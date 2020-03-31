每日彈吉他5小時手受傷！ 蕭敬騰：珍惜現在還有激情的時候

世上唯一公平之物是時間，誰都不例外的擁有24小時。蕭敬騰說：「應該要40小時的。」惋惜的語氣是你如果真是掌管時間的人或神吧，他會想跟你好好聊一聊。真正的問題是，如果你被說動了然後給他40小時，他會意猶未盡的問你，那45小時如何？

40個小時也不夠用

這位炙手可熱的明星頻頻向世人展示何謂成功，抽象的名聲是縹緲而難以計數的，但有形的資產可以。他曾不只一次讓媒體登堂入室拍攝自己住家，位於南港的獨棟八層樓豪宅，地下車庫停著漂亮的Aston Martin與Rolls-Royce，屋內之氣派可能電視劇裡的富豪人家都未必借得了那樣的場景，而蕭敬騰本人就住在裡面。在30歲時就擁有這些，而他上個月才剛過33歲生日。33歲，像個陌生的詞彙讓他想了一下。「就尷尬，有點尷尬。我覺得它卡在中間，大人會覺得你還是小孩，小孩會覺得你好老。」無論如何，客觀地說，他擁有的已遠超過他的同輩人，甚至絕大多數人，但他仍有欲望，只是不限於物質上，而有些他可以，有些任誰也辦不到，例如多要一點時間。而如果辦不到，他只能要求自己不浪費它，所以把24小時當成40小時來用。

如何安排40個小時呢，如果真有那一天？他開始計算，睡覺可以多幾小時，工作平均12小時以上，吃飯，有些美食值得你花上兩、三個小時，雖然很煩，但太好吃了。平常每天都能彈上五小時鋼琴，現在能彈八小時了，像他小時候那樣，再加上英文、繪畫與書法這些新項目⋯⋯時間被他塞好塞滿後，心滿意足了。那什麼時候休息？「休息，一天裡面嗎？」他問，好像又是個陌生詞彙。就像放空、耍廢、看電視這一類的事？他憐憫的說：「不做事情真是太浪費了。」

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時刻保持對事物的激情

為什麼非把生活安排得如此緊湊，不選擇比較放鬆舒適的方式？「因為我覺得我還有精神學習。」緩慢而篤定，老蕭的標準語速。「比如說我最近在學吉他，那就很像我小時候剛開始學一樣樂器的那個激情。」是指初衷嗎？「激情。」他堅持這兩個字。「小時候彈鋼琴我一天可以彈八個小時，一直彈，現在當然彈不了八小時的琴，可是盡量有時間就彈樂器。然後我就會想到以前練鋼琴那段時間，等於那種熱情現在還在，我還有那個力氣、那個激情，這很珍貴。」

15歲學打鼓，三個月後因為經濟因素得靠自己練，熟練打鼓後轉而自學鍵盤樂器。但他說小時候就愛吉他，在正式學習樂器前就看過許多吉他彈奏影片，卻始終無緣接觸。後來受搖滾樂啟蒙，加上自己過動，反而是從鼓跟鍵盤這一類敲擊樂器入門。後來偶爾玩玩吉他，但僅此而已，直到近一年他開始彈吉他，瘋狂的，如果是一般狀況，這時他懷中應該就黏著一把吉他。「最近手有點受傷，我就想休息一下，不然我是會帶著。」老蕭的髮型師說他連梳化時也在彈，經紀人Summer說，他甚至抱著吉他睡覺。而如此每天彈上五、六小時的結果是，手受傷了。

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「一般人很難想像為什麼會受傷。但是，你只要認真投入就一定會受傷。」他邊轉著手腕、看了看手肘、關節，笑了，好像那些看不見的內傷是勳章一樣。至於練吉他的目的？沒有目的，想做而已，像他最近也開始畫畫與寫字一樣，不會有演奏會，不會辦個人展覽，因為「做」的本身已是存在，存在即是目的。「就是說你對這些東西還有渴望、有熱情，我知道我還有，所以趕快學。如果再過幾年沒有了的話，就來不及了，所以我很珍惜現在還有激情的時候。我就真的超愛這些事，所以覺得時間不夠用。」如此急切的心態是否也反映年紀的焦慮？「會啊，就是這樣想，比如我就在想我到底還能打多少球。」我問他，這顧慮會不會太早？「不會不會，我在公園常看到一些老人，6、70歲還在打球，我想，哇，我應該可以跟他們一樣，但那時候打就會被人家嫌棄，沒有人要跟你一隊，所以還是要保持那個實力，實力還是要在。」

