以一打十的人生 甄子丹：夠感性 詮釋角色才更有血有肉

華人地區自不用說，連好萊塢也樂於替他買單。甄子丹演出《星際大戰外傳：俠盜一號》橫掃10億美元票房，據聞漫威電影也有意找他加入超級英雄行列。若說這位武打明星的成就是打出來的未必公平，拳腳間你來我往何嘗不需動用演技，何況他在電影裡貢獻的往往比單純做一個演員還多。「一個打十個」不只是葉師傅在銀幕裡的一句台詞，更是甄子丹在鏡頭外人生的拚搏寫照。

灰色Logo高領針織衫；_灰色西褲；老花Logo高筒靴，_都是Dior_Men。 分享 facebook

把一個廣東佛山的武學大師推廣成為華人世界的民族英雄，這是電影的魅力之一，弄假成真。給你看葉問本人的照片，你未必認得，但提起葉問二字，就像制約反應般讓人聯想起甄子丹的臉。這系列一演12年，將在今年迎來最終集。英雄當久了就算不累也可能會膩，即使這個角色讓他再攀顛峰，但他不介意登上其他山頭，看看風景有何不同。

3.1_Phillip_Lim_交叉綁帶襯衫。_Dior_Men灰色口袋工作褲。_Louis_Vuitton方形腰包。_Donnieye飛行員眼鏡。 分享 facebook 夠感性 詮釋角色才更有血有肉

甄子丹說，可能年紀愈大，心態會不一樣，包容心比較高。但也不是沒有脾氣大的時候，他補充說，每個人都有情緒，沒有情緒很難做演員。「演員就與其他藝術家一樣，必須要有感性，才能把戲演得有血有肉，關鍵是怎麼去平衡自己的情緒。」

問他曾經歷過低潮？他告訴你，「唉，每個人都有低潮。」而且低潮不只一個，銀行存款只剩100元港幣，製片請他吃便當，這些都遭遇過，沒說的應該還有很多，只是他不打算提，說都過去了。帶著粵語腔的國語，習慣性拖長尾音，讓一切更顯得雲淡風輕。「只能說低潮肯定有，但我已經說不出來，因為已經過去那麼久，沒感覺了。」然後報以優雅微笑，測量不出陰影面積。

這份從容你常能在甄子丹或葉師傅臉上看到。當初葉問這個角色找上他，他不確定能否駕馭。導演葉偉信獨具慧眼從他身上看到與角色相符的內在氣質，他則盡力滿足導演期待。首集還來不及深究角色，也沒想過還有續集的可能，隨著電影大受歡迎，緊接著拍第二集時，甄子丹認真研究與揣摩角色，到第三集已經得心應手。第四集在開拍前兩天才收到劇本，他也不擔心，因為相信只有一個葉問。「第四集我演得很自然、很輕鬆，沒有特別大壓力。演員有時候去揣摩一個人物，必須把自己對於人生對於生活的體驗，放入角色。所以我把我認為葉問應該的反應與情緒，與甄子丹在現實生活裡的經驗融合一起，第四集的演出就如此形成。」

黑色成套西裝；白色標語襯衫，都是Berluti。Christian_Louboutin豹紋飾鑽樂福鞋。_箭頭項鍊；星星戒指；銀色單環戒指；群星戒指，都是Cody_Sanderson。 分享 facebook 把劣勢化為優勢的從容自得

但影史上的葉問不只一位，如果你也記得梁朝偉，記得當時兩部戲選擇同一題材而引發爭議的故事，甄子丹稱之為小插曲。「當時傳出王家衛也要拍葉問，梁朝偉主演，他們籌備多年，但一直沒動作。我則是簽給黃百鳴的公司，合約還剩一部電影，本來打算拍衛斯理，突然有天黃百鳴跟我說別拍衛斯理，先拍葉問。我想，葉問不是王家衛他們去拍嗎？後來聽說沒有版權，而我們這邊也得到葉問兒子全力支持。各有各拍吧，於是我們就拍了。」這讓王家衛那邊不怎麼開心，發了一點牢騷登上報刊頭版，不外乎是葉偉信如何比得上王家衛，甄子丹如何比得上梁朝偉。後來甄子丹版的葉問先上映，他還到戲院觀察觀眾反應，然後知道這次他成功了。

也許這就是甄子丹沒辦法說出低潮的原因，他總能在困境中翻轉，將劣勢化為優勢。所以不是沒有負面記憶，而是拉長時間後再看，一切都是好的，其他的就只是小插曲。從影36年，小插曲當然不少，在問他現實生活中是否有「一個打十個」的情境時，他說每天拍戲都是一打十。「拍那麼多電影，其實我的角色很多，是演員、監製，也是武術指導、動作導演，是一部電影裡連接大家的橋樑。」於是他又貢獻一則小插曲，關於前年他與劉德華合演王晶導演的電影《追龍》。

這部根據真實人物構想出的警匪動作片，預算10億台幣，最終賣出26億票房。王晶的電影賣座不讓人意外，但獲得香港金像獎六項提名則前所未見。「從我開始答應王晶拍《追龍》，我與劉德華、王晶都是監製，但基本上八成的工作都是我來，所以王晶必須謝謝我，因為《追龍》得到六項金像獎提名，他的片從來沒有被提名的。」半開玩笑的他表示。

