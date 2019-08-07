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其實危險很浪漫 邱澤：愈接近那一瞬間 愈覺得自己活著

2019-08-07 14:44GQ

灰色格紋披風；_灰色格紋西裝背心；_藍色襯衫，_都是Gucci。_Louis_V...
灰色格紋披風；_灰色格紋西裝背心；_藍色襯衫，_都是Gucci。_Louis_Vuitton黑色西褲。
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去年邱澤憑《誰先愛上他的》拿下台北電影獎影帝，已經示範過極致的內心戲。最新的挑戰是跟空氣演對手戲，新片《第九分局》裡演菜鳥警察，辦的卻是另一個世界的案子，片中少不了一些「非人」角色，只是在特效完成前，影帝得先自行發揮想像力。出道以來，不管挑戰再大，邱澤都沒在怕的，他覺得無感地活著才可怕，所以熱衷瀕臨極限的嗜好，諸如賽車、登山、演戲等，都是置之死地而後生，差別只在於是肉體上或精神上，或兩者皆有。所以漂亮的臉只是一種障眼法，邱澤的內在可能比你想得更複雜。

下半年邱澤有兩部片等著上映，在黑色喜劇《江湖無難事》裡是黑道，而在懸疑驚悚的《第九分局》裡是警察，但是事情不單純。黑道不是黑道，是台客製片人陰錯陽差誤入歧途；警察還是警察，只是辦案對象從人類升級成鬼，但「鬼」在拍攝現場看不見，只能跟空氣演。「這就建立在導演與演員間的信任感。導演跟你說某個看不見的東西會從哪邊走過去，長什麼樣子，事情怎麼進行，你就要全然相信。這些設定如果事後被更改，那你當下那個表演的反應就會變得很突兀。」但這不意味情感因此打了折扣。

他不想靠臉吃飯

邱澤在2018年獲得台北電影節最佳男主角獎與四個月後的金馬獎只有入圍相比，當時坐在台下的他只好笑了。「保持微笑真的是一門課題，尤其在揭曉那一刻。」演技在真實生活中偶爾也得派上用場。覺得獎項重要嗎？「說不重要嗎，但是坐在入圍席時又覺得好像滿重要的。當下那個氣氛是從來沒有想過的，事前覺得應該還好吧，但真的坐在那個席位裡，感覺還是不太一樣。」

無論如何，得到坐進入圍席的資格之後，上門邀約的角色類型變得多元。他過去演過許多偶像劇，偶像級的臉，製作方當然不會輕易放過。「之前找上我的角色以偶像劇居多，類型是那樣，市場也是那樣，就是順其自然地努力去演。」戲一演18年，已經收斂成一個嚴肅的演員才有的面容。這次拍攝封面，鏡頭外，他大致維持一種客氣跟請勿打擾的表情。不開心嗎？「也沒有，可能我在準備新的角色，腦袋裡面都在想劇本的事，也已經完全進到那個角色。」尤其新角色本身有智力障礙，對事情解讀緩慢，他不想這時有其他情緒干擾，只好把自己關起來一點點。

印花外套；黑白條紋T恤；_咖啡色運動褲；白色運動鞋，_都是Gucci。_Loui...
印花外套；黑白條紋T恤；_咖啡色運動褲；白色運動鞋，_都是Gucci。_Louis_Vuitton白色運動鞋。
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所以本次封面人物是邱澤，但不是百分之百的。「演員的樂趣在於用不同的人生過日子，可以用別的樣貌活在別人的人生裡一段時間，但不用一直下去。所以那段時間會很有畫面，對不同事情擁有不同角度的看法。」不同於人生，角色的悲苦有明確的殺青日。「有時候不會想到這裡，像拍《誰先愛上他的》時候，沒想到結束，就活在當下。但那就是阿傑啊，他不會想到接下來的，只有眼前。」欣賞那樣的性格嗎？「我覺得很浪漫。」

挑戰極限的存在感

擁有方程式賽車手資格的邱澤，曾經某次比賽中被後車追撞，肋骨斷裂插入肺部，近距離與死神打了招呼。每次他要出門比賽前，會把家裡打掃得很乾淨，一切整理好，把要帶出門的東西一件一件確認，儀式性的。「這個過程非常有趣。」不是預先把事情做最壞打算，但不知道為什麼就是想這樣做。「好像心裡比較安定一點。」外人難以了解賽車手在高速的風險裡追逐什麼，「應該是你愈接近那一瞬間，你會愈覺得自己活著。有時候我們活著都很無感嘛，我覺得那個無感最恐怖。」

