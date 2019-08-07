其實危險很浪漫 邱澤：愈接近那一瞬間 愈覺得自己活著

灰色格紋披風；_灰色格紋西裝背心；_藍色襯衫，_都是Gucci。_Louis_Vuitton黑色西褲。 分享 facebook 去年邱澤憑《誰先愛上他的》拿下台北電影獎影帝，已經示範過極致的內心戲。最新的挑戰是跟空氣演對手戲，新片《第九分局》裡演菜鳥警察，辦的卻是另一個世界的案子，片中少不了一些「非人」角色，只是在特效完成前，影帝得先自行發揮想像力。出道以來，不管挑戰再大，邱澤都沒在怕的，他覺得無感地活著才可怕，所以熱衷瀕臨極限的嗜好，諸如賽車、登山、演戲等，都是置之死地而後生，差別只在於是肉體上或精神上，或兩者皆有。所以漂亮的臉只是一種障眼法，邱澤的內在可能比你想得更複雜。

下半年邱澤有兩部片等著上映，在黑色喜劇《江湖無難事》裡是黑道，而在懸疑驚悚的《第九分局》裡是警察，但是事情不單純。黑道不是黑道，是台客製片人陰錯陽差誤入歧途；警察還是警察，只是辦案對象從人類升級成鬼，但「鬼」在拍攝現場看不見，只能跟空氣演。「這就建立在導演與演員間的信任感。導演跟你說某個看不見的東西會從哪邊走過去，長什麼樣子，事情怎麼進行，你就要全然相信。這些設定如果事後被更改，那你當下那個表演的反應就會變得很突兀。」但這不意味情感因此打了折扣。

他不想靠臉吃飯

邱澤在2018年獲得台北電影節最佳男主角獎與四個月後的金馬獎只有入圍相比，當時坐在台下的他只好笑了。「保持微笑真的是一門課題，尤其在揭曉那一刻。」演技在真實生活中偶爾也得派上用場。覺得獎項重要嗎？「說不重要嗎，但是坐在入圍席時又覺得好像滿重要的。當下那個氣氛是從來沒有想過的，事前覺得應該還好吧，但真的坐在那個席位裡，感覺還是不太一樣。」

無論如何，得到坐進入圍席的資格之後，上門邀約的角色類型變得多元。他過去演過許多偶像劇，偶像級的臉，製作方當然不會輕易放過。「之前找上我的角色以偶像劇居多，類型是那樣，市場也是那樣，就是順其自然地努力去演。」戲一演18年，已經收斂成一個嚴肅的演員才有的面容。這次拍攝封面，鏡頭外，他大致維持一種客氣跟請勿打擾的表情。不開心嗎？「也沒有，可能我在準備新的角色，腦袋裡面都在想劇本的事，也已經完全進到那個角色。」尤其新角色本身有智力障礙，對事情解讀緩慢，他不想這時有其他情緒干擾，只好把自己關起來一點點。

印花外套；黑白條紋T恤；_咖啡色運動褲；白色運動鞋，_都是Gucci。_Louis_Vuitton白色運動鞋。 分享 facebook

所以本次封面人物是邱澤，但不是百分之百的。「演員的樂趣在於用不同的人生過日子，可以用別的樣貌活在別人的人生裡一段時間，但不用一直下去。所以那段時間會很有畫面，對不同事情擁有不同角度的看法。」不同於人生，角色的悲苦有明確的殺青日。「有時候不會想到這裡，像拍《誰先愛上他的》時候，沒想到結束，就活在當下。但那就是阿傑啊，他不會想到接下來的，只有眼前。」欣賞那樣的性格嗎？「我覺得很浪漫。」

挑戰極限的存在感

擁有方程式賽車手資格的邱澤，曾經某次比賽中被後車追撞，肋骨斷裂插入肺部，近距離與死神打了招呼。每次他要出門比賽前，會把家裡打掃得很乾淨，一切整理好，把要帶出門的東西一件一件確認，儀式性的。「這個過程非常有趣。」不是預先把事情做最壞打算，但不知道為什麼就是想這樣做。「好像心裡比較安定一點。」外人難以了解賽車手在高速的風險裡追逐什麼，「應該是你愈接近那一瞬間，你會愈覺得自己活著。有時候我們活著都很無感嘛，我覺得那個無感最恐怖。」