學樂器雖然沒有目的，目標還是有的。「就是人琴合一，你必須覺得它是你身上一塊肉，你就可以很自如。」說的彷彿是種武功境界，但他很認真：「好像我看一個吉他之神好了，就覺得為什麼他可以跑來跑去，然後突然彈一個音可以這樣子，你就覺得一切很神奇。但仔細一想，人家是從小可能三歲、五歲開始彈，到現在4、50歲，怎麼可能對這個東西不熟悉？怎麼可能跟這個東西有距離？所以就是需要時間去換來的。」

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氣定神閒霸氣揮毫

至於繪畫與寫字的樂趣何在？他說小時候的活動大部分是動態的，打球、爬牆、跑步等等，能讓他靜下心來的就是畫畫與寫字，可以花很長時間在那裡面。當時寫的也不是正統書法，只是這些事讓他專心，寫字寫得特別慢，覺得能把字寫得漂亮是非常快樂的事。他學書法一樣走的是無師自通的路數，也自成一格，把油畫的顏料當成墨水，多少比例稀釋都要講究，然後要用上大尺寸的毛筆，得雙手握住站著寫。怎麼形容自己寫字的風格？「我的字體偏大，喜歡寫很霸氣的樣子。」這跟自身性格有關係？「有關係吧，而且我喜歡寫筆畫特別多的字，筆畫愈多愈好看，筆畫愈少愈難寫。」比如蕭敬騰？「我的名字算好寫，把它填滿就好。」

拍攝時其中場景想請他現場揮毫，他不囉嗦地依照要求寫了搭配本期專題主題的「閑工夫」三個字（請見博客來限量版封面），換來眾人一陣驚呼與讚嘆。而實情是這樣的，我們買了一支新拖把，把末端齊整的棉繩稍事修剪成毛筆的筆頭樣式，然後交給了蕭敬騰。預計他作勢擺弄一下就好，沒人期待老蕭能來真的，畢竟本職是歌手，不是書法家，兩種身分都講專業，能做好其中一樣已是造化，而老蕭歌唱得好我們知道，字寫得如何就不強求了。但老蕭不怕，捲起袖子問：「寫什麼？」聽了之後，看著腳下地板面積，不知心裡打過草稿沒就蘸了水桶裡的墨汁，提筆，雙手握著竹竿氣定神閒地揮灑起來。

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事後問他，這是否就是他平常在家寫字的狀態？「當然不是啊，至少不會在地上寫，是在大畫布上。」所以這沒有展現你的功力？「當然沒有。」一副誤會大了的表情，意思是可以更好，而且是好很多那種。「書法最重要的就是主人跟筆之間的關係，一支筆你沒試過怎麼知道要用什麼力道，寫下去後是挺的還是扁的，你不知道。可能好看還是會好看，但距離你心中的理想不一樣。寫的同時也在熟悉筆的反應，就像我說彈琴，就是要合一。所以還是要用自己熟悉的筆，在熟悉的環境下比較好。」

Profile

英文名：Jam Hsiao 綽號：老蕭、省話一哥、雨神、蕭三歲

生日：1987∕3∕30 星座：牡羊座 血型：O型

作品：《王子的新衣》《王妃》《阿飛的小蝴蝶》《皮囊》《讓我為你唱情歌》

經歷：2007年參加星光大道踢館賽一戰成名，隔年發行首張專輯，一躍成為天王級歌手，曾以專輯《以愛之名》獲第24屆金曲最佳男歌手獎。

2016年成立「獅子合唱團」並擔任主唱，為蕭敬騰在個人形象外另闢蹊徑，實現長久以來執著的搖滾夢。

演唱之外也持續開發演藝潛能，演出包括影集《魂囚西門》、電影《殺手歐陽盆栽》《大宅們》等多部影視作品，

2018年接下金曲獎主持重任，獲得極高評價。同年開始出任選秀節目《聲林之王》首席導師，節目至今製播兩季，亦有不錯迴響。