「我覺得身為演員真的是一件很幸運的事，我可以用別人的角度，用他們的人生為他們活著。如果沒賽車又沒演戲，我真的就不知道要幹嘛了。」他說前陣子才想過這件事，如果不演戲的話覺得去開救護車好像挺不錯。

「因為我對輪胎抓地力很敏感，賽車手嘛，駕駛是我的強項，又可以救人，就是一個好工作。」救護車駕駛面對大量的他人死亡，承受得了嗎？他眉毛不挑一下地說：「但死亡本來就隨時隨地存在，你每天醒來後選擇喝一杯水，也是在選擇死或不死，它是個不斷來回選擇的過程，直到終點，選擇抽一根菸或不抽都是一樣道理。」

Bottega_Veneta_駝色成套西裝。_黃色針織衫；藍色襯衫，_都是Guc...
Bottega_Veneta_駝色成套西裝。_黃色針織衫；藍色襯衫，_都是Gucci。
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天真演技論其實不天真

小時候的邱澤就領悟精神的追求比物質的追求重要。

前幾年邱澤常去登山，攻頂前一晚，他習慣性檢查所有裝備，看著牙刷、毛巾、帽子、防寒衣物等在眼前攤開，發現一個人需要的就是這些，其他都是多的。「我的東西都是借來的，總有一天要還。」

對邱澤來說，能留下來的東西才重要，正如演員的工作。「現在你的表演、你的理解，所有呈現都會被畫面記錄下來，10年、20年，再久都一樣，它就是你現在的模樣，不會被取代、被更改。這個比所有物質都還實在。」

演員的浪漫在開機那一刻，如同他手握台北電影獎男主角獎座時有感而發說的話：「我很喜歡表演，不管遇到再多困難，只要機器開始錄的那一瞬間，全世界都會變得非常安靜，就像只有活在現在而已，那一瞬間是非常迷人的。希望可以不斷活在那個瞬間。」

「不管賽車、登山，做這些事情時，我心裡都會有個聲音說，這些可以促使我變成更好的演員。你對生命的熱忱、對存在的意義，有尋找的方向，也有某個程度上的了解，這些都會幫助表演。」

演過許多戲，邱澤難免遇上一些類型雷同的。「同樣角色一定會有不同課題，隨著你對於每一個人的理解。即便是你認識很久的朋友，也可能突然在某一刻發現對方原來有不同面向，你又會再重新認識這個人。演同類型的角色也是這個狀況，總會發現還有自己沒想到的可能性。」

今年37歲的邱澤，期許自己盡可能保持像個小孩子，一直到老。他的演技方法論是「天真」，就是純粹去相信自己的角色，努力跟角色站在一起。「這些都需要天真與想像力。」問邱澤「天真」是演員普遍具備的條件，還是只有你特別在意？「不知道其他人有沒有，還是只有我這麼想。」然後他腦筋多轉一下後說：「如果只有我這麼想，那真的就很天真了。」他像解開一道不算太難的數學題那樣地笑了。

咖啡色成套西裝；_咖啡色立領長袖上衣，_都是Dior_Men。
咖啡色成套西裝；_咖啡色立領長袖上衣，_都是Dior_Men。
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PROFILE

● 英文名：Roy Chiu

● 暱稱：阿澤、酷A

● 生日：1981∕10∕14

● 星座：天秤座

● 血型：AB型

● 作品：《無敵珊寶妹》《小資女孩向前衝》

《必娶女人》《原來一家人》《誰先愛上他的》

經歷：2001年出道，曾因不適應演藝圈文化而退出。2008年復出，2011年演出電視劇《小資女孩向前衝》收視亮眼，再次獲得注意，之後多部戲劇作品都有不錯回響。2016年分別以《必娶女人》與《滾石愛情故事-最後一次溫柔》入圍金鐘獎兩項男主角獎，2018年憑電影《誰先愛上他的》拿下台北電影獎最佳男主角，並入圍金馬獎，演技大獲肯定。今年下半年將在電影《第九分局》與《江湖無難事》中嘗試有別以往的演出。

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GQ

從1996年至今，《GQ》國際中文版在讀者心目中向來是hi-quality生活風格的代表。《GQ》所塑造的男人形象兼具知性、感性、幽默和懂得享受生活，他們不是已經站在成功峰頂，就是正準備攀上成功高峰。《GQ》關注的焦點不只有時尚，而是用時尚的方法去詮釋食衣住行育樂各個生活層面的美好人事地物。
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