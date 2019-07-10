像誤闖森林的小白兔 曾沛慈：你有沒有辦法接受那個最赤裸、最脆弱的自己？

文─Leo Chen

歌手與演員是曾沛慈的兩個身分，各自經營得有聲有色，只是戲劇作品產量比較多，上半年更因《我們與惡的距離》裡的暖心姊姊角色，將粉絲版圖從學生族群往外擴張許多。很多人說她暖，她卻抗議：「可是我沒那麼暖啊，有時候也滿孤僻的。」暫時無法在戲劇裡展現孤僻那一面，就先收在即將發行的新專輯裡吧。

分享 facebook 「謎之音」是這次專輯主題，也是曾沛慈內心劇場的新戲碼。她說如果一個完全不認識她的人，會從家人、朋友與工作同事口中聽到三個不同版本的她，這就是一種謎樣感。「哪一個是我？」連自己都迷惑起來。人不只是由75兆細胞組成，還有層出不窮的心理活動，這次曾沛慈決定來一次誠懇告白：「你有沒有辦法接受那個最赤裸、最脆弱的自己？我覺得滿重要的，很難，但是很重要。」

問曾沛慈什麼樣的妳是讓妳最舒服的？「躺著的時候吧。」她坦坦蕩蕩地回答。「常常都是一睜開眼，或睡覺前，我在這兩個時段沒辦法偽裝任何事情。」昨晚她做了個惡夢，醒來後，她想這是什麼詭異的夢，或可視為內心的謎之音。「這剛好是一個我可以發現內心最赤裸、最脆弱之處的時候，所以張開眼睛我就要去Fix它。」2007年，她以當屆第六名成績從《超級星光大道》畢業，思考了一年後，還是投入演藝圈，卻以戲劇作品出道，累積幾個知名角色，也發過兩張反應不錯的專輯，一路順風的故事聽來不夠曲折，即使自認內心戲不少，旁人看她就是沒有陰影。

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如果得從唱歌與演戲當中二選一？「這很難選耶。」皺起眉頭，想了一下：「不選，我不想把自己定型。不選就有各種可能了。」我們當然不打算放過她，她只好放棄：「這樣講好了，現階段，一定要寫現階段喔，怕大家誤會。上部戲還沒殺青時，我還想說，愈來愈確定自己非常非常喜歡唱歌，尤其是這張專輯，很多都太貼近我了，我甚至跟公司說這些歌也來得太巧了吧，註定是要給我唱的啊！」她說她難得有這種霸氣。

她形容自己一開始像隻小白兔誤闖叢林，不免好奇地探索世界。現在呢？「獅子吧。」怕誤會，連忙補充說：「可是我不是要去吃別人，意思是對挑戰這些歌曲，甚至是當歌手的自己。我想要侵略式地探索更多，有點享受這種『來吧！看還有多少曾沛慈』的這種感覺。」

其實曾沛慈是留過長髮的，20年前。更小的時候她熱愛公主頭，根據母親的描述，出門前光綁頭髮就能花上一小時，別人還不許碰，然後搭配一身洋裝，完成標準公主Look，如此在意自己的外貌。直到升上國中有了髮禁，頭髮剪短也沒哭，但青春期就這樣開始了。也許是賀爾蒙作祟，她說從此自信不再爆棚，反正沒以前活得那麼自己。

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「哇，以前很黏ㄟ。」她對過往在愛情裡的自己露出一點嫌棄的臉色，但現在好多了，以前欣賞一個人，會極盡所能地隱藏，不知道為什麼要藏，可能沒自信。那現在稍微多一點自信了，就想著要不要說出來？「現在的我會開始思考，一定要有個人陪嗎？但我現在很忙ㄟ。但還是好想告訴對方，為什麼啊，以前不想講的？OK，可能是我變勇敢了。」現在她渴望的關係是兩個人各自都能做好自己，「然後看可以怎麼相處，我不需再要求說，你就不能怎麼樣一點？或許愛情本來就需要磨合，我很期待那種彼此相愛，同時做自己的關係。」

如果我要覺得我可以性感、可以神祕，那這些也會是我。我可以決定我是誰，我現在要這樣覺得。現在的我會開始思考，一定要有個人陪嗎？但我現在很忙ㄟ！但還是好想告訴對方，可能是我變勇敢了。

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PROFILE

 生日：1984 / 10 / 21

 身高：173cm

 體重：祕密。哈哈哈

 最近想完成的私人計畫：喜歡早餐店、唱歌，用電影、旅行……充電，正在想辦法把一本書好好看完。

 用幾個形容詞形容自己：別人通常說我可愛善良美麗小Kiang，但其實每個人都可以有無數個形容詞。

 近期有感的一句話：當你偽裝的愈多，實際獲得的也就愈少─From阿拉丁

 最近讓你感到幸福的瞬間：睡飽，好好吃一頓飯

 心情不好的時候會做什麼：禱告

 近期作品：台劇《我們與惡的距離》、新專輯《謎之音》