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以一打十的人生 甄子丹：夠感性 詮釋角色才更有血有肉

2019-07-04 15:32GQ

華人地區自不用說，連好萊塢也樂於替他買單。甄子丹演出《星際大戰外傳：俠盜一號》橫掃10億美元票房，據聞漫威電影也有意找他加入超級英雄行列。若說這位武打明星的成就是打出來的未必公平，拳腳間你來我往何嘗不需動用演技，何況他在電影裡貢獻的往往比單純做一個演員還多。「一個打十個」不只是葉師傅在銀幕裡的一句台詞，更是甄子丹在鏡頭外人生的拚搏寫照。

灰色Logo高領針織衫；_灰色西褲；老花Logo高筒靴，_都是Dior_Men。
灰色Logo高領針織衫；_灰色西褲；老花Logo高筒靴，_都是Dior_Men。
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把一個廣東佛山的武學大師推廣成為華人世界的民族英雄，這是電影的魅力之一，弄假成真。給你看葉問本人的照片，你未必認得，但提起葉問二字，就像制約反應般讓人聯想起甄子丹的臉。這系列一演12年，將在今年迎來最終集。英雄當久了就算不累也可能會膩，即使這個角色讓他再攀顛峰，但他不介意登上其他山頭，看看風景有何不同。

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3.1_Phillip_Lim_交叉綁帶襯衫。_Dior_Men灰色口袋工作褲。_Louis_Vuitton方形腰包。_Donnieye飛行員眼鏡。
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夠感性 詮釋角色才更有血有肉

甄子丹說，可能年紀愈大，心態會不一樣，包容心比較高。但也不是沒有脾氣大的時候，他補充說，每個人都有情緒，沒有情緒很難做演員。「演員就與其他藝術家一樣，必須要有感性，才能把戲演得有血有肉，關鍵是怎麼去平衡自己的情緒。」

問他曾經歷過低潮？他告訴你，「唉，每個人都有低潮。」而且低潮不只一個，銀行存款只剩100元港幣，製片請他吃便當，這些都遭遇過，沒說的應該還有很多，只是他不打算提，說都過去了。帶著粵語腔的國語，習慣性拖長尾音，讓一切更顯得雲淡風輕。「只能說低潮肯定有，但我已經說不出來，因為已經過去那麼久，沒感覺了。」然後報以優雅微笑，測量不出陰影面積。

這份從容你常能在甄子丹或葉師傅臉上看到。當初葉問這個角色找上他，他不確定能否駕馭。導演葉偉信獨具慧眼從他身上看到與角色相符的內在氣質，他則盡力滿足導演期待。首集還來不及深究角色，也沒想過還有續集的可能，隨著電影大受歡迎，緊接著拍第二集時，甄子丹認真研究與揣摩角色，到第三集已經得心應手。第四集在開拍前兩天才收到劇本，他也不擔心，因為相信只有一個葉問。「第四集我演得很自然、很輕鬆，沒有特別大壓力。演員有時候去揣摩一個人物，必須把自己對於人生對於生活的體驗，放入角色。所以我把我認為葉問應該的反應與情緒，與甄子丹在現實生活裡的經驗融合一起，第四集的演出就如此形成。」

黑色成套西裝；白色標語襯衫，都是Berluti。Christian_Loubou...
黑色成套西裝；白色標語襯衫，都是Berluti。Christian_Louboutin豹紋飾鑽樂福鞋。_箭頭項鍊；星星戒指；銀色單環戒指；群星戒指，都是Cody_Sanderson。
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把劣勢化為優勢的從容自得