此戲甄子丹除了演，還負責隨時找編劇們討論修改劇本，設計動作場面，後續剪接也花了他5個月時間，音樂則用上了懷舊的70年代美國音樂，Motown、Soul Train等。「我是第一個華語片裡用Earth, Wind & Fire的音樂，因為王晶對音樂也不懂，他也不理，反正我去處理了。華語片雖也用過很多英文經典歌，一般都是白人歌手，很少用黑人的，最多就是Jazz，但沒有過Motown的70年代音樂，但我想營造那種情調，就去買了版權。」每一個細節都花心血。但他說：「我覺得你愛一樣東西，不可能只是一部分的投入，而是要全情投入。」

現在能讓他全情投入的只有兩件事，家庭與拍戲。「我非常享受拍戲得到的一些回報，當然不可能每個演員都把每部戲拍成經典，最好的演員都會失手，因為電影成功與否，不僅是一個人的東西，還有整體，再加上運氣。但是我每部電影都很認真去拍，希望做到最好。」即使電影最終呈現的結果未必是個人努力所能掌控，但比起演員，他覺得做為一個丈夫與父親的難度更高。「我一直覺得身為藝人，很難像一個普通人去盡一些應該做的責任，首先你的時間不可能正常，偶爾還去外地拍戲，與家人相處機會未必很多。但孩子每天都在成長，有時候會讓你覺得追不上，所以如何與他們的成長同步，並理解他們，我想是一輩子的學問。」

墨綠色皮衣；_咖啡色針織衫；白色針織衫；_咖啡色西褲，都是Tom_Ford。_Septíème_Largeur_紅棕色高筒皮靴。_Cody_Sanderson_雙箭頭銀項鍊。_Donnieye_咖啡色飛行員太陽眼鏡。 分享 facebook 不只武打了得 時尚也涉略頗深

家庭的部分他做得如何，旁人也許無從得知，但演員做的好壞，觀眾卻看得明白。他是演員，卻因為打得好，所以頭銜前面被加註了武打二字，好像他只能演某種類型，或觀眾也只想看他乾淨俐落的解決對手。如今將脫下葉問的一身藍色長掛，他迫不及待換上繽紛時裝。「我自己在外國生活很長時間，無論功夫、思維都比較開放，所以我的性格其實適合拍時裝片，只是大家覺得我是葉問，那麼我就演大家想看到的樣子。但其實我喜歡彈鋼琴，喜歡跟我的小孩在一起，也喜歡開玩笑，喜歡生活，我喜歡好多很酷的東西，比如我喜歡時尚，我喜歡看《GQ》。」

武打演員與時尚的距離其實沒想像得遠，至少甄子丹不是，他對打扮自己極有興趣，也設計太陽眼鏡，電影裡常以這項單品為不同角色增添氣息，觀眾也愛，後來他乾脆自己做。「大家對武打演員有刻板印象，覺得你怎麼會懂時尚？但我一直很喜歡，可惜我很多同行不怎麼熱衷。但你看李小龍，他是很時尚、很有型的。他的徒弟Steve McQueen，James Cobum也一樣，只是李小龍的功夫形象太強，所以大家忽略了他同時是一個時尚Icon。」

甄子丹拍過很多雜誌封面，可能比任何一位功夫明星都多，但登上《GQ》卻是頭一遭。年輕時在美國生活的那段日子，他曾經捧著《GQ》的封面想，會不會有天有個華人出現在封面？那時他沒想過自己會成為演員，而且是家喻戶曉的。如今演了36年戲，擁有代表作品，他與葉問這個角色共存共榮12年，他覺得夠久了，應該做點別的嘗試，即使他一直就這麼做。「大家對於甄子丹的形象就是那種很傳統的武術宗師，其實我有另外一面，我喜歡的類型是時裝動作片，現在也正在拍，希望之後能夠再創造一些好電影給觀眾，同時非常感謝觀眾那麼多年來一直那麼喜愛我扮演葉問。」

沒有太大的失落，因為甄子丹還在往前走，他說除非今天退休了，對於自我提升沒有激情或欲望，那才會有道別的感傷。「心態是最重要的，你必須要有欲望、有野心，對任何事必須有那份激情。然後我可能真的有點運氣。」於是甄子丹意味深長地又說起一段小插曲。「20幾年前有個導演叫劉鎮偉，後來也跟王家衛合開電影公司。他來找我演一部電影，暫定名是《小龍與我》或是《葉問傳》，我還拿了訂金，也有幾萬塊吧。後來好像投資者跑掉，所以一直沒拍。十幾年後在新聞裡知道王家衛準備拍葉問，我沒放在心裡，因為已經過去那麼久了，我不知道是否劉鎮偉給了王家衛這個概念，總之王家衛確定要拍一部葉問，後來名字也改成《一代宗師》。反正這個小插曲，我覺得七七八八應該錯不了多少。」運氣這東西，有時你不會當下察覺，卻會在多年後回首時發現，原來彼此早就已經打過照面。

PROFILE

英文名：Donnie Yen

暱稱：丹爺、宇宙最強

生日：1963∕7∕27

星座：獅子座

代表作品：《洪熙官》《精武門》 《新龍門客棧》《英雄》《殺破狼》《葉問》《武俠》 《星際大戰外傳：俠盜一號》《追龍》

經歷：1984年首度擔綱演出電影《笑太極》，1992年憑《黃飛鴻2之男兒當自強》入圍香港金像獎男配角，2003年憑《千機變》獲最佳動作設計獎，至今共計獲得金馬獎與香港金像獎7項獎座。2008年演出《葉問》再創演藝事業巔峰，該系列共四集，最終集預計於2019下半年推出。