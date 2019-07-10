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像誤闖森林的小白兔 曾沛慈：你有沒有辦法接受那個最赤裸、最脆弱的自己？

2019-07-10 10:16GQ

文─Leo Chen

歌手與演員是曾沛慈的兩個身分，各自經營得有聲有色，只是戲劇作品產量比較多，上半年更因《我們與惡的距離》裡的暖心姊姊角色，將粉絲版圖從學生族群往外擴張許多。很多人說她暖，她卻抗議：「可是我沒那麼暖啊，有時候也滿孤僻的。」暫時無法在戲劇裡展現孤僻那一面，就先收在即將發行的新專輯裡吧。

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「謎之音」是這次專輯主題，也是曾沛慈內心劇場的新戲碼。她說如果一個完全不認識她的人，會從家人、朋友與工作同事口中聽到三個不同版本的她，這就是一種謎樣感。「哪一個是我？」連自己都迷惑起來。人不只是由75兆細胞組成，還有層出不窮的心理活動，這次曾沛慈決定來一次誠懇告白：「你有沒有辦法接受那個最赤裸、最脆弱的自己？我覺得滿重要的，很難，但是很重要。」

問曾沛慈什麼樣的妳是讓妳最舒服的？「躺著的時候吧。」她坦坦蕩蕩地回答。「常常都是一睜開眼，或睡覺前，我在這兩個時段沒辦法偽裝任何事情。」昨晚她做了個惡夢，醒來後，她想這是什麼詭異的夢，或可視為內心的謎之音。「這剛好是一個我可以發現內心最赤裸、最脆弱之處的時候，所以張開眼睛我就要去Fix它。」2007年，她以當屆第六名成績從《超級星光大道》畢業，思考了一年後，還是投入演藝圈，卻以戲劇作品出道，累積幾個知名角色，也發過兩張反應不錯的專輯，一路順風的故事聽來不夠曲折，即使自認內心戲不少，旁人看她就是沒有陰影。

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誤闖森林的小白兔　　

如果得從唱歌與演戲當中二選一？「這很難選耶。」皺起眉頭，想了一下：「不選，我不想把自己定型。不選就有各種可能了。」我們當然不打算放過她，她只好放棄：「這樣講好了，現階段，一定要寫現階段喔，怕大家誤會。上部戲還沒殺青時，我還想說，愈來愈確定自己非常非常喜歡唱歌，尤其是這張專輯，很多都太貼近我了，我甚至跟公司說這些歌也來得太巧了吧，註定是要給我唱的啊！」她說她難得有這種霸氣。

她形容自己一開始像隻小白兔誤闖叢林，不免好奇地探索世界。現在呢？「獅子吧。」怕誤會，連忙補充說：「可是我不是要去吃別人，意思是對挑戰這些歌曲，甚至是當歌手的自己。我想要侵略式地探索更多，有點享受這種『來吧！看還有多少曾沛慈』的這種感覺。」

其實曾沛慈是留過長髮的，20年前。更小的時候她熱愛公主頭，根據母親的描述，出門前光綁頭髮就能花上一小時，別人還不許碰，然後搭配一身洋裝，完成標準公主Look，如此在意自己的外貌。直到升上國中有了髮禁，頭髮剪短也沒哭，但青春期就這樣開始了。也許是賀爾蒙作祟，她說從此自信不再爆棚，反正沒以前活得那麼自己。

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內心小劇場還在排練中

「哇，以前很黏ㄟ。」她對過往在愛情裡的自己露出一點嫌棄的臉色，但現在好多了，以前欣賞一個人，會極盡所能地隱藏，不知道為什麼要藏，可能沒自信。那現在稍微多一點自信了，就想著要不要說出來？「現在的我會開始思考，一定要有個人陪嗎？但我現在很忙ㄟ。但還是好想告訴對方，為什麼啊，以前不想講的？OK，可能是我變勇敢了。」現在她渴望的關係是兩個人各自都能做好自己，「然後看可以怎麼相處，我不需再要求說，你就不能怎麼樣一點？或許愛情本來就需要磨合，我很期待那種彼此相愛，同時做自己的關係。」　

如果我要覺得我可以性感、可以神祕，那這些也會是我。我可以決定我是誰，我現在要這樣覺得。現在的我會開始思考，一定要有個人陪嗎？但我現在很忙ㄟ！但還是好想告訴對方，可能是我變勇敢了。

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PROFILE

 生日：1984 / 10 / 21

 身高：173cm

 體重：祕密。哈哈哈

 最近想完成的私人計畫：喜歡早餐店、唱歌，用電影、旅行……充電，正在想辦法把一本書好好看完。

 用幾個形容詞形容自己：別人通常說我可愛善良美麗小Kiang，但其實每個人都可以有無數個形容詞。

 近期有感的一句話：當你偽裝的愈多，實際獲得的也就愈少─From阿拉丁

 最近讓你感到幸福的瞬間：睡飽，好好吃一頓飯

 心情不好的時候會做什麼：禱告

 近期作品：台劇《我們與惡的距離》、新專輯《謎之音》

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GQ

從1996年至今，《GQ》國際中文版在讀者心目中向來是hi-quality生活風格的代表。《GQ》所塑造的男人形象兼具知性、感性、幽默和懂得享受生活，他們不是已經站在成功峰頂，就是正準備攀上成功高峰。《GQ》關注的焦點不只有時尚，而是用時尚的方法去詮釋食衣住行育樂各個生活層面的美好人事地物。
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