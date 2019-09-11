朝坐上導演椅夢想緩步前進 「趙又廷」的安全前進模式

分享 facebook 出道十年，趙又廷大致維持每年一至兩部電影或電視劇的產量。他也不急，自認是個慢節奏的人。他主演並上映過的12部電影，票房累計200億台幣，去年播出的《三生三世十里桃花》更成為首部衝破500億流量的電視劇。在這些商業數據裡，也藏了幾個藝術獎座，而眼前可能就有一個最大的─他主演的《蘭心大劇院》入圍本屆威尼斯影展，意思是他握有一張角逐影帝的門票。早三個月前，他與高圓圓的女兒出生了，趙又廷的身分多了一個，既是演員，是人夫，也是父親。但有機會的話，他不介意再多些其他的，例如「導演」這頭銜聽起來挺不錯。

理性思考 消彌負面情緒

他想起剛出道時某次與多位記者進行聯訪，其中一位要他聊點私生活，對方告訴他，明星是有社會責任的。「聽到這四個字我就炸了，我認為公私應該分開。行為檢點是社會責任，但公布私生活不是。對方說你就得應付這些，因為你是明星。」明星，注定無法低調的一群人。如果可以，他寧願什麼都不用對外交代。很多事值得跟家人、朋友分享，但不是跟陌生人。

趙又廷是理性的，他強調過不只一次。陳漢典在節目上模仿趙又廷總是崩潰吶喊的樣子，真實生活的他不曾有過歇斯底里的時候。當有負面情緒時，他會做一種心理練習。「我會問自己，為什麼現在有這個情緒？可能因此得到一些膚淺的答案，然後再繼續問，為什麼是這個答案，如此反覆追究下去，最後你就會發現問題的核心。」

所以總是可以很理性地去控制自己，他覺得如果自己有能力把這東西消化掉，就應該先嘗試。因為人常常在衝動下做出後悔的事。「我不想讓自己後悔，我覺得那個更難過，所以不如自己想清楚，消化掉。」

分享 facebook 感性和瘋狂 全靠演技

暴走的趙又廷只存在戲劇裡。《痞子英雄》裡的吳英雄和已拍完等上檔的《平凡的榮耀》裡的吳恪之都是如此，一個萬年不升職的投資公司經理，工作能力強，人際關係卻一蹋糊塗，在辦公室裡發飆摔公文是家常便飯，總之難相處。

這種毀滅性的孤鳥性格不算趙又廷的新嘗試，但揣摩一個寫實的上班族才是挑戰。演員不是趙又廷人生第一份工作，他當過上班族，雖只有短暫的三個月，但足夠他認清自己接受不了朝九晚五的生活。「這部戲除了故事非常好之外，也反映出一個不加油添醋、相對真實的職場狀態。這角色在戲裡只是很樸實去講故事，希望能引起共鳴，給觀眾一些能量與安慰。」趙又廷看似產量不多，但維持著每年有作品產出，而且至少有一部偏商業取向。「我比較理性地規劃事業，如果把它簡單分成兩大類，一類是所謂商業性的，為了維持曝光量、人氣、流量等；另外就是屬於比較個人性的回饋。我希望在兩者間取得平衡。」這是趙又廷的理性，一種務實，沒有硬要往嚴肅的演員路上鑽，但有機會不妨試試。

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導演婁燁找上他，並把他送進威尼斯影展。8月初影展方公布入圍主競賽單元名單，趙又廷與鞏俐、小田切讓主演的《蘭心大劇院》是今年獲選的兩部華語片之一，也同時意謂趙又廷將有機會與布萊德彼特等人同場競爭影帝獎座。

問他與婁燁的合作從何開始，他說自己也是一臉懵，因為之前兩人從無交集。「所以導演找我，我也滿好奇。見面時我就問他為什麼找我？他說：『不知道，反正看這個劇本，你的臉就浮現出來了，所以想約你聊聊。』」

藝術片導演擅長不按牌理出牌，趙又廷累積多年的演技得砍掉重練。「因為你沒有所謂的方向，導演可能會給你一個大概，讓你自由發揮。結果你會不知道自己在幹嘛，因為你完全自由了。」對講究規矩、喜歡按部就班的趙又廷來說，自由才讓人手足無措。「後來我發現，對他而言沒有所謂的劇本，他就在看當下，在記錄那個真實而已。」

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朝坐上導演椅夢想 緩步前進

當了十年演員，趙又廷也考慮過其他可能。對於導演這個身分他也覺得心癢癢的，想要從另外一個角度去說故事。好像是個趨勢，所有演員走到某個階段，都想試試坐上導演椅的滋味，只是有人坐穩，有人跌下位子。

趙又廷還是不急，他有自己的節奏，或許還需要一點準備，雖然他不知道那是什麼。「我又愛面子，不想要拍一個不好的東西出來。所以如果你問我現在準備好當導演了嗎？我可以跟你說我準備好了，我希望能夠說出這句話。」

想過第一部執導的電影要拍什麼嗎？「我其實特別想要拍那種很黑暗的東西。因為那我自己本質存在的很大一部分，但那種東西如果不做到極致就沒有力量。所以現實一點想，我就會想拍個特別正能量，可能是平凡與溫馨的作品。」

再溫馨也溫馨不過他的家庭生活。2014年趙又廷與高圓圓結婚，今年5月，女兒Rhea誕生。如今趙又廷過著滿分的生活，沒有猶豫、沒有謙虛，紮紮實實的一百分，是他給自己的分數。如果問趙又廷對成功的定義，他會告訴你是做個快樂的人，像他現在這樣。

有了家庭後對他的影響是什麼？「影響的話就是責任吧，但是我最慶幸也最感謝圓圓的一點是，結婚以來我這個人沒有變。」「這非常好。」趙又廷流露略帶一點昂揚的語氣，像在介紹一個美妙的產品。「我覺得這一路以來當然自己有在進步、成熟，或更有智慧。但很幸運，跟圓圓結婚，她變開心，我也變開心，然後她還是她，我還是我，這才是最難能可貴的。」