一夕之間成為國民姐夫 AKIRA曝：願意和林志玲相伴終生的原因

AKIRA，去年六月的一則婚訊讓這個名字一躍成為熱搜詞。成為國民姐夫的他，不僅是日本J-Pop天團EXILE創始成員，歌唱舞藝俱佳，並身兼時尚模特兒及演員等角色，活躍於世界舞台。不僅如此，外型瀟灑高挑挺拔，對穿搭自有一套哲學的他，幾年前受到國際時裝品牌青睞，成為首位亞裔代言人，更經常穿著正裝帥氣出席公開場合，適逢三月號紳裝專題，我們當然不能錯過這麼一位與《GQ》形象如此對味的完美先生，特地赴東京和他見上一面。

咖啡色劍領晚禮服西上裝__咖啡色絲質領結__禮服襯衫；米色西褲,_都是Ralph_Lauren_Purple_Label。

EXILE放浪兄弟的成員AKIRA與林志玲的婚姻，讓他從遠在日本的藝人，一夕間成為近在身邊，全台灣家喻戶曉的國民姐夫。身為J-Pop天團EXILE成員，在日本AKIRA是演藝界耳熟能詳的名字，於時尚圈也因自成一格的衣裝品味深受矚目。但184公分的壓倒性身高依然鶴立雞群，超脫既有的亞洲人外貌印象，而周到的禮貌與拿捏分寸的對話又完全是日本人特有的。

前跨：駝色格紋長版風衣；_排釦牛津襯衫；拼接丹寧褲，_都是Polo_Ralph_Lauren。

天生衣架子怎樣都型

AKIRA仿如從伸展台走出來般，每換穿一套，他會先站在鏡子前擺擺Pose仔細端詳自己，用商量的口氣提議可能搭哪條褲子更合適，或者建議可以配什麼配件和鞋款。例如軍大衣那一套可以搭副墨鏡，又如一件白T恤上的棕熊公仔圖案，他覺得挺適合搭一雙同系列圖案的襪子。這種可能被褲管蓋住而忽略的細節，AKIRA都不放過，如同他梳整服貼的油頭般一絲不苟。

他是Ralph Lauren Purple Label首位亞裔全球代言人，2018年曾為品牌50周年走上紐約時裝週伸展台。他對時尚有自己的偏好，「與其說是喜歡誰的時尚，還不如說比較喜歡用自己的方式去呈現時尚。」問答時深思熟慮，即使話題輕鬆，AKIRA也會像把每個字都擦拭過才組合好後端給你那樣慎重，但也常常回答後會迸出幾聲發自丹田的爽朗笑聲。比如他提到牛仔靴，他最熱愛的單品。

他有15雙牛仔靴，同品牌同款式，差別只在其中五雙是麂皮，十雙是馬毛。「靴子非常百搭，正式或休閒都行，街頭風也可以，能讓整體看起來很有品味，西裝搭牛仔靴是我很常使用的手法。」他輕描淡寫的說，但大概發現聽的人對15雙同款靴子這個數字露出驚訝表情，他補充一句：「可是我沒有騎馬。」是個笑點，所以他自己先大笑起來。他說只要喜歡某一品項與款式就會一直穿，穿到不能穿為止，然後再換下一雙。

油頭與西裝幾乎成了AKIRA的形象標配，原本今年三月《GQ》邀請他來台參與第六屆Suit Walk活動，想像一群身穿正裝的男人把台北街頭當作伸展台，他顯得躍躍欲試。可惜計畫趕不上變化，最後雖因疫情未能成行，但至少雜誌上留下他的帥氣身影。

軍裝外套；_Chino獵裝外套；_排釦牛津襯衫；_迷彩長褲；太陽眼鏡，_都是Polo_Ralph_Lauren。

我的姓氏是EXILE 名字是AKIRA

EXILE在日本樂壇的經典地位無庸置疑，2001年出道至今的專輯銷量累積超過2,400萬張。談起EXILE，AKIRA稍微收斂起表情。「對我來說，EXILE就是我的全部。無論走到哪裡我都會稱自己是EXILE AKIRA，就像人的姓名一樣，我的姓氏是EXILE，名字是AKIRA，我在這裡成長並實現夢想，接下來也會繼續背負EXILE這個姓氏闖蕩下去。」

