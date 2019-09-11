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朝坐上導演椅夢想緩步前進 「趙又廷」的安全前進模式

2019-09-11 14:54GQ

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出道十年，趙又廷大致維持每年一至兩部電影或電視劇的產量。他也不急，自認是個慢節奏的人。他主演並上映過的12部電影，票房累計200億台幣，去年播出的《三生三世十里桃花》更成為首部衝破500億流量的電視劇。在這些商業數據裡，也藏了幾個藝術獎座，而眼前可能就有一個最大的─他主演的《蘭心大劇院》入圍本屆威尼斯影展，意思是他握有一張角逐影帝的門票。早三個月前，他與高圓圓的女兒出生了，趙又廷的身分多了一個，既是演員，是人夫，也是父親。但有機會的話，他不介意再多些其他的，例如「導演」這頭銜聽起來挺不錯。

理性思考 消彌負面情緒

他想起剛出道時某次與多位記者進行聯訪，其中一位要他聊點私生活，對方告訴他，明星是有社會責任的。「聽到這四個字我就炸了，我認為公私應該分開。行為檢點是社會責任，但公布私生活不是。對方說你就得應付這些，因為你是明星。」明星，注定無法低調的一群人。如果可以，他寧願什麼都不用對外交代。很多事值得跟家人、朋友分享，但不是跟陌生人。

趙又廷是理性的，他強調過不只一次。陳漢典在節目上模仿趙又廷總是崩潰吶喊的樣子，真實生活的他不曾有過歇斯底里的時候。當有負面情緒時，他會做一種心理練習。「我會問自己，為什麼現在有這個情緒？可能因此得到一些膚淺的答案，然後再繼續問，為什麼是這個答案，如此反覆追究下去，最後你就會發現問題的核心。」

所以總是可以很理性地去控制自己，他覺得如果自己有能力把這東西消化掉，就應該先嘗試。因為人常常在衝動下做出後悔的事。「我不想讓自己後悔，我覺得那個更難過，所以不如自己想清楚，消化掉。」

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感性和瘋狂 全靠演技

暴走的趙又廷只存在戲劇裡。《痞子英雄》裡的吳英雄和已拍完等上檔的《平凡的榮耀》裡的吳恪之都是如此，一個萬年不升職的投資公司經理，工作能力強，人際關係卻一蹋糊塗，在辦公室裡發飆摔公文是家常便飯，總之難相處。

這種毀滅性的孤鳥性格不算趙又廷的新嘗試，但揣摩一個寫實的上班族才是挑戰。演員不是趙又廷人生第一份工作，他當過上班族，雖只有短暫的三個月，但足夠他認清自己接受不了朝九晚五的生活。「這部戲除了故事非常好之外，也反映出一個不加油添醋、相對真實的職場狀態。這角色在戲裡只是很樸實去講故事，希望能引起共鳴，給觀眾一些能量與安慰。」趙又廷看似產量不多，但維持著每年有作品產出，而且至少有一部偏商業取向。「我比較理性地規劃事業，如果把它簡單分成兩大類，一類是所謂商業性的，為了維持曝光量、人氣、流量等；另外就是屬於比較個人性的回饋。我希望在兩者間取得平衡。」這是趙又廷的理性，一種務實，沒有硬要往嚴肅的演員路上鑽，但有機會不妨試試。

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導演婁燁找上他，並把他送進威尼斯影展。8月初影展方公布入圍主競賽單元名單，趙又廷與鞏俐、小田切讓主演的《蘭心大劇院》是今年獲選的兩部華語片之一，也同時意謂趙又廷將有機會與布萊德彼特等人同場競爭影帝獎座。

問他與婁燁的合作從何開始，他說自己也是一臉懵，因為之前兩人從無交集。「所以導演找我，我也滿好奇。見面時我就問他為什麼找我？他說：『不知道，反正看這個劇本，你的臉就浮現出來了，所以想約你聊聊。』」

藝術片導演擅長不按牌理出牌，趙又廷累積多年的演技得砍掉重練。「因為你沒有所謂的方向，導演可能會給你一個大概，讓你自由發揮。結果你會不知道自己在幹嘛，因為你完全自由了。」對講究規矩、喜歡按部就班的趙又廷來說，自由才讓人手足無措。「後來我發現，對他而言沒有所謂的劇本，他就在看當下，在記錄那個真實而已。」

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朝坐上導演椅夢想 緩步前進

當了十年演員，趙又廷也考慮過其他可能。對於導演這個身分他也覺得心癢癢的，想要從另外一個角度去說故事。好像是個趨勢，所有演員走到某個階段，都想試試坐上導演椅的滋味，只是有人坐穩，有人跌下位子。

趙又廷還是不急，他有自己的節奏，或許還需要一點準備，雖然他不知道那是什麼。「我又愛面子，不想要拍一個不好的東西出來。所以如果你問我現在準備好當導演了嗎？我可以跟你說我準備好了，我希望能夠說出這句話。」

想過第一部執導的電影要拍什麼嗎？「我其實特別想要拍那種很黑暗的東西。因為那我自己本質存在的很大一部分，但那種東西如果不做到極致就沒有力量。所以現實一點想，我就會想拍個特別正能量，可能是平凡與溫馨的作品。」

再溫馨也溫馨不過他的家庭生活。2014年趙又廷與高圓圓結婚，今年5月，女兒Rhea誕生。如今趙又廷過著滿分的生活，沒有猶豫、沒有謙虛，紮紮實實的一百分，是他給自己的分數。如果問趙又廷對成功的定義，他會告訴你是做個快樂的人，像他現在這樣。

有了家庭後對他的影響是什麼？「影響的話就是責任吧，但是我最慶幸也最感謝圓圓的一點是，結婚以來我這個人沒有變。」「這非常好。」趙又廷流露略帶一點昂揚的語氣，像在介紹一個美妙的產品。「我覺得這一路以來當然自己有在進步、成熟，或更有智慧。但很幸運，跟圓圓結婚，她變開心，我也變開心，然後她還是她，我還是我，這才是最難能可貴的。」

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GQ

從1996年至今，《GQ》國際中文版在讀者心目中向來是hi-quality生活風格的代表。《GQ》所塑造的男人形象兼具知性、感性、幽默和懂得享受生活，他們不是已經站在成功峰頂，就是正準備攀上成功高峰。《GQ》關注的焦點不只有時尚，而是用時尚的方法去詮釋食衣住行育樂各個生活層面的美好人事地物。

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