「我覺得身為演員真的是一件很幸運的事，我可以用別人的角度，用他們的人生為他們活著。如果沒賽車又沒演戲，我真的就不知道要幹嘛了。」他說前陣子才想過這件事，如果不演戲的話覺得去開救護車好像挺不錯。

「因為我對輪胎抓地力很敏感，賽車手嘛，駕駛是我的強項，又可以救人，就是一個好工作。」救護車駕駛面對大量的他人死亡，承受得了嗎？他眉毛不挑一下地說：「但死亡本來就隨時隨地存在，你每天醒來後選擇喝一杯水，也是在選擇死或不死，它是個不斷來回選擇的過程，直到終點，選擇抽一根菸或不抽都是一樣道理。」

Bottega_Veneta_駝色成套西裝。_黃色針織衫；藍色襯衫，_都是Gucci。 分享 facebook

天真演技論其實不天真

小時候的邱澤就領悟精神的追求比物質的追求重要。

前幾年邱澤常去登山，攻頂前一晚，他習慣性檢查所有裝備，看著牙刷、毛巾、帽子、防寒衣物等在眼前攤開，發現一個人需要的就是這些，其他都是多的。「我的東西都是借來的，總有一天要還。」

對邱澤來說，能留下來的東西才重要，正如演員的工作。「現在你的表演、你的理解，所有呈現都會被畫面記錄下來，10年、20年，再久都一樣，它就是你現在的模樣，不會被取代、被更改。這個比所有物質都還實在。」

演員的浪漫在開機那一刻，如同他手握台北電影獎男主角獎座時有感而發說的話：「我很喜歡表演，不管遇到再多困難，只要機器開始錄的那一瞬間，全世界都會變得非常安靜，就像只有活在現在而已，那一瞬間是非常迷人的。希望可以不斷活在那個瞬間。」

「不管賽車、登山，做這些事情時，我心裡都會有個聲音說，這些可以促使我變成更好的演員。你對生命的熱忱、對存在的意義，有尋找的方向，也有某個程度上的了解，這些都會幫助表演。」

演過許多戲，邱澤難免遇上一些類型雷同的。「同樣角色一定會有不同課題，隨著你對於每一個人的理解。即便是你認識很久的朋友，也可能突然在某一刻發現對方原來有不同面向，你又會再重新認識這個人。演同類型的角色也是這個狀況，總會發現還有自己沒想到的可能性。」

今年37歲的邱澤，期許自己盡可能保持像個小孩子，一直到老。他的演技方法論是「天真」，就是純粹去相信自己的角色，努力跟角色站在一起。「這些都需要天真與想像力。」問邱澤「天真」是演員普遍具備的條件，還是只有你特別在意？「不知道其他人有沒有，還是只有我這麼想。」然後他腦筋多轉一下後說：「如果只有我這麼想，那真的就很天真了。」他像解開一道不算太難的數學題那樣地笑了。

咖啡色成套西裝；_咖啡色立領長袖上衣，_都是Dior_Men。 分享 facebook

PROFILE

● 英文名：Roy Chiu

● 暱稱：阿澤、酷A

● 生日：1981∕10∕14

● 星座：天秤座

● 血型：AB型

● 作品：《無敵珊寶妹》《小資女孩向前衝》

《必娶女人》《原來一家人》《誰先愛上他的》

經歷：2001年出道，曾因不適應演藝圈文化而退出。2008年復出，2011年演出電視劇《小資女孩向前衝》收視亮眼，再次獲得注意，之後多部戲劇作品都有不錯回響。2016年分別以《必娶女人》與《滾石愛情故事-最後一次溫柔》入圍金鐘獎兩項男主角獎，2018年憑電影《誰先愛上他的》拿下台北電影獎最佳男主角，並入圍金馬獎，演技大獲肯定。今年下半年將在電影《第九分局》與《江湖無難事》中嘗試有別以往的演出。