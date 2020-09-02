陳時中戴圓框眼鏡、著風衣登時尚雜誌！大談心中最大的恐懼

我是個比較傳統的男人，個性剛強堅硬，很多時候要提醒自己，失敗了、犯錯後，最重要是知錯能改，但是其實很難真的服輸。

關於台灣這些日子以來的抗疫成就，政府都會歸因於SARS的慘痛教訓而超前部署，而面對國際的連連稱讚，被忽視多年的台灣多少有些好久不見的驕傲。問題是，有多少人習慣這種驕傲？然而疫情始終無法結束，8月起全球又開始淪陷。台灣始終在驕傲與焦慮間搖擺，大家司空見慣的政黨算計照常發生，以至於我們得目睹社會每天上演「看見黑影就開槍」的八點檔戲碼。在這樣的滿城風雨、瞬息劇變的壓力鍋裡，防疫指揮官阿中部長不斷面臨考驗。

GQ：這次新冠肺炎疫情肆虐期間，台灣表現相對較好，部長做為一個防疫指揮官與決策參與者，有什麼心得呢？

陳時中（以下簡稱「陳」）：我覺得在這次防疫過程中，非常需要分層負責與分工，任何層級的領導者基本上就是要有收集資料的能力，然後進行邏輯分析，用專業來判斷與決策。每個人的判斷與決策方式都不同，因此必須靠科學、醫療專業來把關。另一個做決策的重要因素是同理心，不只是要做出決策，還要判斷這樣的決定會對不同類的人產生什麼影響，要站在對方立場思考。我覺得自己算是比較有同理心的。做完決定後，在與社會大眾溝通對話時，適度表達我的專業判斷，以及進行未來相關政策，我相信這是比較順暢的方式。

GQ：我們全球各國家版本在新品牌宣言上，特別強調當前性別平等的國際趨勢。而很多國際上報導都顯示，全球防疫模範國領導人多為女性，部長對這樣的狀況有什麼看法？

陳：防疫是一個長期抗戰，很難說女性領導一定比較成功。但我的觀察是女性比男性多一些細心、耐心，女性領導者有了這兩種特質，決策之後態度也很堅毅，願意好好地執行。很多國家產生混亂，就是後者出了問題。觀察其他國家的情況，我發現控制疫情的關鍵是政策不能混亂與搖擺。其實很多方式都能成功，問題是施政者夠不夠堅定。

GQ：這次台灣超前部署，持續針對疫情預測提出應變之道，但恐懼是人之常情，部長會害怕嗎？

陳：我的工作之一其實是要降低社會的恐慌。就像口罩缺貨時大家當然都很害怕，就要努力宣導，告訴人民政府要怎麼處理，對政府有相當的信任感，才會配合政府積極的行為。但是對我而言，每天情勢都在不斷改變，我盡量讓自己戒慎恐懼。恐懼是免不了，就是戒慎。當每天都面對很多不可知時，我沒有太多時間去思考這些不可知的情況，只能集中心力在可以解決問題的行動上。我最大的恐懼就是害怕疫情大爆發，但是從根本去思考，恐懼是來自於擔憂做的準備夠不夠。這點就要多看國外封城或解封後發生的變化，思考他們的問題出在何處，接著問自己會怎樣因應。

GQ：我們很好奇部長怎麼看待當代男人該有的樣子？

陳：我想現在男人跟以前最不一樣的地方是對待女性的方式，以及夫妻相處。男性對女性要多一些尊重，打從心裡尊重，不是純粹照顧，而是尊重她是個有想法的個體。我太太是個大提琴家，對我影響很大。國慶晚會時，邀請函上面是寫部長與部長夫人，我太太抱怨難道她沒有名字嗎？所以我就跟相關人士反映。

我從兩個兒子身上看到新一代男人其實有更多不一樣的地方。我的大兒子也是個醫生，很愛老婆又疼小孩，願意花很多時間帶小孩，比我更重視跟小孩子的溝通，雖然我覺得自己以前算做得不錯了。二兒子學設計，他比我更熱情，也更願意替別人著想，我覺得這樣很好。

卡其色雙排釦風衣；深藍色酒紅條紋西褲，都是Gucci。深藍色高領針織衫；皮帶，都是私物。Native_Sons光學眼鏡。(The_Warehouse_Optical）

後記：因為疫情突發狀況太多，我們到了採訪前一天都還擔心採訪行程會被取消，後來幸好順利展開。當天部長態度始終很親和，任憑攝影團隊擺布，唯一例外情況是，他拒絕在拍攝場景旁的浴室更衣，堅持走回幾十公尺之外的個人辦公室換長褲與襯衫，相當老派紳士的堅持。除了採訪侃侃而談，阿中部長拍照完全沒有堅持自己要怎麼穿，西裝、高領套頭或厚重風衣二話不說就套上去，大熱天在大太陽下穿厚外套來回走幾十遍面不改色，甚至也沒有要求看攝影師拍成什麼樣子。這感覺和他在受訪時一再強調防疫團隊最重要的是專業掛帥，分層領導與負責應該是同樣的道理。我們猜想阿中部長拍照時，應該還在專心想他的防疫應變措施；至於怎樣穿得很帥、拍得有型，交給GQ就對了。