？他回說是家裡書架上，姊姊的藏書之一《曠野的呼喚》。在偶像的絢麗光環之下，劉以豪努力貼近的是內心平靜。「有時工作量很多，下一個行程的人員已經等你很久，我又很累的時候，身體不對、心情也不好，這時我會去廁所待一下，或會閉上眼睛讓心安靜下來，不抱怨，不被情緒綁架，然後試圖冥想。」

高密度震撼教育，學當綜藝咖

聽來像在抱怨，但其實來自對自己完美狀態的要求。「今年覺得自己真的有好多需要學習，在這一行，常覺得：『天哪，我真的還不夠欸！』」好比說，和韓國國民女婿李昇基合作的Netflix實境節目《Twogether》，不僅收視成績亮眼，也大為擴張他的粉絲群，在「一天一城市」這種快節奏拍攝下，劉以豪如今想起來都還心有餘悸。「李昇基是綜藝界的前輩，一開始我真的只能依賴他，號稱『李昇基觀察員』，很像抓住一片浮木的感覺。因為錄影過程，沒有工作人員會跟你預告，每分每秒都在挑戰。有時一大早七點起床就要跳水，真的是驚嘆號加問號。」語言不通，人生地不熟，他只能全力察言觀色，逼自己跟上腳步。

哪怕24小時都在錄影，連睡覺時都有十台機器安置在房間各個角落，在毫無頭緒的情況下找線索，隨Cue隨開口唱歌。「實境秀就是完全把真實的你，呈現在大眾面前，像是哥兒們的公路旅行，我覺得太棒了。」

「娛樂就是開心嘛，不要設限或否定自己，不如放手試試看。」他不僅學會運用身體唱歌，也把塵封許久的畫筆拿出來，動手畫了好幾張專輯封面，造就這張誠意感十足的EP專輯《U》。他坦承做音樂跟演戲差很多，「太赤裸、太真實，我的確整個人跳進去準備，但很難一開始就說這些歌是百分百的我，我還在拿捏平衡，慢慢找到最靠近自己的東西。」語氣一貫謙虛，一貫和煦，劉以豪的隨和其實建立在嚴格之上，搶在外界之前率先評判自己。

駝色雙排釦大衣；酒紅色開襟針織毛衣；白色襯衫；駝色西褲；皮鞋，都是Hugo_Boss。

用陪伴取代嬉鬧的最暖哥兒們

看似不經意的生活暖男，或謙虛的人生學徒，來自於自我要求。「每個人對自己都有一些要求，有時想呈現陽光有活力的樣貌，皮膚希望不要因太累而長痘痘，穿搭出去是溫暖有型的⋯⋯當我自己偶爾因為懶惰，整體感覺太糜爛，我會對自己生氣。好比說，前一天工作再累，我隔天還是九點起床，無法睡到大中午的。好像把自己維持在某種狀態裡，那一天才會是美好的。」

他大概不是可以「一起找樂子」的哥兒們，卻是可以坐在對面靜靜陪你喝一杯，在你想的時候傾聽你失戀遭遇的哥兒們。他可以跟你一起搭機去日本旅行，找一間Airbnb安頓一週，去超市買菜回去自己煮，或是路過看到好吃的店便繞進去享受一下。在那段期間沒人認識他，上街也不必戴口罩，他給了一個很詩意的形容：「像把一小段生活帶去日本過，平平淡淡、放鬆安靜。」他是這樣的哥兒們。

接受我是我，當不了別人

因為所有的峰迴路轉、五花八門，就像工作時需要穿的華服，他已經體驗到底了。一下在內地電視劇《十二譚》裡冷漠地對待女主角古力娜扎，一下是台灣電視劇《我們不能是朋友》裡精明的股票操盤手，一個角色便是體驗另種濃縮的人生。「以前聽人家說，當演員可以扮演別人的人生，都覺得是胡扯，每個人自己的人生都來不及過好了，大家應該只想趕快收工吧，不要騙我了。」他笑說，入行久了，他才感到其中的多采多姿，語氣有慶幸，卻有一點點滄桑。

「出道到現在11年，自己當然改變很大，不變的是一樣北七（笑）。我原本的生活太簡單，不會碰到複雜的東西，所以入行一開始我悶騷，不太跟外面的人交流，後來學會慢慢打開自己、接受自己。」他也曾想說，自己能不能變得言之有物、針貶時事？「可是我沒辦法，我就不是那樣的人，連記者會面對堵上來的十支麥克風，我都會倒退三步，說話卡住，需要時間思考。後來想通了，這就是我，不需要刻意去當誰，自在接受每一個挑戰就好。」用去11年接受自己是自己，也是一段饒富哲思的旅程。