但影史上的葉問不只一位，如果你也記得梁朝偉，記得當時兩部戲選擇同一題材而引發爭議的故事，甄子丹稱之為小插曲。「當時傳出王家衛也要拍葉問，梁朝偉主演，他們籌備多年，但一直沒動作。我則是簽給黃百鳴的公司，合約還剩一部電影，本來打算拍衛斯理，突然有天黃百鳴跟我說別拍衛斯理，先拍葉問。我想，葉問不是王家衛他們去拍嗎？後來聽說沒有版權，而我們這邊也得到葉問兒子全力支持。各有各拍吧，於是我們就拍了。」這讓王家衛那邊不怎麼開心，發了一點牢騷登上報刊頭版，不外乎是葉偉信如何比得上王家衛，甄子丹如何比得上梁朝偉。後來甄子丹版的葉問先上映，他還到戲院觀察觀眾反應，然後知道這次他成功了。

也許這就是甄子丹沒辦法說出低潮的原因，他總能在困境中翻轉，將劣勢化為優勢。所以不是沒有負面記憶，而是拉長時間後再看，一切都是好的，其他的就只是小插曲。從影36年，小插曲當然不少，在問他現實生活中是否有「一個打十個」的情境時，他說每天拍戲都是一打十。「拍那麼多電影，其實我的角色很多，是演員、監製，也是武術指導、動作導演，是一部電影裡連接大家的橋樑。」於是他又貢獻一則小插曲，關於前年他與劉德華合演王晶導演的電影《追龍》。

這部根據真實人物構想出的警匪動作片，預算10億台幣，最終賣出26億票房。王晶的電影賣座不讓人意外，但獲得香港金像獎六項提名則前所未見。「從我開始答應王晶拍《追龍》，我與劉德華、王晶都是監製，但基本上八成的工作都是我來，所以王晶必須謝謝我，因為《追龍》得到六項金像獎提名，他的片從來沒有被提名的。」半開玩笑的他表示。

此戲甄子丹除了演，還負責隨時找編劇們討論修改劇本，設計動作場面，後續剪接也花了他5個月時間，音樂則用上了懷舊的70年代美國音樂，Motown、Soul Train等。「我是第一個華語片裡用Earth, Wind & Fire的音樂，因為王晶對音樂也不懂，他也不理，反正我去處理了。華語片雖也用過很多英文經典歌，一般都是白人歌手，很少用黑人的，最多就是Jazz，但沒有過Motown的70年代音樂，但我想營造那種情調，就去買了版權。」每一個細節都花心血。但他說：「我覺得你愛一樣東西，不可能只是一部分的投入，而是要全情投入。」

現在能讓他全情投入的只有兩件事，家庭與拍戲。「我非常享受拍戲得到的一些回報，當然不可能每個演員都把每部戲拍成經典，最好的演員都會失手，因為電影成功與否，不僅是一個人的東西，還有整體，再加上運氣。但是我每部電影都很認真去拍，希望做到最好。」即使電影最終呈現的結果未必是個人努力所能掌控，但比起演員，他覺得做為一個丈夫與父親的難度更高。「我一直覺得身為藝人，很難像一個普通人去盡一些應該做的責任，首先你的時間不可能正常，偶爾還去外地拍戲，與家人相處機會未必很多。但孩子每天都在成長，有時候會讓你覺得追不上，所以如何與他們的成長同步，並理解他們，我想是一輩子的學問。」

墨綠色皮衣；_咖啡色針織衫；白色針織衫；_咖啡色西褲，都是Tom_Ford。_S...
墨綠色皮衣；_咖啡色針織衫；白色針織衫；_咖啡色西褲，都是Tom_Ford。_Septíème_Largeur_紅棕色高筒皮靴。_Cody_Sanderson_雙箭頭銀項鍊。_Donnieye_咖啡色飛行員太陽眼鏡。
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不只武打了得 時尚也涉略頗深