他認為世界上存在著各式各樣會唱跳的團體，但EXILE獨特之處在於他們是一家公司，也是一個家族。隨著EXILE的成功更衍生出「EXILE THE SECOND二勢力」 「三代目 J Soul Brothers」 「GENERATIONS放浪新世代」等後繼團體。如此開枝散葉式的操作模式也許是團體能持續不墜的祕訣，同時也讓團員更有向心力。「如果是有形的東西是沒辦法永恆的，所以我們想要傳遞的是一個無形的，將我們現有的想法跟觀念傳給下一代藝人，提供他們一個成長的環境，我想全世界的演藝圈中應該找不到這樣的形態，這應該是很特別的模式。」

條紋西上裝；熊圖案T-Shirt；塗鴉白色長褲；咖啡色皮帶，_都是Polo_Ralph_Lauren。樂福鞋，私物

高EQ夫妻檔實至名歸

任重道遠的心情即使在婚後也沒有改變，AKIRA說不同的只是婚前是一個人去衝去闖，去做所有決定，而婚後有了伴侶共同生活，獲得精神上的支持並成為動力。接下來人生還長，希望能跟另一半分享各自的心情，無論好壞都能繼續走下去。」這位伴侶當然是林志玲。林志玲曾公開說過因為某次在電話中與AKIRA提及祖母過世的事，中途難過睡去，醒來發現電話那頭的AKIRA仍未掛掉電話，而認定對方是可以相伴終生的人。那如果從男生視角來看，我們問AKIRA是否有哪個特別事件讓他認定女方就是希望相守一輩子的人呢？

沉默，而且是這次訪問中最久的一次沉默。「在一起的時候有很多時間點都覺得對方是可以相守一生的人，而如果要說最開始那可能要回到我們在舞台劇認識的時候。」2011年兩人因為在日本合作舞台劇《赤壁～愛～》認識。演出前一個多禮拜AKIRA因故住院，出院後即正式演出。「等於是一個多禮拜時間完全沒有練習到就直接演出，所以我印象很深刻是在那段近一個月時間裡，志玲每天沒有間斷地在大家結束工作後拿營養飲料給我，當時我就覺得怎麼會有這麼溫柔的人，回想起來可能那個時候就已經被她吸引了。」

王子公主的童話一旦落實於日常生活裡，是不是依然閃亮？AKIRA的答案是肯定的，就是那麼閃。「跟志玲在一起的每一刻都非常幸福，不太會吵架，應該是也沒有吵架。我們有很好的默契，夫妻間有一些需要溝通的事會溝通，但不會吵架。兩個人在不同地方出生、成長，然後可以在這個時間點相遇也是一個奇蹟，是命運的安排。」我們讓AKIRA選擇一個對他人生影響最大的時刻？暗自好奇會是結婚或成為EXILE成員。他陷入長考，然後露出一種滿意的表情說：「結婚跟成為EXILE都很重要，但還是最感謝我母親把我生下來的那一刻，因為那讓我能體驗這一切。」

燈芯絨圖騰夾克；排釦牛津襯衫，_都是Polo_Ralph_Lauren。

100分健康人生別無所求

如果有所謂EQ比賽的話，他和林志玲誰會是冠軍？例如問AKIRA如何平衡成名的風光背後伴隨而來的壓力？他說：「我沒有因為外界的壓力而使身心狀態變差，有壓力才有前進的動力，如果不是對方在意我的話，不會給出這些批評指教，所以我很謝謝他們願意花時間看我的演出並給出意見。」談及人生中的低潮，他說在很年輕的時候身體一度出了狀況而住院，覺得身體無法行動自如是很痛苦的事。結論是：「在很年輕時就經歷這個低潮，反而讓我有新的體悟，所以不覺得是負面的事。」

AKIRA，這位完美先生說現在最享受的事情，就是所有事情都很享受。「自己身為藝人，是EXILE的成員，外界看來像是一個風光的人，但其實我也就是個人，一個普通的人。那身為一個人，能夠每天正常吃飯睡覺、運動，然後笑得很開心，這樣的人生除了100分好像也沒有什麼好奢求的，只覺得很感謝一切。大家對我打幾分我不知道，但對我現在這個健康的人生，我是很滿意的。」

Profile

本名：黑澤良平

生日：1981∕08∕23

星座：處女座

經紀公司：株式會社LDH JAPAN

演藝身分：舞者、演員

經歷：2004年進入LDH設立了EPXG STUDIO，身兼主要舞蹈教師，

同時也以演員身分演出舞台劇並正式出道，

2006年加入EXILE至今，並同時為系出同門團體EXILE THE SECOND成員。

除此之外，亦以演員身分活躍戲劇領域。

代表作品：電視劇《GTO麻辣教師》；

電影《讓我告訴你》《熱血街頭電影版》與劉偉強的《陳真：精武風雲》

以及馬丁．史柯西斯的好萊塢電影《沉默》等。