家庭的部分他做得如何，旁人也許無從得知，但演員做的好壞，觀眾卻看得明白。他是演員，卻因為打得好，所以頭銜前面被加註了武打二字，好像他只能演某種類型，或觀眾也只想看他乾淨俐落的解決對手。如今將脫下葉問的一身藍色長掛，他迫不及待換上繽紛時裝。「我自己在外國生活很長時間，無論功夫、思維都比較開放，所以我的性格其實適合拍時裝片，只是大家覺得我是葉問，那麼我就演大家想看到的樣子。但其實我喜歡彈鋼琴，喜歡跟我的小孩在一起，也喜歡開玩笑，喜歡生活，我喜歡好多很酷的東西，比如我喜歡時尚，我喜歡看《GQ》。」

武打演員與時尚的距離其實沒想像得遠，至少甄子丹不是，他對打扮自己極有興趣，也設計太陽眼鏡，電影裡常以這項單品為不同角色增添氣息，觀眾也愛，後來他乾脆自己做。「大家對武打演員有刻板印象，覺得你怎麼會懂時尚？但我一直很喜歡，可惜我很多同行不怎麼熱衷。但你看李小龍，他是很時尚、很有型的。他的徒弟Steve McQueen，James Cobum也一樣，只是李小龍的功夫形象太強，所以大家忽略了他同時是一個時尚Icon。」

甄子丹拍過很多雜誌封面，可能比任何一位功夫明星都多，但登上《GQ》卻是頭一遭。年輕時在美國生活的那段日子，他曾經捧著《GQ》的封面想，會不會有天有個華人出現在封面？那時他沒想過自己會成為演員，而且是家喻戶曉的。如今演了36年戲，擁有代表作品，他與葉問這個角色共存共榮12年，他覺得夠久了，應該做點別的嘗試，即使他一直就這麼做。「大家對於甄子丹的形象就是那種很傳統的武術宗師，其實我有另外一面，我喜歡的類型是時裝動作片，現在也正在拍，希望之後能夠再創造一些好電影給觀眾，同時非常感謝觀眾那麼多年來一直那麼喜愛我扮演葉問。」

沒有太大的失落，因為甄子丹還在往前走，他說除非今天退休了，對於自我提升沒有激情或欲望，那才會有道別的感傷。「心態是最重要的，你必須要有欲望、有野心，對任何事必須有那份激情。然後我可能真的有點運氣。」於是甄子丹意味深長地又說起一段小插曲。「20幾年前有個導演叫劉鎮偉，後來也跟王家衛合開電影公司。他來找我演一部電影，暫定名是《小龍與我》或是《葉問傳》，我還拿了訂金，也有幾萬塊吧。後來好像投資者跑掉，所以一直沒拍。十幾年後在新聞裡知道王家衛準備拍葉問，我沒放在心裡，因為已經過去那麼久了，我不知道是否劉鎮偉給了王家衛這個概念，總之王家衛確定要拍一部葉問，後來名字也改成《一代宗師》。反正這個小插曲，我覺得七七八八應該錯不了多少。」運氣這東西，有時你不會當下察覺，卻會在多年後回首時發現，原來彼此早就已經打過照面。

PROFILE

英文名：Donnie Yen

暱稱：丹爺、宇宙最強

生日：1963∕7∕27

星座：獅子座

代表作品：《洪熙官》《精武門》 《新龍門客棧》《英雄》《殺破狼》《葉問》《武俠》 《星際大戰外傳：俠盜一號》《追龍》

經歷：1984年首度擔綱演出電影《笑太極》，1992年憑《黃飛鴻2之男兒當自強》入圍香港金像獎男配角，2003年憑《千機變》獲最佳動作設計獎，至今共計獲得金馬獎與香港金像獎7項獎座。2008年演出《葉問》再創演藝事業巔峰，該系列共四集，最終集預計於2019下半年推出。

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GQ

從1996年至今，《GQ》國際中文版在讀者心目中向來是hi-quality生活風格的代表。《GQ》所塑造的男人形象兼具知性、感性、幽默和懂得享受生活，他們不是已經站在成功峰頂，就是正準備攀上成功高峰。《GQ》關注的焦點不只有時尚，而是用時尚的方法去詮釋食衣住行育樂各個生活層面的美好人事地物。

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